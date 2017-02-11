Марадона одобряет! В Англии забили самый скандальный гол сезона (ВИДЕО)
В Англии на этих выходных был забит, возможно, самый скандальный гол сезона.
Произошло это в первом матче 25-го тура Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал», мечтающий о чемпионстве, и «Халл Сити», всеми силами старающийся не вылететь по итогам сезона.
Надо отдать должное, аутсайдеры доблестно оборонялись на протяжении всего первого тайма, а во втором, так и вовсе стали зажимать лидера на его половине поля. Кто знает, как закончилась бы встреча, если бы не эпизод на 34-й минуте встречи.
После пристрельной передачи с фланга защитник «Халла»
попытался выбить мяч подальше от собственных ворот. Подбор остался за «Арсеналом».
Еще удар! Мяч парировал голкипер. После этого кожаная сфера попала в руку
набегавшему чилийскому полузащитнику «канониров» Алексису Санчесу и влетела в
ворота. Раздался судейский свисток…
К всеобщему удивлению арбитр засчитал. А вед обслуживал матч не кто-нибудь, а сам великий и ужасный Марк Клаттенбург. Не поправили его и ассистенты Джейк Коллин и Эдриан Холмс.
Интернет тут же взорвался язвительными мемами и шутками. Первым пострадал судья. В приверженности к представителям нетрадиционной ориентации, как принято у нас, его, конечно, никто не уличал. Наоборот, сочувствовали его возможным проблемам со зрением.
.... pic.twitter.com/f9ezHhvi2U— Troll Football (@TrollFootball) February 11, 2017
Фанаты тут же записали гол не на самого Алексиса Санчеса, а на его руку, открыв ей бомбардирский счет.
Halftime score...— Troll Football (@TrollFootball) February 11, 2017
(Credits: @Bobnificents ) pic.twitter.com/0fm8Ojt0X3
Не обошлось и без основоположника этого жанра, легендарного Диего Марадоны, который свой самый знаменитый гол тоже забил рукой.
Enough Internet For Today!! pic.twitter.com/QRa56SfqwW— Troll Football (@TrollFootball) February 11, 2017
Теперь «Арсенал», видимо, будет самой любимой командой Диего Арманды. За исключением родной «Боки Хуниорс», конечно.
Maradona's new fav football club - Arsenal pic.twitter.com/B2bQEPhCIi— Troll Football (@TrollFootball) February 11, 2017
Если посмотреть на мяч, забитый Санчесом под определенным углом, можно вспомнить арабского повара, который стал героем самого распространенного мема января. Вот в чем вся соль!
Sanchez with the best timed salt bae! pic.twitter.com/xfMEwmzqGS— Footy Memes (@FootyMemes) February 11, 2017
И, конечно же, полюбившийся англичанам отечественный артист Эдуард Хиль подвел итог этому эпизоду.
Hand Ball 2-0 Hull City pic.twitter.com/BqoADbKaGG— TheSPORTbible (@TSBible) February 11, 2017
На
последней минуте матча Алексис Санчес забил еще один гол – 2:0. С пенальти. Но
кого это уже волнует, если футбольный мир получил тему для обсуждения на всю
предстоящую неделю?