Валерий Рейнгольд: «Спартак» провел лучшую трансферную компанию в РФПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от товарищеского матча красно-белых с хорватским «Осиеком» (1:1).

– Какое впечатление на вас произвела игра красно-белых? Как оцените их готовность и нужны ли команде еще новички?

– Новички не нужны. С составом все в порядке. Цель поставлена, осталось наиграть команду. Для этого и нужны товарищеские матчи. Мое впечатление, нужно сыграть еще три-четыре игры, чтобы определиться с игроками, которые будут играть во второй половине сезона. Нужно понять, кто основной, кто на запасе. В остальном полный порядок.

– То есть, приобретениями «Спартака» вы довольны?

– Да. Это была лучшая трансферная компания среди всех команд РФПЛ. Осталось прибавить в физическом плане. И все будет сделано.

– По последнему матчу вы понимаете, кто будет основными игроками, а кому еще предстоит выиграть конкуренцию?

– Основных игроков вы и без меня знаете: Глушаков, Фернандо, Кутепов, Промес, Зе Луиш… Не называть же мне их всех. Под вопросом те же, кто и был в первой части сезона – Джано, Попов, Мельгарехо… Состав уже наигран. Осталось подготовить команду физически.

– Вчера Мельгарехо сыграл в нападении и на позиции левого защитника. Как он себя проявил?

– Никак. Лучше бы играл на позиции, где ему удобно. Эксперимент – есть эксперимент. Мельгарехо умеет атаковать. На позиции левого защитника я его не вижу. У него нет определенных навыков для этой позиции.

– Вас расстроило то, что не удалось увидеть на поле ни Луиса Адриано, ни Александра Самедова?

– Почему я должен расстраиваться? Есть конкуренция. За каждое место будет борьба. Есть конкуренция – есть команда. Обойма у «Спартака» приличная. И играть будут те, кто лучше.

– Все 90 минут отыграл молодой Игорь Леонтьев. Есть ли у него качества для игрока основы?

– Я у него не увидел ничего. Тем более не хочу обсуждать чье либо будущее по товарищеским матчам. Будут серьезные игры – посмотрим. Если Каррера в нем что-то увидел, значит выпустит на поле.

– В нападении матч заканчивал Денис Давыдов. Он чем-нибудь себя проявил?

– Ничем. Мне кажется, что его карьера в «Спартаке» не сложится. В его возрасте нужно показывать больше азарта и движения. Этого не было.

– Весь матч провел Джано Ананидзе. У него были проблемы в конце прошлого года. Был ли он активнее? Проявлял ли инициативу?

– Он уже состоявшийся игрок. Ни убавить, ни прибавить. Если будет играть на этом уровне – это нормально, но он не будет основным игроком. Как футболист он не вырастит. Это его потолок.

– Недавно «Спартак» отзаявил Евгения Макеева. Правильный шаг?

– Абсолютно. Он – не помощник «Спартаку». Может идти к своему другу Сергею Паршивлюку. Их время закончилось. Макеев – игрок ниже среднего.

– Какое впечатление произвел Селихов?

– Нормальный вратарь. Хорошая конкуренция для Реброва. Может, будут стоять через матч. Посмотрим, на ком остановится Каррера.

– И соперник – «Осиек». По меркам клубов РФПЛ, какого уровня хорватская команда?

– Получше «Томи», похуже «Амкара». Нормальная команда для товарищеской игры. Пока ребята боятся идти в контакт и ноги подставлять. Зачем нужны травмы в таких матчах? Игра была осторожная. И меня это порадовало. Главное поработать над «физикой» и беговыми упражнениями, чтобы команда дышала хорошо. Если все это будет сделано – «Спартак» будет вне конкуренции. Но только в этом случае.