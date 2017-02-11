Хабиб Нурмагомедов: Если UFC пожелает, я размажу цыпленка Конора Макгрегора

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории, претендент на пояс UFC Хабиб Нурмагомедов в пятницу в Нью-Йорке встретился со своими фанатами в преддверии поединка с американцем Тони Фергюсоном, который состоится 4 марта.

О КОНОРЕ МАКГРЕГОРЕ

Этот цыпленок стал идти против UFC. Компании надо меньше уделять внимание этому парню. После первого боя в промоушене он просил Дану Уайта дать ему 50 тысяч долларов. UFC сделал его богатым. Если бы не промоушен, то где бы он сейчас дрался? Он не благодарен организации. Теперь он говорит, что может провести боксерский матч. Это ведь большое неуважение. Могу сказать, что хочу помочь UFC сделать Макгрегора скромным. Раньше он выпрашивал 50 тысяч, а теперь он считает себя королем. Он думает, что может подраться с Флойдом Мэйвезером. Если UFC пожелает, я размажу Конора.

Какой Конор на самом деле? Играет ли он роль? Не знаю. Когда наши глаза встречаются где-нибудь за кулисами, то он ведет себя по-другому. Он отварачивается. Делает вид, что чем-то занят.

О ПИАРЕ

UFC не пиарит меня. О моей встрече с фанатами было написано в твиттер, но не в иснтаграм. Все знают, что пиар-машина UFC мощнейшая. Может распиарить кого угодно. Когда я раздавлю Тони Фергюсона, UFC придется хорошо поработать над моим пиаром перед боем с Макгрегором.

О РОССИИ

Сейчас в Дагестане и России моя популярность высока. Даже это начинает меня слегка беспокоить. Рнаьше я такого давления не испытывал. В нашей стране никогда не было чемпиона UFC. Сейчас мне предстоит бой за титул. Он очень желанный не только для меня, моих близких, но и для всей России. Но меня расстраивает тот факт, что российское телевидение не смогло договориться с UFC о показе боев. Значит мой поединок в России на ТВ не будет. Это расстраивает. Раньше ведет турниры показывали...