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Эксперименты Карреры. Что показал «Спартак» в контрольном матче

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Массимо Каррера
Массимо КаррераИсточник: ФК «Спартак»

В контрольном матче «Спартак» сыграл вничью с хорватским «Осиеком» (1:1). А Массимо Каррера провел несколько любопытных экспериментов.

В стартовом составе «Спартака» – все те, по ком соскучились. Ни Промес, ни Зе Луиш, ни Боккетти на первом сборе не сыграли ни минуты. А итальянец вообще не выходил на поле с 22 октября. Состав, однако, не оптимальный. Тут и четыре центральных защитника: Боккетти в связке с Кутеповым, а на флангах Джикия и Маурисио. И Леонтьев в опорной зоне, рядом с Глушаковым. И Мельгарехо где-то впереди, ближе к правой бровке.

Игра осторожная, вязкая, межсезонная. Не такая уж и медленная, но закрытая. В первом тайме «Спартак» больше упражнялся в комбинационном выходе из обороны, чем атаковал. Хорваты грамотно располагались в своей зоне, позволяя красно-белым что-то придумывать только на бровках. А на бровках – центральные защитники! И если Джикия открыл в себе способность подавать в штрафную площадь, то Маурисио растерялся.

Позиционным атакам не хватало ширины. А пробиться к воротам через центр «Спартак» не мог – не было свободного пространства. Вот и не исходила из этой зоны острота. Не считая нескольких «черпачков» в исполнении Ананидзе. Зе Луиш приклеивал мяч к ноге и танцевал с ним вокруг любопытных оппонентов. Все хорошо, но танцевал Зе далековато от ворот. А Промес запомнился только выстрелом в перекладину со штрафного.

Во втором тайме были и коридоры в защите «Осиека», и гол в исполнении Промеса, и активность на правом фланге. Как, впрочем, и пожары. Но матч запомнился не столько игрой, сколько тренерской работой. Перестановками Карреры.

Во-первых, стало понятно, зачем итальянец выпустил четырех центральных защитников. Во втором тайме в центр обороны сместились Джикия и Маурисио. Во-вторых, Мельгарехо оттянулся на левый фланг обороны. Ничего удивительного тут нет: он приехал в Россию именно как фланговый защитник, это потом стал бегать везде. Видимо, Каррера хотел посмотреть на парагвайца в этой роли. Но у того уже не осталось сил.

Тренерский штаб продолжает изучать кадровый потенциал команды. Теперь известно, что Джикия может быть полезен слева. Не как Комбаров, конечно. Но как альтернатива вполне сгодится. А это – ценная и своевременная информация, с учетом того, что пока «Спартак» не получил ни Тигиева, ни Караваева, ни другого универсального флангового защитника. У Мельгарехо и Маурисио получилось хуже. И это тоже информация.

Не самый интересный матч для телезрителей. Но полезный для тренерского штаба. «Спартак» находится под нагрузками, вот что важно понимать. В том числе поэтому не было скорости в атаке. И, возможно, по этой причине (или по какой-то другой – в сущности, без разницы) Селихов, до 88-й минуты игравший блестяще, пропустил вратарский гол.


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Михаил Борзыкин
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