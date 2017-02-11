Константин Генич: Пока это не тот «Спартак», который хочется видеть в чемпионате

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич комментировавший матч «Спартака» и «Осиека» (1:1) с Юрием Розановым, сделал прямое включение и для «Советского спорта».

* Сборы все-таки специфическая штука. Мы не знаем нагрузок, которые получает команда, не знаем, чего хочет тренер от игроков в конкретном матче, не понимаем состояние футболистов. Кто-то после травмы, кто-то получил разную нагрузку. Комментировал матчи «Локомотива», «Зенита» и «Спартака» на сборах и могу сказать как бывший футболист, что общие выводы по таким играм делать не стоит.

* «Спартак» пока тяжеловато думает, двигается, принимает решения, которые игрокам этого класса в хорошем состоянии даются легко. Пока «Спартак» под нагрузкой – это не та команда, которую хотелось бы видеть в матчах чемпионата. Станислав Черчесов в программе «Все на Матч!» говорил, что, например, «Краснодар», который он видел 2,5 недели назад, и в четверг в Испании – две разные истории. Пусть и играли краснодарцы против слабого соперника. Если именно об игре команды говорить, она легче двигается, появилась резкость…

* В «Спартаке» отметил бы забившего гол Промеса, для которого это первая игра на сборах. Он играл с большим желанием, но Промесу пока не хватает легкости. Хотя пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг говорил мне, что на тренировках и тестах Квинси летает, все делает в охотку.

Эксперименты Карреры. Михаил Борзыкин о том, что показал «Спартак» в контрольном матче

* Отмечаю Джикию, оставившего приятное впечатление и слева в обороне, и в центре особенно. Что касается пары Боккетти – Кутепов, их не слишком напрягали в первом тайме. Леонтьев старался не напортачить в центре поля. Больше подыгрывал, чем играл. Но при этом не скажешь, что выпадал. Не очень хорошее впечатление оставил Мельгарехо, несмотря на то, что его пробовали в этом матче на трех позициях.

* Можно отметить по каким-то моментам Селихова, но все испортила техническая ошибка, которую он допустил в моменте с голом. Еще хороший объем работы показал Зе Луиш. Несколько обостряющих передач сделал Джано. Пожалуй, из положительного это все.

* Общекомандное движение «Спартака» – как на качелях. Когда правильно двигались и быстрее играли, особенно после выхода Фернандо, было видно, насколько «Спартак» класснее соперника. Когда подстраивались под темпа хорватов, сразу класс нивелировался. Но для первой игры на втором сборе – нормально. Оценка «Спартаку» – «удовлетворительно».