Пожмут ли Фуркад и Шипулин друг другу руки? Чего ждать от мужского спринта

Сегодня на чемпионате мира по биатлону – мужская спринтерская гонка. Она начнется в 16 часов 45 минут. Главный вопрос перед этой гонкой: пожмут ли друг другу руки Мартен Фуркад и Антон Шипулин, если встретятся на пьедестале?

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Не было сомнения в том, что спринт побегут Антон Шипулин, Антон Бабиков и Максим Цветков, а вот по поводу четвертого российского спортсмена вопросы наверняка были – все-таки Гараничев проводит не лучший свой сезон. Как с самого начала его настигла болячка (бактериальная инфекция), так шлейф от нее на весь сезон и растянулся. На последних этапах Евгений выглядел поживее, а на чемпионате Европы отстоял свое право быть в первой команде. То есть даже вопрос попадания в сборную А у Гараничева был решен не по умолчанию, а ему пришлось за это побороться.

Прогноз

У нас совершенно нет причин быть пессимистами. На последнем этапе смешанной эстафеты мы увидели, что Антон Шипулин подошел к чемпионату в отличной форме. Последний круг, на котором развернулась драматичная борьба между лидером российской сборной и лидером мирового биатлона Мартеном Фуркадом, – тому показатель. Шипулин до последних метров вел борьбу за победу в этом споре, но француз все же переиграл его. И скорее не физически, а тактически – он рассчитал все так, чтобы занять ближний финишный коридор, и Антону пришлось перестроиться в другой. Так были потеряны драгоценные доли секунды. В общем, тактика в биатлоне имеет очень большое значение, когда речь идет о такой плотной очной борьбе.

Сегодня очной борьбы не будет. Фуркад и Шипулин стартуют очень далеко друг от друга: француз под четвертым номером, россиянин – под 52-м. Так что на трассе они даже и не встретятся. А вот на пьедестале или на цветочной церемонии – почти наверняка. И главный вопрос на сегодня – не кто из них окажется выше, а другой: пожмут ли Антон и Мартен друг другу руки после всего что случилось в первый день соревнований.

Напомним, что Александр Логинов и Антон Шипулин не подали руки Мартену Фуркаду на пьедестале после смешанной эстафеты, в ответ француз покинул церемонию награждения. А после на пресс-конференции Шипулин заявил, что Фуркад поступает крайне неуважительно по отношению ко всей нашей команде, давая нелицеприятные комментарии в адрес россиян, именно поэтому в знак протеста он не поздравил его во время цветочной церемонии.

История

Вчера перед женским спринтом мы напоминали нашим читателям, что последняя золотая медаль в этой дисциплине была выиграна российскими девушками 20 лет назад. У мужчин все куда круче: последний российский чемпион мира в этом виде программы – Максим Чудов. Его успех датируется 2008-м годом. Ну и добавим, что это в принципе последнее личное золото, которое завоевали наши мужчины на чемпионатах мира.

В прошлом году спринт для лидера сборной России Шипулина стал настоящим кошмаром – он сделал два промаха и проиграл лидеру две минуты. Этим был поставлен крест и на гонке преследования. Настроение перенеслось на все последующие дисциплины – и в итоге горький антирекордный ноль за весь чемпионат.

В этом сезоне у Шипулина есть два призовых места в спринтерских гонках – бронза в Поклюке и серебро в Нове-Место. Золота явно не хватает. Неплохо было бы закрыть пробел сегодня.

Это будет лучшим ответом Фуркаду – гораздо более эффектным, чем просто не пожать тому руку.

