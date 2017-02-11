Конец самого русского клуба НХЛ, на который молились наши болельщики (видео)
Самые интересные события лиги – в нашем традиционном обзоре «Пять гвоздей НХЛ».
МАТЧ
«Чикаго» в этом сезоне играет не совсем ровно, но теперь у команды идет белая полоса – четыре победы подряд. И очень приятно, что удалось обыграть «Виннипег», который устраивал «ястребам» настоящий террор – 4:0, 2:1, 3:1, 5:3. И все в этом чемпионате! Как-то легко «Джетс» разбирались с трехкратным обладателем Кубка Стэнли последних лет.
На 16-й минуте оборону «Виннипега» разорвал Артемий Панарин, отдав пас Патрику Кейну на пустой угол. Литтл одну шайбу отыграл, но потом Артем Анисимов отлично сыграл на пятачке, и пошло-поехало…
Последнюю шайбу Артемий Панарин забросил в пустые ворота, а пас ему отдал защитник Данкан Кит, который украл шайбу у соперника. Интересно, играл ли в тот момент «Гоп-Стоп» на арене?
ГЕРОЙ
Артем Анисимов гениально начал сезон и какое-то время даже шел первым среди лучших бомбардиров лиги. Но вот уже 14 последних матчей не мог забить вообще ничего. Наконец-то российского центрфорварда прорвало, в 15-м поединке.
Артемий Панарин в 12 последних матчах забросил только одну шайбу. И ругал себя за то, что упростил игру: мол, начал лупить с точки из левого круга вбрасывания, потеряв в креативности. И вот теперь Панарин устроил какой-то фейерверк – сразу 3 (1+2) очка!
Признаем героем и Патрика Кейна, который забил 269-й гол за карьеру и обошел Тони Амонте, став самым забивающим американцем в истории «Чикаго».
ВРАТАРЬ
«Тампа» проиграла, но взяла очко в гостях у очень сильной «Миннесоты». Спасибо вратарю Андрею Василевскому, который сделал 37 сэйвов. Сыграть ему дали впервые со второго февраля (2:5 с «Оттавой»). Ну а как менять Бена Бишопа, с которым потом были 4:2 с «Анахаймом» и 5:0 с «Лос-Анджелесом»? «Тампа» еще мечтает попасть в плей-офф, поэтому нужно побеждать здесь и сейчас.
Василевский играл замечательно, в основное время ему забили лишь однажды – отличился Нино Нидеррайтер в большинстве на добивании. Там ничего нельзя сделать. В остальном Андрей был безупречен. Посмотрите видео, парень просто чудеса творил, особенно в овертайме. Ну а на буллитах все решил бросок Микко Койву.
ДОСТИЖЕНИЕ
Рекорд пришел, откуда не ждали. Ассистент тренера «Тампы» Рик Боунесс провел 2165-й матч в лиге, побив рекорд Скотти Боумэна по количеству игр в НХЛ. Если считать работу как главного, так и его помощника. Удивительно, как можно складывать эти два разных поста, но в Америке это делают.
Да, Боунесс – самый задействованный человек на тренерской лавке в истории лиги. Трудится он в НХЛ с 1984 года, как главный тренер возглавлял «Виннипег», «Бостон», «Оттаву», «Айлендерс». В «Тампе» работает с 2013 года.
При том, что Рику Боунессу всего 62, еще лет десять можно протянуть в профессии.
УТРАТА
Минувшей ночью скончался 87-летний владелец «Детройта» Майк Илич. Миллиардер, основатель международной сети пиццерий. Владелец не только «Ред Уингз», но и бейсбольного клуба «Детройт Тайгерс», а в целом его империя имеет совокупный доход в $3,4 млрд.
Майк Илич приобрел «Детройт Ред Уингз» в 1982 году. С того времени «красные крылья» завоевали четыре Кубка Стэнли, дважды выходили в финал, 25 лет подряд попадали в плей-офф, прославились легендарной Русской пятеркой…
Так совпало, что на днях «Детройт» отказался от последнего русского – Алексея Марченко. Команда почти наверняка не попадет в плей-офф. И вот теперь ушел Илич, а его наследники скорее всего продадут «Ред Уингз».
Это конец самого популярного клуба НХЛ в России в том виде, в каком мы его знали. Теперь это будет совсем другой «Детройт» - вроде «Нэшвилла» или «Каролины». Абсолютно чужой нашим болельщикам.
ЦИТАТА
«Я поймал себя на мысли, что начал говорить по-английски с русским акцентом, чтобы Артемий Панарин меня лучше понимал».
Патрик КЕЙН, форвард «Чикаго»
ТРИ ЗВЕЗДЫ
1* – Артемий ПАНАРИН (Чикаго)
Набрал 3 (1+2) очка в матче с «Виннипегом» (5:2)
2** –Артем АНИСИМОВ (Чикаго)
Набрал 2 (1+1) очка в матче с «Виннипегом» (5:2)
3*** – Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ (Тампа-Бэй)
Сделал 37 сэйвов в матче с «Миннесотой» (1:2 бул.)
ТАБЛО
Миннесота – Тампа-Бэй – 2:1 бул. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Нидеррайтер, М.Койву (п.бул.) – Поинт
ТБ: Кучеров (0+0; 0, 0, 1, 23.47)
Наместников (0+0; 0, 0, 1, 16.20)
в Василевский (38-37; 97,4%, 65.00)
Виннипег – Чикаго – 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Литтл, Лоури – П.Кейн (ПАНАРИН, АНИСИМОВ), АНИСИМОВ (ПАНАРИН), Кит, Госса, ПАНАРИН
Ч: Панарин (1+2; +2, 0, 5, 16.16)
Анисимов (1+1; +2, 0, 2, 16.15)
В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.