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Фанаты «Баварии» и рассказ Виллиана. Обзор главных событий в европейском футболе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Плакат против Романа Зозули
Плакат против Романа Зозули

«Советский спорт» собрал подборку самых ярких событий в европейском футболе за прошедшие пять дней.

Суарес пропустит финал

Форвард «Барселоны» Луис Суарес умудрился получить две желтые карточки в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (1:1).

Игрок сборной Уругвая забил единственный мяч в ворота «матрасников», а за три минуты до конца встречи успел получить два предупреждения.

«Барселона» всячески пыталась обжаловать решение главного арбитра, но получила отказ.

Таким образом, Суарес пропустит финал Кубка Испании, в котором команда Луиса Энрике встретится с «Алавесом».

«У «Милана» есть душа»

Настоящий спектакль случился в матче 18-го тура Серии А, где команда Винченцо Монтелла совершила просто героический подвиг.

Красно-черные обыграли «Болонью», играя с 60-й минуты матча вдевятером. Отметим, что «сотворил» единственный гол этой встречи новичок «Милана» Жерар Деулофеу, который перешел в команду из «Эвертона». Испанец с фланга прошел несколько соперников и выкатил мяч Марио Пашалич.

Этот результат позволил «россонери» стать первой командой с сезона 1994/95, выигравшей матч чемпионата Италии вдевятером у одиннадцати игроков соперника.

После окончания встречи наставник «Милана» Винченцо Монтелла сказал следующее: «Сложно сдержать эмоции после такой игры. Это потрясающая победа, которая значит больше, чем просто три очка. Она доказывает, что у команды есть душа», – сказал специалист.

«Зозуля, убирайся!»

Во время матча 1/8 финала Кубка Германии между «Баварией» и «Вольфсбургом» (1:0), болельщики мюнхенского клуба на трибуне вывесили баннеры с надписями «Выгоняйте нацистов из футбола» и «Зозуля, убирайся».

Таким образом, немецкие болельщики поддержали фанатов «Райо Вальекано», которые ранее выступали против перехода украинского нападающего «Бетиса. По мнению болельщиков мадридской команды, футболист поддерживает взгляды неонацистов, что противоречит философии клуба.

«Арсенал» ищет замену Венгеру?

Руководство английского клуба планирует сменить главного тренера грядущим летом.

Отмечается, что в список «Арсенала» вошли Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Лонерду Жардим («Монако») и Роджер Шмидт (леверкузенский «Байер»), а главной целью руководства «канониров» является Томас Тухель, который сейчас тренирует дортмундскую «Боруссию».

Интересно, что ранее сообщалось о возможном переезде Венгера в сборную Англии, а сам француз не стал опровергать эту информацию, и допустил подобное развитие событий.

К тому же, контракт с «Арсеналом» до сих пор не продлил лидер команды Алексис Санчес. По сообщениям прессы, чилиец поставит подпись под новым соглашением, если Венгер останется в клубе.

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Виллиан мог оказаться в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский полузащитник «Челси» был близок к смене клубной прописки минувшим летом.

Оказывается, приобрести его хотел «МЮ», а инициатором этой сделки (не сложно догадаться) стал Жозе Моуринью, который был уволен из лондонского клуба в декабре 2015 года.

«Мне известно об интересе «Манчестер Юнайтед». Этот клуб был заинтересован в моих услугах, поскольку там работает Жозе Моуринью. Что касается других команд, то здесь мне сказать нечего, хотя постоянно появляются какие-то слухи. В любом случае, я рад, что некоторым клубам нравится моя игра», – сказал игрок лондонской команды.

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