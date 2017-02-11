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Фуркад и Шипулин встретились вне пьедестала. Долгожданное рукопожатие состоялось

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото Андрея Аносова
Фото Андрея АносоваИсточник: Союз биатлонистов России (СБР)

Мужская сборная России неудачно провела первую личную гонку чемпионата мира. Лучшим из нашей сборной стал Евгений Гараничев, занявший 10-е место с одним промахом. Остальные россияне – Антон Шипулин (21-е место), Антон Бабиков (49-е) и Максим Цветков (69-е) допустили по три промаха. Цветков не попал в гонку преследования.   

Подарки от Фуркада

Вот так начало! Фуркад промахнулся первым же выстрелом. Он стартовал четвертым из всех участников, и уже на лежке его постигла неудача. Так с самого начала француз плеснул интриги в гонку, которая и без того обещала быть жаркой.

Конечно, Фуркад нервничал. То, что его нервы не железные, мы увидели после смешанной эстафеты, когда Мартен буквально убежал с пьедестала из-за того, что ему не подали руки российские биатлонисты.

«Русские не умеют проигрывать», -- написали французские газеты после этого инцидента.

А кто-то не умеет выигрывать. Поскольку все меньше остается людей, кто искренне радуется победам француза.

А уж сколько российских болельщиков порадовались его промаху и на стойке тоже. Два промаха! Таких подарков от него и не ждал никто. Три спринта в этом сезоне он выиграл с нолями, еще один – с одним промахом. Неудачной была только спринтерская дистанция в Оберхофе, где после стойки ему пришлось бежать три штрафных круга.

Учитывая, мощь Фуркада на лыжне, даже два промаха вряд ли ему помешали сегодня занять высокое место. Тем более что соперники, ушедшие в борьбу после – один за другим промахивались.

И Шипулин, увы, тоже: сначала не избежал он промаха на лежке – в это время Фуркад уже завершил гонку и раздавал интервью.   

Из россиян первым завершил гонку Евгений Гараничев – с одним промахом он уступил не только Фуркаду, но и Юлиану Эберхарду – одному из быстрейших гонщиков Кубка мира. Чуть позже его обошел Симон Шемпп. В любой другой день это было бы неудивительно, но Шемпп заканчивал эту гонку с поврежденной палкой. Так он прошел несколько сотен метров – остановиться для замены означало потерять еще больше времени. Драгоценные секунды уплывали, а на финише не было человека, расстроенного больше, чем лидер немецкой сборной.

Цветков не попал в гонку преследования

Вскоре пришло время разочарованно вздыхать и всем российским болельщикам – Антон Шипулин к одному промаху на лежке добавил еще два на стойке. И таким образом Фуркада он превзошел сегодня только в количестве промахов. 

По три промаха схватили в спринте и два оставшихся наших участника – Антон Бабиков и Максим Цветков. Последний в итоге не попал даже в гонку преследования – провал!

Вопрос о том, пожмут ли на этот раз друг другу руки на пьедестале Антон Шипулин и Мартен Фуркад, отпал сам собой – они там просто не встретятся.

А вот кто на этом пьедестале все-таки увидится, долго оставалось непонятным, поскольку сильнейшие спортсмены были разбросаны по всему стартовому листу.

Первым опередил Фуркада стартовавший 82-м немец Бенедикт Долль, который, не допустил промахов. Когда немец финишировал, закончил стрельбу с нулем и Йоханнес Бе. Перед выходом на последний круг, преимущество норвежца над Доллем было 9 секунд. Оно потихоньку таяло – разбитая трасса не позволяла сохранить скорость рыжеволосому солнцу мирового биатлона. 7 десятых секунды он проиграл немцу! Семь десятых! Ух, какое это было напряжение и суперразвязка. Увы – в ней не участвовали российские спортсмены.    

А вот кто удивил – так это Уле-Айнар Бьорндален: молодой отец и немолодой спортсмен, он претендовал на пьедестал с одним промахом. Это человек, который выигрывал олимпийский спринт еще в 1998 году на Играх в Нагано – почти два десятка лет назад.  

PS: А Шипулин и Фуркад все же нашли момент пожать друг друг руки, пусть и вне пьедестала.

Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Мужчины. Спринт 10 км

1. Бенедикт Долль (Германия) – 23.27,4 (0)

2. Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия) – отставание 0,7 (0)

3. Мартен Фуркад (Франция) – +23,1 (1+1)

4. Лоуэлл Бэйли (США) –+29,5 (0)

5. Ондржей Моравец (Чехия) – +30,7 (0+1).

6. Красимир Анев (Болгария) – +33,5 (0).

7. Юлиан Эберхард (Австрия) – +35,3 (1+1)

8. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – +38,4 (0+1)

9. Симон Шемпп (Германия) – +40,0 (1+0)

10. Евгений Гараничев (Россия) – +45.1 (1+0)

21. Антон Шипулин (Россия) – +1.14,7 (1+2)

49. Антон Бабиков (Россия) – +1.49,0 (1+2)

69. Максим Цветков (Россия) – +2.33,4 (2+1)

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