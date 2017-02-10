«Все в России на «фарме». У автора исторической фразы отобрали золото Олимпиады

В пятницу Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал на четыре года российскую бегунью Марию Фарносову, одержавшую все свои главные победы под фамилией Савинова. Это решение было ожидаемым – именно с обвинений в адрес Савиновой, озвученных в самом первом фильме телекомпании ARD, начался допинговый скандал, который привел к краху российской легкой атлетики. Весь же российский спорт, таким образом, лишился 25-й медали летних Олимпиад 2008 и 2012 годов.

С НЕЕ ВСЕ НАЧАЛОСЬ



Очень часто первые фразы знаменитых произведений становятся не менее знаменитыми, чем сами произведения. «Убили, значит, Фердинанда-то нашего», - это слова, с которых начинаются «Похождения бравого солдата Швейка». «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», - это, конечно же, первый абзац «Анны Карениной». Ну а история падения в пропасть российской легкой атлетики началась с фразы «Все в России на «фарме», которую олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Мария Савинова якобы произнесла на сборах у своего тренера Владимира Казарина, не зная, что ее снимает скрытой камерой подруга по группе Юлия Степанова. Запись потом попала в руки немецкого журналиста Хайо Зеппельта – ну и пошло-поехало.

На самом деле слово «якобы» в предыдущем абзаце написано не просто так. Слова Савиновой в действительности слышали только Степанова и те, кто имели возможность получить оригинал ее записи. В фильме телекомпании ARD, том самом, с которого в декабре 2014 года начался грандиозный скандал, приведший к отстранению российских легкоатлетов от выступлений на международных турнирах, а Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) – к лишению членства в ИААФ, звук на картинке с Савиновой отсутствует. Ее слова звучат в дубляже. И этот факт очень долго интерпретировался как вероятный подлог. Мало ли что там Савинова могла сказать?

КТО, ЕСЛИ НЕ ОНИ?

Но Савинова, похоже, сказала то, что надо – точнее, что не надо. Потому что теория заговора, конечно, до какого-то предела могла витать в воздухе, но после того, как дисквалификации и лишения россиян медалей посыпались, как спелые яблоки золотой осенью, объяснять происходящее нелюбовью всего мира к России стало как-то смешно. Еще самая первая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Паунда подтвердила, что саундтрек с роковыми словами прослушала. Но рекомендовала отлучить Савинову от легкой атлетики пожизненно не за сказанную в бытовой ситуации фразу, а за нарушения антидопинговых правил, которые были скрыты перед Олимпиадой-2012. А сейчас Спортивный арбитражный суд выписал ей с этой же формулировкой дисквалификацию на четыре года. Решение принято «на основе четких доказательств, включая данные биологического паспорта» - это цитата из пресс-релиза CAS.

Срок дисквалификации Савиновой начинает отсчитываться с 24 августа 2015 года – даты ее временного отстранения от соревнований. А аннулированные результаты попадают под диапазон с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года. Таким образом, Савинова лишится золотых медалей, завоеванных в беге на 800 метров на Играх в Лондоне, чемпионате мира-2011 и чемпионате Европы-2010. Также спортсменка останется без серебра московского мирового первенства 2013 года. Не лишним будет заметить, что олимпийское золото Савиновой теперь перейдет к южноафриканской бегунье Кастер Семене, чью половую принадлежность в свое время долго изучала специальная комиссия ИААФ. А серебро должно достаться россиянке Екатерине Завьяловой, которая выступала на Олимпиаде в Лондоне под фамилией Поистогова. Ключевое слово – «должно», потому что дело Завьяловой в настоящее время продолжает рассматривать CAS. И ее, как и Савинову, комиссия ВАДА тоже рекомендовала дисквалифицировать пожизненно. Так что, очень вероятно, 25-я отобранная у россиян медаль двух Олимпиад, 2008 и 2012 годов, не станет последней.

Пока же у Савиновой остается возможность оспорить в течение 45 дней решение CAS. Судя по словам мужа бегуньи Алексея Фарносова, опубликованным им в социальной сети (точнее, даже, по хэштегам #русскиенесдаются, #ктоеслинемы и еще одном, содержащем матерное слово), спортсменка будет бороться за свое честное имя. Хотя не исключен вариант, что это только слова – слишком уж много мы их в последнее время слышали.