Марадона одобряет! В Англии забили самый скандальный гол сезона (ВИДЕО)

В Англии на этих выходных был забит, возможно, самый скандальный гол сезона.

Произошло это в первом матче 25-го тура Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал», мечтающий о чемпионстве, и «Халл Сити», всеми силами старающийся не вылететь по итогам сезона.

Надо отдать должное, аутсайдеры доблестно оборонялись на протяжении всего первого тайма, а во втором, так и вовсе стали зажимать лидера на его половине поля. Кто знает, как закончилась бы встреча, если бы не эпизод на 34-й минуте встречи.

После пристрельной передачи с фланга защитник «Халла» попытался выбить мяч подальше от собственных ворот. Подбор остался за «Арсеналом». Еще удар! Мяч парировал голкипер. После этого кожаная сфера попала в руку набегавшему чилийскому полузащитнику «канониров» Алексису Санчесу и влетела в ворота. Раздался судейский свисток…

К всеобщему удивлению арбитр засчитал. А вед обслуживал матч не кто-нибудь, а сам великий и ужасный Марк Клаттенбург. Не поправили его и ассистенты Джейк Коллин и Эдриан Холмс.

Интернет тут же взорвался язвительными мемами и шутками. Первым пострадал судья. В приверженности к представителям нетрадиционной ориентации, как принято у нас, его, конечно, никто не уличал. Наоборот, сочувствовали его возможным проблемам со зрением.

Фанаты тут же записали гол не на самого Алексиса Санчеса, а на его руку, открыв ей бомбардирский счет.

Не обошлось и без основоположника этого жанра, легендарного Диего Марадоны, который свой самый знаменитый гол тоже забил рукой.

Enough Internet For Today!! pic.twitter.com/QRa56SfqwW

Теперь «Арсенал», видимо, будет самой любимой командой Диего Арманды. За исключением родной «Боки Хуниорс», конечно.

Maradona's new fav football club - Arsenal pic.twitter.com/B2bQEPhCIi

Если посмотреть на мяч, забитый Санчесом под определенным углом, можно вспомнить арабского повара, который стал героем самого распространенного мема января. Вот в чем вся соль!

Sanchez with the best timed salt bae! pic.twitter.com/xfMEwmzqGS