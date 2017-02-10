Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Бордо- : -ПСЖ
Футбол  Спартак1 : 1Осиек
Футбол  Наполи- : -Дженоа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Все в России на «фарме». У автора исторической фразы отобрали золото Олимпиады

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мария Савинова
Мария СавиноваИсточник: РИА «Новости»

В пятницу Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал на четыре года российскую бегунью Марию Фарносову, одержавшую все свои главные победы под фамилией Савинова. Это решение было ожидаемым – именно с обвинений в адрес Савиновой, озвученных в самом первом фильме телекомпании ARD, начался допинговый скандал, который привел к краху российской легкой атлетики. Весь же российский спорт, таким образом, лишился 25-й медали летних Олимпиад 2008 и 2012 годов.

С НЕЕ ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Очень часто первые фразы знаменитых произведений становятся не менее знаменитыми, чем сами произведения. «Убили, значит, Фердинанда-то нашего», - это слова, с которых начинаются «Похождения бравого солдата Швейка». «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», - это, конечно же, первый абзац «Анны Карениной». Ну а история падения в пропасть российской легкой атлетики началась с фразы «Все в России на «фарме», которую олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Мария Савинова якобы произнесла на сборах у своего тренера Владимира Казарина, не зная, что ее снимает скрытой камерой подруга по группе Юлия Степанова. Запись потом попала в руки немецкого журналиста Хайо Зеппельта – ну и пошло-поехало.

На самом деле слово «якобы» в предыдущем абзаце написано не просто так. Слова Савиновой в действительности слышали только Степанова и те, кто имели возможность получить оригинал ее записи. В фильме телекомпании ARD, том самом, с которого в декабре 2014 года начался грандиозный скандал, приведший к отстранению российских легкоатлетов от выступлений на международных турнирах, а Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) – к лишению членства в ИААФ, звук на картинке с Савиновой отсутствует. Ее слова звучат в дубляже. И этот факт очень долго интерпретировался как вероятный подлог. Мало ли что там Савинова могла сказать?

КТО, ЕСЛИ НЕ ОНИ?

Но Савинова, похоже, сказала то, что надо – точнее, что не надо. Потому что теория заговора, конечно, до какого-то предела могла витать в воздухе, но после того, как дисквалификации и лишения россиян медалей посыпались, как спелые яблоки золотой осенью, объяснять происходящее нелюбовью всего мира к России стало как-то смешно. Еще самая первая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Паунда подтвердила, что саундтрек с роковыми словами прослушала. Но рекомендовала отлучить Савинову от легкой атлетики пожизненно не за сказанную в бытовой ситуации фразу, а за нарушения антидопинговых правил, которые были скрыты перед Олимпиадой-2012. А сейчас Спортивный арбитражный суд выписал ей с этой же формулировкой дисквалификацию на четыре года. Решение принято «на основе четких доказательств, включая данные биологического паспорта» - это цитата из пресс-релиза CAS.

Срок дисквалификации Савиновой начинает отсчитываться с 24 августа 2015 года – даты ее временного отстранения от соревнований. А аннулированные результаты попадают под диапазон с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года. Таким образом, Савинова лишится золотых медалей, завоеванных в беге на 800 метров на Играх в Лондоне, чемпионате мира-2011 и чемпионате Европы-2010. Также спортсменка останется без серебра московского мирового первенства 2013 года. Не лишним будет заметить, что олимпийское золото Савиновой теперь перейдет к южноафриканской бегунье Кастер Семене, чью половую принадлежность в свое время долго изучала специальная комиссия ИААФ. А серебро должно достаться россиянке Екатерине Завьяловой, которая выступала на Олимпиаде в Лондоне под фамилией Поистогова. Ключевое слово – «должно», потому что дело Завьяловой в настоящее время продолжает рассматривать CAS. И ее, как и Савинову, комиссия ВАДА тоже рекомендовала дисквалифицировать пожизненно. Так что, очень вероятно, 25-я отобранная у россиян медаль двух Олимпиад, 2008 и 2012 годов, не станет последней.

Пока же у Савиновой остается возможность оспорить в течение 45 дней решение CAS. Судя по словам мужа бегуньи Алексея Фарносова, опубликованным им в социальной сети (точнее, даже, по хэштегам #русскиенесдаются, #ктоеслинемы и еще одном, содержащем матерное слово), спортсменка будет бороться за свое честное имя. Хотя не исключен вариант, что это только слова – слишком уж много мы их в последнее время слышали.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Савинова лишена золотой медали ОИ-2012Савинова лишена золотой медали ОИ-2012Российская легкоатлетка Мария Савинова лишена золотой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.«Степанова нас предала». Как на героиню фильма ARD подают в суд«Степанова нас предала». Как на героиню фильма ARD подают в судПять российских спортсменов готовят документы для подачи в суд на Юлию Степанову и немецкий канал ARD.Итоги Олимпиады-2012 в легкой атлетике могут быть пересмотреныОтдельные российские легкоатлеты могут быть лишены медалей, завоеванных на Олимпийских играх-2012 в Лондоне, в связи с допинговым скандалом, сообщает AP.«Кроме болтовни двух-трех человек, в докладе Паунда ничего нет»«Кроме болтовни двух-трех человек, в докладе Паунда ничего нет»Известный спортивный юрист Артем Пацев специально для Sovsport.ru анализирует события, произошедшие после публикации доклада комиссии WADA.WADA рекомендует пожизненно дисквалифицировать олимпийскую чемпионку СавиновуКомиссия Всемирного антидопингового агентства рекомендовала отстранить за антидопинговые нарушения олимпийскую чемпионку 2012 года Марию Савинову и еще четырех российских легкоатлеток.Вада стынет. Допинг-скандал, который бьет по всем сразуВада стынет. Допинг-скандал, который бьет по всем сразуОлимпийскую чемпионку Савинову могут дисквалифицировать на четыре года за положительные допинг-тесты. Но глупо выглядят все.Олимпийская чемпионка Мария Савинова может быть дисквалифицирована на четыре годаОлимпийская чемпионка 2012 года в беге на 800 метров Мария Савинова может быть дисквалифицирована.«Комитет по этике». Что делать с семьей русских Сноуденов или «предателей родины»?«Комитет по этике». Что делать с семьей русских Сноуденов или «предателей родины»?«На Чегина наговаривают», «иностранцы не нужны», «вопрос с Русановой будет решен» - новый главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский попадает под жесткие вопросы.«Зарипову точно лишат золотой олимпийской медали»«Зарипову точно лишат золотой олимпийской медали»Президент Федерации легкой атлетики Валентин Балахничев - о том, что означает дисквалификация олимпийских призерок Лондона-2012 Юлии Зариповой и Татьяны Черновой.Валентин Балахничев: Авторы фильма о допинге провоцировали не только Савинову, но и других известных легкоатлетовПрезидент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев заявил, что авторы немецкого фильма о допинге, показанном на телеканале ARD, обращались за компрометирующими высказываниями к другим звездам российской легкой атлетики«Он не отвечает нам несколько дней». Почему автор немецкого фильма о допинге в России скрывается«Он не отвечает нам несколько дней». Почему автор немецкого фильма о допинге в России скрываетсяАдвокат российских легкоатлетов Артем Пацев обещает уже в следующий понедельник подготовить документы для суда над авторами и актерами немецкого фильма.Тренер Марии Савиновой подаст в суд на создателя немецкого фильма о допингеТренер олимпийской чемпионки Лондона в беге на 800 метров россиянки Мария Савинова Владимир Казарин обратится в суд с иском к создателю фильма, вышедшего на немецком канале ARD, в котором рассказывается о массовом распространении допинга в российском спорте.Авторы фильма о допинге в России не хотят давать ВФЛА нередактированные записиАвторы немецкого телеканала ARD игнорируют просьбы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) предоставить нередактированные версии видео и аудиозаписей о наличии допинга в российской легкой атлетике.ВФЛА запросила доказательства у авторов немецкого фильма о допингеПо информации Sovsport.ru, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) запросила доказательства у авторов немецкого фильма о допинге, который был показан на канале ARD.Мария Савинова подаст в суд на информаторов канала ARD, обвинивших ее в употреблении допингаОлимпийская чемпионка Лондона в беге на 800 метров россиянка Мария Савинова обратится в суд с иском к своей соотечественнице Юлии Степановой, которая выступила в качестве информатора немецкого канала ARD, выпустившего документальный фильм о распространении допинга в российском спорте.В деле о допинге в России замешаны США?В деле о допинге в России замешаны США?Sovsport.ru получил новую информацию по нашумевшему делу о допинге в российской легкой атлетике. Президент ВФЛА Валентин Балахничев рассказал, что семья Степановых может быть не в Германии, а в США.Тренер Савиновой: В фильме о допинге все подстроено. Это монтажТренер олимпийской чемпионки Марии Савиновой Владимир Казарин в интервью «Областной газете Свердловской области» заявил, что кадры немецкого фильма о допинге в России являются монтажом.«Если русские спортсмены нашпигованы допингом, что мы должны подумать о тех, кто их обыгрывает?!»«Если русские спортсмены нашпигованы допингом, что мы должны подумать о тех, кто их обыгрывает?!»Вторая часть фильма немецкого журналиста Хайо Зеппельта о допинге в России, которая сопровождалась большим шумом и пылью выглядит еще большим фантомом, чем первая. Ее бросились комментировать все, начиная с депутатов и заканчивая великим Сергеем Бубкой.Дело о допинге: «Спорт возвращается к холодной войне»Дело о допинге: «Спорт возвращается к холодной войне»Президент Федерации легкой атлетики России Валентин Балахничев наносит ответный удар по авторам фильма о допинге в российском спорте.Мощнейшая атака на российский спорт. Что произошло и что будет дальшеМощнейшая атака на российский спорт. Что произошло и что будет дальшеВчера вечером немецкий телеканал ARD показал фильм, в котором российские легкоатлеты обвиняются в систематическом употреблении допинга.
Главные новости
Футбол
«Спартак» и «Осиек» сыграли вничью, Промес забил единственный гол красно-белых
Футбол
Полузащитник сборной Болгарии проходит медобследование в тульском «Арсенале»
Биатлон
Габриэла Коукалова: Боялась, что не смогу удержать преимущество над Дальмайер
Биатлон
Сестра Шипулина: Мой брат всеми силами защищает сборную России!
Биатлон
Александр Кравцов: У Тихонова одна позиция: он все знал и всех предупреждал
Биатлон
Александр Тихонов раскритиковал руководство СБР из-за отстранения Глазыриной
Биатлон
Александр Касперович: Думаем пригласить французскую делегацию в гости на чай
Футбол
Антонио Конте: «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за титул
Футбол
Антонио Конте: До конца сезона «Челси» будет находиться под давлением
Биатлон
Ирина Старых: На трассе замечала неприятные звуки в свой адрес. Кажется, это были немецкие болельщики
все новости
Мария Савинова
Мария Савиновавсе новости