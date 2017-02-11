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Антонио Конте: «Манчестер Юнайтед» продолжает борьбу за титул чемпиона

Источник:  ФК «Челси»Комментарии
Жозе Моуринью и Антонио Конте
Жозе Моуринью и Антонио КонтеИсточник: Global Look Press

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов в преддверии матча против «Бернли» в рамках 25-го тура АПЛ.

Итальянский специалист отметил сильные стороны своего соперника, а также высказался об игровом стиле «бордовых».

«Нас ждет очень сложный матч, поскольку Бернли» отлично играет на домашней арене. Мы изучали статистику этой команды. Они занимают третье место в таблице после нас и «Тоттенхэма» по количеству набранных очков на своем поле. Это говорит о том, что нам придется сыграть на пределе возможностей.

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Уверен, эта встреча требует максимальной концентрации. Думаю, «Бернли» обязательно захочет победить, но мои игроки уже все знают. Они готовы к предстоящему поединку

Да, у них очень хорошая команда, они любят делать дальние забросы и активно прессинговать соперника, играя без мяча.

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Всегда очень важно знать сильные и слабые стороны своего соперника, и мы их изучили. После матчей с «Ливерпулем» и «Арсеналом» важно продолжить победный путь, но мы знаем, что легко в игре с «Бернли» нам не будет», – сказал Конте.

Главный тренер «синих» ответил на вопрос о чемпионской гонке. Как и в предыдущий раз, Конте заявил, что в АПЛ еще ничего не решено.

«Честно говоря, в чемпионате Англии шесть сильных команд, которые до конца сезона будут бороться за титул. У меня на этот счет нет никаких сомнений. Это, кстати, касается и «Манчестер Юнайтед». У них отличный состав. Глупо думать, что отрыв в девять очков гарантирует «Челси» победу в АПЛ», – отметил Антонио.

Наставник «Челси» ответил на вопрос, почему его команда хорошо играет против клубов, которые находятся в зоне вылета.

«Они бьются за очки в любой игре, поэтому против них нужно играть очень внимательно. Если ты рассчитываешь на попадание в первую четверку или шестерку – можешь позволить себе спад. В нашем случае таких вещей быть не может, поскольку мы хотим выиграть чемпионат. Нельзя терять очки», – объяснил итальянец.

Напоследок Конте оценил уровень чемпионата Англии. Напомним, наставник перебрался в Премьер-лигу минувшим летом. До этого он работал в Серии А и со сборной Италии.

«Нам было очень приятно обыграть «Эвертон». Этот клуб очень силен. Сейчас они находятся ниже первой шестерки, но команда Рональда Кумана близка к лидирующей группе.

Нам было тяжело в игре с «Вест Бромвичем», но если быть честным, я могу говорить то же самое на каждой пресс-конференции, поскольку в Англии легких матчей не бывает. 

Думаю, до конца сезона мы будем находиться под давлением. – продолжает Конте. – Будем ли мы играть раньше соперников или после них – давление будет одинаковым. Если наши конкуренты победят в своих матчах, у них появится возможность сократить отставание от нас. Если они не сумеют победить, возможность увеличить отрыв появится у нас.

Сейчас мы возглавляем таблицу и хотим сосредоточиться только на своем матче. Если конкуренты потеряют очки, мы будем рады, но рассчитывать мы должны только на самих себя», – цитирует Конте официальный сайт лондонского клуба.», – заявил итальянец.

Матч

Бёрнли - Челси

Место и дата

12 февраля 16:30, Терф Мур, Онлайн-трансляция

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