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Марадона одобряет! В Англии забили самый скандальный гол сезона (ВИДЕО)

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Марадона одобряет! В Англии забили самый скандальный гол сезона (ВИДЕО)
Источник: Reuters

В Англии на этих выходных был забит, возможно, самый скандальный гол сезона.

Произошло это в первом матче 25-го тура Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал», мечтающий о чемпионстве, и «Халл Сити», всеми силами старающийся не вылететь по итогам сезона.

Надо отдать должное, аутсайдеры доблестно оборонялись на протяжении всего первого тайма, а во втором, так и вовсе стали зажимать лидера на его половине поля. Кто знает, как закончилась бы встреча, если бы не эпизод на 34-й минуте встречи.

После пристрельной передачи с фланга защитник «Халла» попытался выбить мяч подальше от собственных ворот. Подбор остался за «Арсеналом». Еще удар! Мяч парировал голкипер. После этого кожаная сфера попала в руку набегавшему чилийскому полузащитнику «канониров» Алексису Санчесу и влетела в ворота. Раздался судейский свисток…

К всеобщему удивлению арбитр засчитал. А вед обслуживал матч не кто-нибудь, а сам великий и ужасный Марк Клаттенбург. Не поправили его и ассистенты Джейк Коллин и Эдриан Холмс.

Интернет тут же взорвался язвительными мемами и шутками. Первым пострадал судья. В приверженности к представителям нетрадиционной ориентации, как принято у нас, его, конечно, никто не уличал. Наоборот, сочувствовали его возможным проблемам со зрением.

Фанаты тут же записали гол не на самого Алексиса Санчеса, а на его руку, открыв ей бомбардирский счет.

Не обошлось и без основоположника этого жанра, легендарного Диего Марадоны, который свой самый знаменитый гол тоже забил рукой.

Теперь «Арсенал», видимо, будет самой любимой командой Диего Арманды. За исключением родной «Боки Хуниорс», конечно.

Если посмотреть на мяч, забитый Санчесом под определенным углом, можно вспомнить арабского повара, который стал героем самого распространенного мема января. Вот в чем вся соль!

 И, конечно же, полюбившийся англичанам отечественный артист Эдуард Хиль подвел итог этому эпизоду.

 

 

На последней минуте матча Алексис Санчес забил еще один гол – 2:0. С пенальти. Но кого это уже волнует, если футбольный мир получил тему для обсуждения на всю предстоящую неделю?

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