ЦСКА планирует новые покупки? Свежие трансферные новости и слухи

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

САССЕ В «ЛОКОМОТИВЕ» НЕ БУДЕТ

Нападающего бразильского «Ботафого» Сассе не будет в московском «Локомотиве». Об этом сообщает издание «GloboEsporte». Сообщается, что российский клуб предлагал за форварда 1.5 миллиона евро, но эта сумма не устроила южноамериканцев.

«Ботафого» хочет выручить за Сассе 3.5 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца года.

ЦСКА НАЦЕЛЕН НА ОНИКУРУ

ЦСКА все еще ищет нападающего. По информации «Het Laatste Nieuws», армейцы заинтересованы в форварде Эйпена» Анри Оникуру. В нынешнем сезоне игрок забил 10 голов в 23 матчах чемпионата Бельгии. Конкуренцию ЦСКА может составить «Селтик», но трансферное окно в Шотландии уже закрылось.

К слову, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился планами на остаток трансферного окна и оценил возможность новых приобретений.

- Трансферы еще могут быть, но в любом случае это будут бюджетные сделки. Дело не только в расходах, связанных со стадионом, который понёс и продолжает нести ЦСКА. Да, есть кредит, который необходимо гасить, есть затраты на эксплуатацию арены, - приводит слова Бабаева «Чемпионат».

КЕРЖАКОВА ОТДАЛИ В АРЕНДУ

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков продолжит карьеру в «Оренбурге». Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба. Футболист будет выступать за дебютанта премьер-лиги на правах аренды до конца сезона.

В нынешнем сезоне Михаил Кержаков провел за «Зенит» 6 матчей и пропустил 5 голов.

РАБИУ «ДИНАМО» НЕ ПОДОШЕЛ

Полузащитник «Анжи» Мохаммед Рабиу не перейдет в московское «Динамо». Об этом сообщил исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов.

- Рабиу не едет на сбор с «Динамо». Причина в том, что футболист лечится, находится на реабилитации. Мы ожидали, что он её закончит, но ему ещё рано тренироваться. Из-за этого он нам не подходит. На это трансферное окно вопрос по Рабиу закрыт, его не будет в «Динамо», - приводит слова функционера «Чемпионат».



