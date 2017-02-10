Белая дорожка. Еременко, Панов и другие, попавшиеся на наркотиках

Стало известно, что Футбольная ассоциация Англии скрывала информацию об употреблении наркотиков 13 игроками. В связи с этим «Советский спорт» вспомнил несколько игроков, официально попавшихся на употреблении запрещенных веществ.



Сайдо БЕРАИНО, «Сток Сити» (2017)

Кстати, из так называемого «списка 13-ти» известны пока только трое – начиная с сезона-2012/13 на употреблении наркотиков попались форвард «Сток Сити» Сайдо Бераино, хавбек «Шеффилд Юнайтед» Джози Бакстер и вратарь «Росс Каунти» Аарон Маккэри.

Бераино выделается на их фоне своими результатами и перспективами. Правда, о будущем игрока теперь стоит говорить с опаской. Новичок «Стока», сделавший имя в «Вест Бромвиче», рискует пролететь мимо перехода в клуб посерьезнее: ранее всплывали «Тоттенхэм», «Челси» и «МЮ».

Сайдо провел убойный сезон-2014/15, наколотив за «Вест Бром» 14 голов в 38 встречах. Затем были всего четыре мяча, травма, то есть тайная дисквалификация, и ни одного гола в этом сезоне. Бераино всего 23 года, и вернуться на былой уровень можно быстро, но вернуть интерес топ-клубов после истории с наркотиками – не совсем.

Роман ЕРЕМЕНКО, ЦСКА (2016)

Двухлетний бан один из ключевых игроков ЦСКА получил прошлой осенью. Допинг-тест после матча Лиги чемпионов показал, что игрок употреблял кокаин. Два года Еременко будет вне футбола. А потом – вернется ли?

ЦСКА, в последние годы играющий ограниченным составом, испытывает кадровый и идейный кризис. Вылет из еврокубков, уход Слуцкого и туманные перспективы стать чемпионами – истории одного порядка, так или иначе завязанные на отсутствии Еременко.

Адриан МУТУ, «Челси» (2004)

Истории про то, как румынский суперфорвард нюхал кокаин, чуть ли не с бровки во время матча, давно переросли в байки. Но ситуация оттого не стала проще. В сентябре 2004 года Муту провалил тест на наркотики и спустя месяц был уволен из клуба. Кроме того, румын получил семимесячную дисквалификацию и был оштрафован на 20 тысяч фунтов Футбольной ассоциацией.

После истечения срока дисквалификации, ФИФА обязала Адриана выплатить «Челси» компенсацию в размере 12 млн. евро. Муту был против и даже обратился в суд. И нарвался на повышений суммы, которую остался должен – 17 млн. евро.

Муту еще не раз обращался в суды, и те то отклоняли, то принимали его условия, но в итоге стороны пришли к единому мнению: как бы Адриан не хотел, заплатить ему все-таки придется. Серьезной карьеры после кокаиновой истории Муту не построил. Зато даже в Индии поиграл.

Гарри О`Коннор, «Бирмингем» (2007)

Перебравшись в 2007-м из «Локомотива» в «Бирмингем», резвый шотландец, забивавший «Арсеналу», был уличен в употреблении кокаина в 2009 году. Как и в ситуации с Бераино, девятимесячную дисквалификацию огласке не предали, сославшись на травму.

На время «травмы» Гарри укатил в один из наркологических центров США. Но будущего игрока «Томи» не «отпустило»: в его квартире нашли наркотики и приговорили к исправительным работам. Сейчас О`Коннор то ли выступает за скромный «Селкерк», то ли лечится от пагубной привычки.

Александр Панов (1990-е)

Доподлинно неизвестно, когда будущий форвард сборной России попробовал наркотики. В 15-16 лет Александр пристрастился к «травке», а потом перешел на тяжелые вещества, включая героин. Как признался позже футболист, избавился от наркозависимости он только после того, как едва не умер от передозировки. Благо, с того света Панова вытащил приятель – сумел откачать.

Поначалу ломка настолько забивала Панову голову, что думать о футболе просто не представлялось возможным. Александр гасил одну зависимость другой и перешел на алкоголь. И лишь годичная поездка в Китай сделала из Панова другого человека. И слава богу.



