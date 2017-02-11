Первая осечка «Спартака» и новый трансфер ЦСКА. Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Третий матч «Спартака»

«Спартак», находящийся сейчас под нагрузками, выдал два разных тайма с хорватским «Осиеком» (1:1). В первом не получалось ничего, во втором – хоть что-то. Впервые на зимних сборах в матче приняли участие Зе Луиш, Промес, Боккетти и Леонтьев. Массимо Каррера провел несколько экспериментов – Джикия и Мельгарехо в разных таймах играли слева в обороне. Спустя почти четыре месяца была восстановлена основная связка центрдефов – Кутепов и Боккетти.

Эксперименты Карреры. Что показал «Спартак» в контрольном матче

Единственный гол в составе «Спартака» забил Промес. Накануне он рассказал пресс-службе клуба о тренировках Карреры.

– Здесь занятия немного тяжелее, чем в Эмиратах. Но лишь немного. Самое сложное – это, конечно, беговая работа. В ней из тебя выжимают все соки. Иногда могу «побурчать» перед тренировкой: «Ну вот, опять бег...» А мне все игроки говорят: «Квинси, грех жаловаться: тебе все так легко дается!..» Но нет, на самом деле это не легко. Не думайте, что все так просто. Это кропотливый труд. Вообще я, можно сказать, годами выстраивал для себя особую систему подготовки. Ведь бегаю с детства. Постоянно выкладываюсь, и усилия не пропадают даром. Сейчас пока еще чувствую усталость в ногах. Но с каждым днем сборов нагрузки переносятся легче, мышцы постепенно привыкают.



Фото: официальный сайт «Спартака»

Константин Генич: Пока это не тот «Спартак», который хочется видеть в чемпионате

Вчерашний спарринг дал много информации тренерскому штабу. И вообще контрольные матчи проводятся для тренеров и футболистов. Не для болельщиков. Так что не стоит переживать о том, что «Спартак» не показал яркой атакующей игры. Он просто не мог. К слову, «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА в своих последних матчах выглядели не лучше.

Новый трансфер ЦСКА

Две новости.

Первая – вчера состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА. ЦСКА сыграет с норвежским «Русенборгом». Надо сказать, что юные армейцы уже не первый год выступают в еврокубках в разы лучше основы.

Вторая – ЦСКА подписал нового игрока. Киберфутболиста. Некто Андрей Гурьев под ником Timon! Амплуа новобранца держится в секрете. Можно предположить, что это нападающий. В последние годы ЦСКА особый интерес проявляет именно к этой футбольной профессии.



Фото: официальный сайт ЦСКА

– Это действительно историческое событие и самый необычный трансфер для нашего клуба, – сказал гендиректор клуба Роман Бабаев. – Теперь ПФК ЦСКА может побеждать не только на футбольном поле, но и в виртуальном пространстве.

Такие игроки есть уже и у других клубов премьер-лиги.

Мир слетел с катушек. И это только начало. Человечество обреченно летит навстречу тому, от чего ему надо бежать.

И все остальные

Накануне питерцы прибыли в Бельгию и провели двухчасовое занятие: бег, квадраты, тактические упражнения. Но уже без Михаила Кержакова. Вратарь «Зенита» проведет остаток сезона в «Оренбурге» на правах аренды. Лодыгин лучше. Лучше всех.

Иванович уже, кажется, освоился в новой команде. Вот он делится своими впечатлениями.





«Локомотив» начал третий сбор, в рамках которого проведет четыре спарринга. Причем в один день сыграет сразу с двумя китайскими клубами. Китайцы нам только проигрывают, и, видимо, железнодорожники решили повысить уровень сложности.



Фото: официальный сайт «Локомотива»

«Краснодар» вернулся домой. Сегодня у игроков выходной. А завтра команда соберется на своей базе «Четук» для подготовки к матчу с «Фенербахче».

А «Ростов»… начал подготовку к матчу со «Спартой». Да ну?! Вообще «Ростов» – худший клуб премьер-лиги по освещению межсезонных сборов. Даже нищая «Томь» и другие выходцы из ФНЛ делают это намного лучше. Почему клубу плевать на свою аудиторию – загадка.





Это называется «короткой строкой». Как в пещерные времена.

Ближайшие матчи

11.02. «Урал» – «Партизан», Сербия

13.02. «Спартак» – «Рубин»

14.02. «Рубин» – «Чайна Форчун», Китай

14.02. «Локомотив» – «Реал Линенсе», Испания

14.02. «Амкар» – «Шериф», Молдавия

16.02. «Спартак» – «Олесунн», Норвегия