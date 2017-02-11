Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Финляндия1 : 7Чехия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед0 : 0Уотфорд
Футбол  Арсенал2 : 0Халл Сити
Хоккей  Швеция1 : 2Россия
Футбол  Ливерпуль- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борису Майорову – 79! А ведь Старостин едва не увел легенду хоккея в футбол

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борису Майорову – 79! А ведь Старостин едва не увел легенду хоккея в футбол
Источник: «Советский спорт»

У двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова сегодня день рождения. Вспоминаем уже порядком подзабытый факт из его биографии.

Современному болельщику Борис Майоров известен в первую очередь, как капитан непобедимой сборной СССР, не знавшей поражений на чемпионатах мира с 1963 по 1971 год. Как триумфатор двух Олимпиад – в Инсбруке и Гренобле. Как ветеран хоккейного «Спартака». Как, наконец, известный телекомментатор. Финские любители хоккея чтут его, как тренера, выведшего в чемпионы страны столичный «Йокерит»…

И только поклонники «Спартака» с 50-летним стажем помнят, что он когда–то бился за клуб не только на льду, но и на «газоне». И уж совсем немногие знают, что за Майорова-игрока в 1961 году развернулось чуть ли не сражение между федерацией хоккея СССР и начальником футбольного «Спартака» Николаем Старостиным…

В день рождения великого спортсмена «Советский спорт» решил открыть именно эту страничку из его биографии. Малоизвестную или уж, как минимум, порядком подзабытую.

- Я до сих пор люблю футбол До сих пор не могу отдать предпочтение – то ли футбол, то ли хоккей, - признается, вспоминая о тех событиях сам Борис Майоров. - Конечно, жизнь так сложилась, что я известен как хоккеист. Но футбол до сих пор люблю, с удовольствием смотрю. Хожу, правда, крайне редко на стадион. Но по телевизору не пропускаю.

- Приходилось слышать, что на вас даже Старостин в свое время обижался – за то, что вы не пошли к нему в команду.
- Дело в том, что в футбол меня приглашали, начиная с 1958 года, еще тогда тренером был Николай Алексеевич Гуляев. Правда, я поздно начал играть в организованный футбол, в 17 лет. А так практика в основном во дворе была. Но я отказывался. Я в то время уже играл в хоккей в команде мастеров. Учился в институте на дневном отделении – Московский авиационно-технологический институт. Не было времени заниматься футболом, хоккеем, учиться в институте. Поэтому я отнекивался. А в 1961 году я защитил диплом и вроде раскрепостился. Лето, июнь, делать вроде нечего. И я Владимира Александровича Степанова, директора футбольно-хоккейной школы городского совета «Спартака», попросил, чтобы он предупредил дубль, что я готов играть за команду мастеров.

Судьба сложилась так, что я только два матча сыграл в основном составе. Потом скандал подняла федерация хоккея Советского Союза – игрок сборной играет у вас в футбол!К тому времени уже пошло четкое размежевание – или одно, или другое. В те же годы играли и в футбол, и в хоккей с мячом Вячеслав Соловьев и Валерий Маслов. Там сезон с декабря по март включительно. А у нас в те годы сезон начинался в конце сентября и заканчивался в апреле. Совмещать было невозможно. Поэтому мне предложили выбрать. Николай Петрович Старостин сказал: если ты остаешься в футболе, мы за тебя будем бороться.

- И с его легкой руки вы даже сыграли за основной состав «Спартака» с «Кайратом» и «Пахтакором»?
- Да. Это был июнь 1961 года.

- Как к вам отнеслись футболисты?
- Замечательно. До сих пор у меня прекрасные отношения. В те годы в команде были Анатолий Крутиков, Геннадий Логофет, Толя Масленкин, Борис Татушин, Юра Фалин, Хусаинов Галимзян, Валерий Рейнгольд, Виктор Чистяков и так далее. Пока я был в команде, в это время собралась сборная Советского Союза, жила на сборе. И Игоря Александровича Нетто не было в «Спартаке». Анатолий Исаев, Анатолий Ильин – с ними я в течение двух недель контактировал. До сих пор, когда встречаемся, мне иногда кажется, что они меня принимают за своего.

- Какая позиция вам досталась на футбольном поле?
- Я играл правого крайнего. Система была 4-2-4. Эта система внедрилась в наш футбол после чемпионата мира 1958 года в Швеции. Ее продемонстрировали бразильцы. Стали чемпионами мира. Я играл на фланге.

- И вам действительно с футбольных трибун кричали «Шайбу!»?
- Когда публика увидела меня на футбольном поле, уже известного как хоккеиста, который уже отыграл один чемпионат мира 1961 года в Швейцарии... Кто-то стал кричать: «Боря, шайбу!» Со слова Озерова, вроде бы после этого и пошел этот клич «Шайбу, шайбу!». Переместившись с футбольного стадиона на ледовые арены.

- Культура боления у спартаковских трибун тогда была выше?
- Болельщик был тогда другой. На трибуне сидели, болели за «Спартак», рядом сидит человек в военной форме, болеет за ЦСКА. И абсолютно мирно они друг с другом общаются. Никакого антагонизма. Никаких криков, никакого мата. Культурно-спортивная обстановка на трибуне. И на футболе то же самое было. В «Лужники» на футбол ходили по сто тысяч. И никаких эксцессов.

- Когда начали происходит жесткие противостояния?
- Боюсь точные сроки назвать. Но я бы, как один из методов борьбы, отменил бы все эти фанатские сектора. Хочешь болеть – вот тебе касса, приходи, покупай билет, садись на трибуну, сиди и болей…

«Советский спорт» поздравляет знаменитого чемпиона и нашего эксперта с 79-летием! И желает всегда оставаться таким же непримиримым борцом за интересы нашего спорта. И в хоккее, и в футболе!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Рейнгольд: «Спартак» провел лучшую трансферную кампанию в РФПЛВалерий Рейнгольд: «Спартак» провел лучшую трансферную кампанию в РФПЛБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от товарищеского матча красно-белых с хорватским «Осиеком» (1:1).Агент: «Спартак» и «Локомотив» интересуются ШандаоРолим Кармо, агент защитника «Анжи» Алешандре Шандао, сообщил, что в услугах игрока заинтересованы «Спартак» и «Локомотив».Борис Майоров: Советую сверстникам забыть про болезниДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, которому сегодня исполнилось 79 лет, рассказал о нехоккейной стороне своей жизни.Первая осечка «Спартака» и новый трансфер ЦСКА. Обзор сборов (видео)Первая осечка «Спартака» и новый трансфер ЦСКА. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.День в истории. Борису Майорову - 79!День в истории. Борису Майорову - 79!Сегодня исполняется 79 лет двукратному олимпийскому чемпиону, шестикратному чемпиону мира по хоккею Борису Майорову.Борис Майоров: Уверен, что против шведов наши заявят уже Сорокина. А вот Самсонов на Евротуре вряд ли сыграетДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о вратарях сборной России на Шведских играх.Константин Генич: Пока это не тот «Спартак», который хочется видеть в чемпионатеКонстантин Генич: Пока это не тот «Спартак», который хочется видеть в чемпионатеКомментатор «Матч ТВ» - о матче красно-белых с «Осиеком».«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Константин Генич: Оценка «Спартаку» за матч с «Осиеком» - «удовлетворительно»Константин Генич, который с Юрием Розановым комментировал матч «Спартака» и «Осиека» на «Матч ТВ», считает, что эпизодами красно-белые показывали качественную игру.Эксперименты Карреры. Что показал «Спартак» в контрольном матчеЭксперименты Карреры. Что показал «Спартак» в контрольном матчеВ контрольном матче «Спартак» сыграл вничью с хорватским «Осиеком» (1:1). А Массимо Каррера провел несколько любопытных экспериментов.«Спартак» и «Осиек» сыграли вничью, Промес забил единственный гол красно-белыхТоварищеский матч между московским «Спартаком» и хорватским «Осиеком» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Спартак» – «Осиек». Онлайн«Спартак» – «Осиек». ОнлайнКонтрольный матч московского «Спартака» на сайте «Советского спорта».Борис Майоров: Сборной России вчера и Коскинен помогДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о дебюте в сборной России на Шведских играх челябинца Алексея Кручинина.Борис Майоров: Результат радует, но в игре сборной России есть и два минусаБорис Майоров: Результат радует, но в игре сборной России есть и два минусаДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров разбирает матч сборной России с финнами, в котором наша команда победила 2:1.Борис Майоров: Россияне не уступили финнам в единоборствах, это хороший плацдармДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о победе сборной России над финнами (2:1) на Шведских играх.Федор Чалов: Огромное преимущество ЦСКА в сыгранностиФорвард ЦСКА Федор Чалов рассказал, кому старается подражать на поле, и назвал сильные стороны красно-синих.Александр Павленко: Пусть золотых медалей «Спартаку» хватит на всех игроковАлександр Павленко: Пусть золотых медалей «Спартаку» хватит на всех игроковАлександр Павленко – единственный продолжающий профессиональную карьеру футболист из тех, кто имеет отношение к «золотой» эпохе «Спартака».Квинси Промес: Я здоров и чувствую в себе много силПолузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал, как он готов к весенней части чемпионата России.«Спартак» проведет семь спаррингов вместо четырех. Обзор сборов (видео)«Спартак» проведет семь спаррингов вместо четырех. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Стали известны все соперники «Спартака» на третьем сборе в ИспанииМосковский «Спартак» продолжает подготовку ко второй части сезона.
Главные новости
Хоккей
Швеция – Россия. Онлайн
Биатлон
Немец Долль стал чемпионом мира по биатлону в спринте
Биатлон
Рафаэль Пуаре: На месте Фуркада я бы проверял, что я пью
Футбол
Алексис Санчес возглавил бомбардирскую гонку АПЛ
Футбол
«Арсенал» обыграл «Халл Сити» благодаря дублю Санчеса
Футбол
Китайский «Хэнань Цзянье» ведет переговоры с «Краснодаром» о переходе Ари
Биатлон
Ирина Старых: Встречаю косые взгляды, но они мне неинтересны
Футбол
Михаил Кержаков: Уход в «Оренбург» - исключительно мой выбор
Футбол
«Локомотив» на третьем сборе в Испании проведет четыре матча
Биатлон
Рикко Гросс: В действиях Фуркада не было злого умысла
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Николай Старостин
Николай Старостинвсе новости
Борис Майоров
Борис Майороввсе новости