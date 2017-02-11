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Андрей Тихонов: Тормозить мой «Енисей» не будет. Не для того я сюда приходил

Сергей Микулик
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Тихонов
Андрей ТихоновИсточник: ФК «Енисей»

Для Андрея Тихонова «Енисей» – первый клуб, где он работает главным тренером. И команда с ним близка к выходу в премьер-лигу. В интервью спецкору «Советского спорта» Тихонов пообещал, что тормозить, когда финиш уже проглядывается, команда не станет.

15 лет назад, в феврале 2002-го, Андрей Тихонов, недавно расставшийся со «Спартаком», летел на Кипр подписывать контракт с «Крыльями» и работать у тренера Тарханова. Сейчас Андрей Валерьевич и Александр Федорович – два главных тренера, команды которых квартируют на том же острове по соседству. Разница только в том, что у Тарханова «Урал» – трудно уже высчитать, который по счету клуб в тренерской карьере, тогда как у Тихонова «Енисей» – первый.

- Говорят, с четвертого места в ФНЛ уже и премьер-лига неплохо просматривается. Правда? – обращаюсь к Тихонову.
- Предпочитаю рассматривать таблицу не выборочно, а комплексно. При таком взгляде от нашего четвертого сверху до пятого снизу, то бишь – зоны вылета, ровно десять очков. Вот и подсчитайте, сколько команд в этом промежутке уместилось. Так что наш текущий результат еще ни о чем не говорит.

- И все же – принимая команду, которая в прошлом сезоне по спортивному принципу должна была вылететь, вы, наверное, имеете право считать такой промежуточный результат определенным достижением?
- Для меня на сегодня главное достижение – не количество очков, а резко возросшая посещаемость наших матчей. Мне рассказывали, что однажды, когда команда вылетала, губернатор края сказал: туда им и дорога – по столько человек на матчи ходит! И первоочередной задачей, которую мне назвали при подписании контракта, было вернуть в город футбол.

- Некоторое время назад беседовали мы с Омари Тетрадзе, который тогда собирался ехать принимать как раз «Енисей». Он тоже был полон радужных надежд, но действительность обернулась другой стороной. У вас есть версия – почему?
- Для начала скажу, что много лет знаю Омари как исключительно положительного человека и профессионала. Но тогда клубом управляли другие люди, а сейчас руководящий состав и поменялся и оптимизировался. И чтобы вернуть в Красноярск футбол, потребовалось сначала вернуть в него кое-кого из местных воспитанников, не сработавшихся с прежним клубным начальством. Я ответил?

- Вполне. Но следующий вопрос посложнее будет: сколько раз вы успели пожалеть, что покинули «Краснодар», где вскоре после вашего ухода сменился главный тренер?
- А если я отвечу, что ни разу над этим не задумывался?

- То я, Андрей Валерьевич, извините, не поверю...
-Хорошо, тогда еще один встречный вопрос: а если бы остался, но потом, после отставки Кононова, назначили бы не меня? Нет, когда это все случилось, я уже был полностью поглощен заботами другой команды, поэтому все потенциальные переживания, будем считать, прошли мимо меня.

- А как вообще возник вариант с Красноярском?
- Он появился одновременно с предложением «Краснодара» продлить контракт. Все взвесил и сделал выбор. С Сергеем Николаевичем Галицким расстались в отличных отношениях. Сейчас тренирую команду, в которой играет мой сын – чем мне быть недовольным?

- Ну, например, разговорами о том, что Тихонову-младшему место в составе уготовано по-родственному...
- Мимо – он не игроки основы!

- И какая цель на остаток сезона у такой дружной и тренерски управляемой команды?
- Аппетит, как известно, приходит во время еды, но турнир в ФНЛ очень конкурентный, поэтому обещать, что мы финишируем в первой четверке, сегодня не буду. Но, с другой стороны, и тормозить искусственно в концовке, чтобы пропустить кого-то вперед, «Енисей» точно не будет. Не для того я сюда приходил.




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