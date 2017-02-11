Даешь 13:1, молодежь! Превью матча Швеция – Россия

Превью матча Швеция – Россия на Шведских хоккейных играх.

Сегодня россияне играют в Гётеборге, в старом «Скандинавиуме» - арене для сборной СССР намоленной. Напомню, 24 апреля бородатого 1981 года она на глазах 11009 зрителей учинила хозяевам чемпионата мира неслыханный разгром 13:1. Бедные шведы! Они ведь жаждали реванша за все предыдущие унижения со стороны советской хоккейной дружины, а получили такой удар. Тем не менее «Тре Крунур» завоевали серебро, кому досталось золото объяснять не надо.

Ныне двузначный счет в хоккее – событие, сравнимое с явлением Христа народу. Не уверен, что Олег Знарок, начинавший как раз в том сезоне игровую карьеру в «Тракторе», помнит тот триумф отечественной хоккейной школы. Кстати, на тот турнир не взяли Валерия Харламова, и никто и звука не издал в защиту Легенды №17, а Владислав Третьяк защищал ворота с недолеченным переломом ноги.

К счастью, наши вратари Илья Сорокин и Игорь Шестеркин абсолютно здоровы и готовы встретить хозяев звоном щита. В ноябре на финском этапе Евротура ворота сборной России в матче со шведами защищал питерский армеец и внес весомый вклад в победу 3:2. На Кубке Первого канала пост номер один Знарок по совету тренера голкиперов Рашита Давыдова доверил московскому армейцу, и наши проиграли 1:2, не удержав минимальный перевес в счете.

Сорокина винить в поражении язык не поворачивается – первая шайба влетела в сетку у него за спиной от ноги читающего книжки форварда Владимира Ткачева, а вторую гости забросили после коллективного недосмотра игроков звена Андрея Светлакова.

Шведские владения в декабре успешно оберегал одноклубник Сорокина Виктор Фаст. А в Хельсинки – неплохой, по мнению Игоря Захаркина, воротчик Никлас Сведберг.

Фаст переиграл Сорокина, Шестеркин – Сведберга (кто бы сомневался).

При счете 0:0 Игорь потащил «мертвую» шайбу от Рихарда Гюнге, пропусти – и, возможно, не видать «детскому саду» Знарка победы.

Сегодня, очень может быть, мы увидим вторую серию дуэли Сорокина и Фаста, который защищал шведские ворота в матче с чехами (5:2).

В составе скандинавов всего три представителя КХЛ – помимо вратаря это защитник Оскар Фантенберг из ХК «Сочи» и уже упоминавшийся Гюнге из «Нефтехимика». В прошлом сезоне в Нижнем играл нападающий Карл Клинберг, сделавший в четверг дубль.

Впрочем, нам ли бояться парней Рикарда Гронборга. Надо взять реванш за Москву-2016, за испорченный 70-летний юбилей. Как жаль, что у шведов отсутствует травмированный Линус Умарк, которому Знарок хотел голову отвернуть за те декабрьские слова, брошенные в микст-зоне «Арены Легенд».