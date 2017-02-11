Прощание с «Лестером» и новый фильм Нолана про «МЮ». Превью 25-го тура АПЛ

«Советский спорт» - о самом интересном в 25-м туре АПЛ.

«Лестер» обречен

Если «Лестер» проиграет «Суонси», будьте уверены, он вылетит. Дело даже не в очках/минутах/секундах. «Лестер», как собрание n-го количества людей, выглядит ужасающе обреченным. Игроки уже не верят в себя, а тренер не знает, как это исправить. И страх опозориться, вылетев на следующий после чемпионского сезон, с каждым туром будет только расти.

«Лестер» по-футбольному все тот же. Низкий блок защиты и заряженные на отрыв игроки атаки. Варди не сдал, просто мяч до него стал доходить в разы реже. В этом сезоне он совершает даже больше рывков за 90 минут, чем в прошлом (54 против 58). Но за предыдущий чемпионат он нанес 78 ударов, за две трети нынешнего – только 28. По ударам в створ соотношение еще хуже – 37 против 9. И самое главное – в прошлом сезоне для Варди в среднем создавалось чуть больше одного шанса за матч, а теперь – один шанс за два матча. Почувствуйте разницу.

Причин, почему мяч стал реже доходить до англичанина, видится две. Причем одна выходит из другой. Во-первых, Канте. Если вода покрывает 80 процентов поверхности планеты, то остальное с легкостью покроет француз. Канте лидер по отборам за последние три сезона АПЛ – 253 отбора. Второе место у Матича – 251. Знаете, что самое интересное в этой статистике? То, что Канте проводит всего лишь второй сезон в АПЛ.

Без такого игрока середина поля у «Лестера» серьезно просела. Поэтому потерялся и Марез, который в этом сезоне реже создает моменты и хуже идет в обводку.

Но все это скопление цифр, повторюсь, не самое страшное. Страшнее, что «Лестер» выглядит обреченным. Как человек, смирившийся с обстоятельствами и понуро принимающий их в ожидании, когда все само закончится. И если Раньери это не исправит, тогда с чемпионом Англии можно прощаться.

Матч Суонси - Лестер Сити Место и дата 12 февраля 19:00, Либерти, Онлайн-трансляция

Скорый подъем «Ливерпуля»

С тура на тур начнется подъем «Ливерпуля». Команда, выжатая скромными резервами состава и большим количеством матчей, логично посыпалась. 10 игр в 2017 года и только одна победа – над «Плимутом». Но скоро все наладится и команда Клоппа накатит на финише.

Во-первых, с Кубка Африки вернулся реактивный Мане. Важнейший человек в построение прессинга и завершение атак. Два тура ушли на адаптацию после сборной. Дальше – лучше.

Во-вторых, вылетев из всех кубков, «Ливерпуль» разгрузил себе график. Значит - будет больше времени на восстановление лидеров, заменить которых особенно некому. Состав «Ливерпуля» по трасферной стоимости лишь шестой в лиге.

В-третьих, после спада всегда идет подъем.

В-четвертых, что относится только к матчу с «Тоттенхэмом», - это «Энфилд». Избито, как наши на Евро, но это действительно в случае с «Ливерпулем» один из факторов, не учитывать который нельзя.

Как будет «Тоттенхэм» предсказывали еще индейцы Майя – прессинг, прессинг и, конечно же, прессинг. По энергозатратности это будет один из самых сумасшедших матчей лиги.

Матч Ливерпуль - Тоттенхэм Место и дата 11 февраля 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция

Спектакль от «МЮ»

Казалось, все очевидно. «МЮ» играет дома, он лучше, он в последнем матче убрал «Лестер». Но, если хотите спектакль, включайте этот матч. «МЮ» Моуринью выдает представления через раз. И если прошлая игры выдалась предсказуемой, значит – следующая будет срежессирована Кристофером Ноланом.

Сюжетов море – Погба, задумавшись о дизайне новой серии одежды, совершит результативную ошибку или, например, манкунианцы истопчат штрафную, собьют краску со штанг и перекладины ворот «Уотфорда», но забьют лишь в концовке.

За второй вариант выступает то, что «МЮ» по реализации моментом лишь 19-я команда лиги. На один гол команды в среднем приходится 11,8 ударов. Например, у лидера по этому показателю – «Челси» - 6,7.

Это говорит не только о невезении, но и о невыстроенности атаки. Потому что при достаточно большом количестве ударов (а «МЮ» за 24 туры нынешнего сезона бил по воротам чаще, чем в прошлом сезоне при Ван Гале - 146 против 144) далеко не всех из них должного качества для гола.

В общем, будет интересно. Не переключайтесь!

Другие матчи

Матч Арсенал - Халл Сити Место и дата 11 февраля 15:30, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

Матч Мидлсбро - Эвертон Место и дата 11 февраля 18:00, Риверсайд, Онлайн-трансляция