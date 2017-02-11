Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Уотфорд
Футбол  Арсенал- : -Халл Сити
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Ливерпуль- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Генич: Пока это не тот «Спартак», который хочется видеть в чемпионате

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Квинси Промес
Квинси ПромесИсточник: ФК «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич комментировавший матч «Спартака» и «Осиека» (1:1) с Юрием Розановым, сделал прямое включение и для «Советского спорта».

* Сборы все-таки специфическая штука. Мы не знаем нагрузок, которые получает команда, не знаем, чего хочет тренер от игроков в конкретном матче, не понимаем состояние футболистов. Кто-то после травмы, кто-то получил разную нагрузку. Комментировал матчи «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» на сборах и могу сказать как бывший футболист, что общие выводы по таким играм делать не стоит.

* «Спартак» пока тяжеловато думает, двигается, принимает решения, которые игрокам этого класса в хорошем состоянии даются легко. Пока «Спартак» под нагрузкой – это не та команда, которую хотелось бы видеть в матчах чемпионата. Станислав Черчесов в программе «Все на Матч!» говорил, что, например, «Краснодар», который он видел 2,5 недели назад, и в четверг в Испании – две разные истории. Пусть и играли краснодарцы против слабого соперника. Если именно об игре команды говорить, она легче двигается, появилась резкость…

* В «Спартаке» отметил бы забившего гол Промеса, для которого это первая игра на сборах. Он играл с большим желанием, но Промесу пока не хватает легкости. Хотя пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг говорил мне, что на тренировках и тестах Квинси летает, все делает в охотку.

Эксперименты Карреры. Михаил Борзыкин о том, что показал «Спартак» в контрольном матче

* Отмечаю Джикию, оставившего приятное впечатление и слева в обороне, и в центре особенно. Что касается пары Боккетти – Кутепов, их не слишком напрягали в первом тайме. Леонтьев старался не напортачить в центре поля. Больше подыгрывал, чем играл. Но при этом не скажешь, что выпадал. Не очень хорошее впечатление оставил Мельгарехо, несмотря на то, что его пробовали в этом матче на трех позициях.

* Можно отметить по каким-то моментам Селихова, но все испортила техническая ошибка, которую он допустил в моменте с голом. Еще хороший объем работы показал Зе Луиш. Несколько обостряющих передач сделал Джано. Пожалуй, из положительного это все.

* Общекомандное движение «Спартака» – как на качелях. Когда правильно двигались и быстрее играли, особенно после выхода Фернандо, было видно, насколько «Спартак» класснее соперника. Когда подстраивались под темпа хорватов, сразу класс нивелировался. Но для первой игры на втором сборе – нормально. Оценка «Спартаку» – «удовлетворительно». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Константин Генич: Оценка «Спартаку» за матч с «Осиеком» - «удовлетворительно»Константин Генич, который с Юрием Розановым комментировал матч «Спартака» и «Осиека» на «Матч ТВ», считает, что эпизодами красно-белые показывали качественную игру.Эксперименты Карреры. Что показал «Спартак» в контрольном матчеЭксперименты Карреры. Что показал «Спартак» в контрольном матчеВ контрольном матче «Спартак» сыграл вничью с хорватским «Осиеком» (1:1). А Массимо Каррера провел несколько любопытных экспериментов.«Спартак» и «Осиек» сыграли вничью, Промес забил единственный гол красно-белыхТоварищеский матч между московским «Спартаком» и хорватским «Осиеком» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Спартак» – «Осиек». Онлайн«Спартак» – «Осиек». ОнлайнКонтрольный матч московского «Спартака» на сайте «Советского спорта».Федор Чалов: Огромное преимущество ЦСКА в сыгранностиФорвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, кому старается подражать на поле, и назвал сильные стороны красно-синих.Константин Генич: «Тоттенхэм» в большом порядке, Почеттино работает просто превосходноКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о состоянии «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» перед матчем 25-го тура АПЛ, который состоится завтра (11 февраля).Александр Павленко: Пусть золотых медалей «Спартаку» хватит на всех игроковАлександр Павленко: Пусть золотых медалей «Спартаку» хватит на всех игроковАлександр Павленко – единственный продолжающий профессиональную карьеру футболист из тех, кто имеет отношение к «золотой» эпохе «Спартака».Квинси Промес: Я здоров и чувствую в себе много силПолузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, как он готов к весенней части чемпионата России.«Спартак» проведет семь спаррингов вместо четырех. Обзор сборов (видео)«Спартак» проведет семь спаррингов вместо четырех. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Стали известны все соперники «Спартака» на третьем сборе в ИспанииМосковский «Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона.Замбийский Роналду для «Спартака». Красно-белые подписывают бомбардираЗамбийский Роналду для «Спартака». Красно-белые подписывают бомбардира19-летний нападающий из Замбии настолько впечатлил тренерский штаб «Спартака»-2, что ему предложили 4-летний контракт.Генич высоко оценил победу «Милана» над «Болоньей»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о победе «Милана» в матче 21-го тура Серии А. Напомним, команда Винченцо Монтеллы обыграла «Болонью» со счетом 1:0, играя с 59-й минуты вдевятером.Константин Генич: «Спартак» очень грамотно провел трансферную кампаниюКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказал свое мнение по поводу того, будет ли «Спартак» чемпионом России.Картинки с «каторги». Как футболисты работают на сборахКартинки с «каторги». Как футболисты работают на сборахКорреспондент «ССФ» выдвинулся на андалусийское побережье, чтобы воочию наблюдать, как российский футбольный пот орошает импортные курорты.День в истории. Андрею Ещенко - 33!Сегодня, 9 февраля, защитник «Спартака» Андрей Ещенко празднует свой день рождения. Футболисту исполняется 33 года.Слуцкий «проставляется», а «Терек» меняет название. Обзор сборов (видео)Слуцкий «проставляется», а «Терек» меняет название. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Макеев заявлен за «Спартак-2»Защитник Евгений Макеев заявлен за «Спартак-2» на первенство ФНЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.Андрей Ещенко: Держите руль двумя руками!Андрей Ещенко: Держите руль двумя руками!Защитник «Спартака» рассказал корреспонденту «Советского спорта» о 250 ударах за одну тренировку, сравнениях с Марадоной.Потолок Макеева. Михаил Борзыкин – о кадровом решении «Спартака»Потолок Макеева. Михаил Борзыкин – о кадровом решении «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» вспоминает карьеру Евгения Макеева, которого вчера перевели в дубль «Спартака».
Главные новости
MMA
Этот день в истории. Бойцу ММА Кену Шемроку — 53!
Легкая атлетика
Российские легкоатлеты допущены до участия в юниорском чемпионате мира под нейтральным флагом
Биатлон
Дмитрий Губерниев: Глазырина покинула расположение сборной России до выяснения всех обстоятельств
MMA
Александр Емельяненко может провести первый бой после возвращения из колонии 1 апреля в Караганде
Футбол
Константин Генич: Оценка «Спартаку» за матч с «Осиеком» - «удовлетворительно»
Футбол
Роналду признан лучшим легионером в истории АПЛ, Аршавин – на 91-м месте
Футбол
Киевское «Динамо» объявило о переходе венгерского защитника Кадара
MMA
UFC 208. Холм перевесила Рандамье на 500 граммов
Хоккей
Сборная России (U16) разгромила Чехию на турнире четырех наций
MMA
Тони Фергюсон: Моему уровню соответствует только Нурмагомедов
все новости
Осиек
Осиеккалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Константин Генич
Константин Геничвсе новости