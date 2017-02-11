Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия1 : 7Чехия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Уотфорд
Футбол  Арсенал1 : 0Халл Сити
Хоккей  Швеция- : -Россия
Футбол  Ливерпуль- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Валерий Рейнгольд: «Спартак» провел лучшую трансферную компанию в РФПЛ

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Валерий Рейнгольд: «Спартак» провел лучшую трансферную компанию в РФПЛ
Источник: ФК «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от товарищеского матча красно-белых с хорватским «Осиеком» (1:1).

– Какое впечатление на вас произвела игра красно-белых? Как оцените их готовность и нужны ли команде еще новички?
– Новички не нужны. С составом все в порядке. Цель поставлена, осталось наиграть команду. Для этого и нужны товарищеские матчи. Мое впечатление, нужно сыграть еще три-четыре игры, чтобы определиться с игроками, которые будут играть во второй половине сезона. Нужно понять, кто основной, кто на запасе. В остальном полный порядок.

– То есть, приобретениями «Спартака» вы довольны?
– Да. Это была лучшая трансферная компания среди всех команд РФПЛ. Осталось прибавить в физическом плане. И все будет сделано.

– По последнему матчу вы понимаете, кто будет основными игроками, а кому еще предстоит выиграть конкуренцию?
– Основных игроков вы и без меня знаете: Глушаков, Фернандо, Кутепов, Промес, Зе Луиш… Не называть же мне их всех. Под вопросом те же, кто и был в первой части сезона – Джано, Попов, Мельгарехо… Состав уже наигран. Осталось подготовить команду физически.

– Вчера Мельгарехо сыграл в нападении и на позиции левого защитника. Как он себя проявил?
– Никак. Лучше бы играл на позиции, где ему удобно. Эксперимент – есть эксперимент. Мельгарехо умеет атаковать. На позиции левого защитника я его не вижу. У него нет определенных навыков для этой позиции.

– Вас расстроило то, что не удалось увидеть на поле ни Луиса Адриано, ни Александра Самедова?
– Почему я должен расстраиваться? Есть конкуренция. За каждое место будет борьба. Есть конкуренция – есть команда. Обойма у «Спартака» приличная. И играть будут те, кто лучше.

– Все 90 минут отыграл молодой Игорь Леонтьев. Есть ли у него качества для игрока основы?
– Я у него не увидел ничего. Тем более не хочу обсуждать чье либо будущее по товарищеским матчам. Будут серьезные игры – посмотрим. Если Каррера в нем что-то увидел, значит выпустит на поле.

– В нападении матч заканчивал Денис Давыдов. Он чем-нибудь себя проявил?
– Ничем. Мне кажется, что его карьера в «Спартаке» не сложится. В его возрасте нужно показывать больше азарта и движения. Этого не было.

– Весь матч провел Джано Ананидзе. У него были проблемы в конце прошлого года. Был ли он активнее? Проявлял ли инициативу?
– Он уже состоявшийся игрок. Ни убавить, ни прибавить. Если будет играть на этом уровне – это нормально, но он не будет основным игроком. Как футболист он не вырастит. Это его потолок.

– Недавно «Спартак» отзаявил Евгения Макеева. Правильный шаг?
– Абсолютно. Он – не помощник «Спартаку». Может идти к своему другу Сергею Паршивлюку. Их время закончилось. Макеев – игрок ниже среднего.

– Какое впечатление произвел Селихов?
– Нормальный вратарь. Хорошая конкуренция для Реброва. Может, будут стоять через матч. Посмотрим, на ком остановится Каррера.

– И соперник – «Осиек». По меркам клубов РФПЛ, какого уровня хорватская команда?
– Получше «Томи», похуже «Амкара». Нормальная команда для товарищеской игры. Пока ребята боятся идти в контакт и ноги подставлять. Зачем нужны травмы в таких матчах? Игра была осторожная. И меня это порадовало. Главное поработать над «физикой» и беговыми упражнениями, чтобы команда дышала хорошо. Если все это будет сделано – «Спартак» будет вне конкуренции. Но только в этом случае.

Матч

Спартак - Осиек - 1:1 (0:0)

Голы

Промес 49 (1:0). Лёпа 87 (1:1).

Состав

Спартак: Селихов, Джикия, Маурисио (Хомуха, 81), Кутепов (Ещенко, 46), Боккетти (Зуев, 46), Промес, Мельгарехо, Ананидзе, Глушаков (Фернандо, 46), Леонтьев, Зе Луиш (Давыдов, 80)

Предупреждения:

Джикия, 36 - нет

Место и дата

10 февраля 19:00, Муниципальный стадион, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Агент: «Спартак» и «Локомотив» интересуются ШандаоРолим Кармо, агент защитника «Анжи» Алешандре Шандао, сообщил, что в услугах игрока заинтересованы «Спартак» и «Локомотив».Первая осечка «Спартака» и новый трансфер ЦСКА. Обзор сборов (видео)Первая осечка «Спартака» и новый трансфер ЦСКА. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Константин Генич: Пока это не тот «Спартак», который хочется видеть в чемпионатеКонстантин Генич: Пока это не тот «Спартак», который хочется видеть в чемпионатеКомментатор «Матч ТВ» - о матче красно-белых с «Осиеком».«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Константин Генич: Оценка «Спартаку» за матч с «Осиеком» - «удовлетворительно»Константин Генич, который с Юрием Розановым комментировал матч «Спартака» и «Осиека» на «Матч ТВ», считает, что эпизодами красно-белые показывали качественную игру.Эксперименты Карреры. Что показал «Спартак» в контрольном матчеЭксперименты Карреры. Что показал «Спартак» в контрольном матчеВ контрольном матче «Спартак» сыграл вничью с хорватским «Осиеком» (1:1). А Массимо Каррера провел несколько любопытных экспериментов.«Спартак» и «Осиек» сыграли вничью, Промес забил единственный гол красно-белыхТоварищеский матч между московским «Спартаком» и хорватским «Осиеком» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Спартак» – «Осиек». Онлайн«Спартак» – «Осиек». ОнлайнКонтрольный матч московского «Спартака» на сайте «Советского спорта».Федор Чалов: Огромное преимущество ЦСКА в сыгранностиФорвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, кому старается подражать на поле, и назвал сильные стороны красно-синих.Александр Павленко: Пусть золотых медалей «Спартаку» хватит на всех игроковАлександр Павленко: Пусть золотых медалей «Спартаку» хватит на всех игроковАлександр Павленко – единственный продолжающий профессиональную карьеру футболист из тех, кто имеет отношение к «золотой» эпохе «Спартака».Квинси Промес: Я здоров и чувствую в себе много силПолузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, как он готов к весенней части чемпионата России.«Спартак» проведет семь спаррингов вместо четырех. Обзор сборов (видео)«Спартак» проведет семь спаррингов вместо четырех. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Стали известны все соперники «Спартака» на третьем сборе в ИспанииМосковский «Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона.Замбийский Роналду для «Спартака». Красно-белые подписывают бомбардираЗамбийский Роналду для «Спартака». Красно-белые подписывают бомбардира19-летний нападающий из Замбии настолько впечатлил тренерский штаб «Спартака»-2, что ему предложили 4-летний контракт.Константин Генич: «Спартак» очень грамотно провел трансферную кампаниюКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказал свое мнение по поводу того, будет ли «Спартак» чемпионом России.Картинки с «каторги». Как футболисты работают на сборахКартинки с «каторги». Как футболисты работают на сборахКорреспондент «ССФ» выдвинулся на андалусийское побережье, чтобы воочию наблюдать, как российский футбольный пот орошает импортные курорты.День в истории. Андрею Ещенко - 33!Сегодня, 9 февраля, защитник «Спартака» Андрей Ещенко празднует свой день рождения. Футболисту исполняется 33 года.Слуцкий «проставляется», а «Терек» меняет название. Обзор сборов (видео)Слуцкий «проставляется», а «Терек» меняет название. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Макеев заявлен за «Спартак-2»Защитник Евгений Макеев заявлен за «Спартак-2» на первенство ФНЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.Макеев сменит «Спартак» на «Локо»? Свежие трансферные новости и слухиМакеев сменит «Спартак» на «Локо»? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.
Главные новости
Хоккей
Чехия разгромила Финляндию на Шведских играх
Футбол
Валерий Рейнгольд: Макеев не помощник «Спартаку»
Футбол
Виктора Чанова похоронили в Киеве
Биатлон
Уле Эйнар Бьорндален: Не хочу вставать на чью-то сторону в конфликте Фуркада и россиян
Футбол
Агент: «Спартак» и «Локомотив» интересуются Шандао
Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может стать чемпионом, но может выиграть 14 оставшихся матчей
Футбол
Валерий Рейнгольд: Джано? Как футболист он не вырастет. Это его потолок
Биатлон
Мартен Фуркад: Хочу быть уверен, что наш вид спорта - чист. Не буду отрекаться от своего мнения
Хоккей
Сорокин будет защитать ворота сборной России в матче со Швецией
Футбол
Рияд Марез: Мы уверены в том, что «Лестер» останется в АПЛ
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Осиек
Осиеккалендарьстатистика
Евгений Макеев
Евгений Макееввсе новости
Лоренсо Мельгарехо
Лоренсо Мельгареховсе новости
Валерий Рейнгольд
Валерий Рейнгольдвсе новости
Джано Ананидзе
Джано Ананидзевсе новости
Денис Давыдов
Денис Давыдоввсе новости