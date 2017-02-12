Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Бёрнли- : -Челси
Хоккей  Швеция- : -Финляндия
Хоккей  Россия- : -Чехия
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Атлетико- : -Сельта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Унизить принца. Как Хасим Хамед потерпел сокрушительное поражение

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Марко Антонио Баррера крушит Насима Хамеда
Марко Антонио Баррера крушит Насима ХамедаИсточник: Associated Press

12 февраля 1974 года в Британии в семье йеменских эмигрантов родился Насим Хамед. Он стал одним из ярчайших боксеров 90-х годов и завершил карьеру, не сумев пережить единственное поражение.

Хамед начал заниматься боксом с шести лет. В 12 лет заявил редактору Boxing News, что собирается стать чемпионом мира и его история просто обязана быть написана. На момент окончания карьеры в его послужном списке числилось 49 боев – как у Флойда Мэйвезера, как у Рокки Марчиано. С единственной разницей. Один бой Хамед все же проиграл.

Его обидчиком оказался мексиканец Марко Антонио Баррера. «Убийца с лицом ребенка» к тому моменту уже потерпел три поражения. Годом ранее Баррера в бою года проиграл своему принципиальному сопернику и соотечественнику Эрику Моралесу.

Ставки принимались с расчетом 3 к 1 в пользу британца. Причем многие полагали, что Баррера едва ли продержится первую половину боя. Мексиканец думал иначе и использовал нетипичную для себя тактику, которая принесла ему успех.

Но, неверное, не в одном Баррере дело. Хамед был звездой среди бойцов среднего уровня, он долгое время ходил чемпионом и «включал» Деонтея Уайлдера. Так Хуан Мануэль Маркес почти три года был у него обязательным претендентом, но их бой так и не состоялся.

Хамед встречался с крепкими боксерами, но далеко не выдающегося уровня. Это с ними Хамед мог бравировать собственной неуязвимостью, финтить, уповать на «интуитивный стиль» и делать прочие вещи, которые смотрелись впечатляюще, но были бесполезны против умного, хладнокровного и тактически грамотного бойца.

Пять самых важных боев в карьере Насима Хамеда (видео)

Именно таким был Баррера, который неожиданно для всех отказался от типичного мексиканского стиля ведения бокса и стал с адским терпением выживать моменты для контратак. Он их дожидался и использовал с пользой.

Хамед не хотел и просто не умел перестраиваться. Его собственное себялюбие едва ли чем отличалось от уайльдовского Дориана Грея. Стоит только посмотреть, с какими зажигательными танцами выходил на ринг британец. Перед поединком с Уэйном Маккалохом он изображал Майкла Джексона из клипа «Триллер». Встреча с Келвином Келли началась после 10-минутного танца британца. Кроме того, он изображал Али Бабу, вылетал на ковре-самолете, выезжал на лимузине, а также его выносили в зал на постели.


На ринге этот эпатаж никуда не пропадал. Как можно больше понтов. Оппозиция же позволит. И она позволяла до встречи с Баррерой. На мексиканца кривляния Хамеда не произвели ровным счетом никакого впечатления. Баррера дисциплинированно выполнял установку и ловил Хамеда на его наскоках. Главное оружие британца – удар левой оказалось нейтрализованным.

Хамед – боксер большого таланта. Но таланта мало. Нужна большая воля и сильный характер. Этих качеств Хамед бы лишен. Разочарованный своей неспособностью попасть в Барреру, во втором раунде Хамед устроил небольшую стычку, в результате которой оба боксера завалились на пол. Скоро стало ясно, что Хамед ничего не может противопоставить непробиваемой защите Барреры, его безупречным передвижениям и тяжелым встречным ударам. Дело шло к поражению Хамеда, а он ничего не менял. Не мог. Не знал как. Проигрывал и красовался, надеясь на ошибку соперника.

Один раз у Барреры сдали нервы. В 11-м раунде он заломил руку Хамеду за спину и уложил британца на угловую стойку, как полицейский преступника на капот машины. За это с мексиканца сняли очко.

Бой был закончен. Все судьи отдали победу Баррере – 116-111, и дважды 115-112. Этот счет был еще очень гуманным для Хамеда. Баррера его просто деклассировал и унизил.

Счет Советского спорта
БОКСЕРЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Счет
Баррера 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 10 118
Хамед 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 109

После боя многие считали, что у принца был просто «плохой день», и что реванш не за горами. Они глубоко ошибались. Отрывок из Джейми Хупера Boxing Monthly раскрывает, почему.

«В MGM Гранд отеле в Лас-Вегасе была уже почти полночь, когда я поднимался в лифте на 11 этаж с изможденным Эмануэлем Стюардом, тренером Насима Хамеда.

Стюард бессильно мотал головой: «Все, чего я боялся, что может случиться — случилось».

Будет ли Насим лучше в реванше, спросил я. «Для этого придется все менять, — сказал Стюард. – Он уже не может делать то, что делать раньше и я на самом деле не хочу обсуждать это сейчас».

Что на самом деле имел в виде Стюард — это то, что Хамеду придется научиться боксировать. То есть драться в профессиональной, дисциплинированной, рассчитанной манере.

Хамед менять себя не стал и проведя еще один бой, ушел из бокса. И долгое время причиной своего ухода называл хроническую травму рук. Хотя спустя несколько лет все же заявил: «Думаю, я ушел слишком рано, но в то время я себя так чувствовал, что не мог остаться. Когда я смотрю в прошлое, то думаю, что если бы я просто отдохнул год и вернулся, то это было бы не так и плохо, но этого не произошло».

Ради чего мог вернуться Хамед? На ринге помимо Барреры сияли Моралес, Маркес и Мэнни Пакьяо. Вызов любому из них был бы для Хамеда самоубийством, а «обычный» боксер ничего бы не изменил. Хамед признает, что действительно проиграл Баррере, но причины видит несколько иные.

«Единственная причина моего поражения – то, что я согласился на бой незадолго до самой даты, – говорит Хамед. – Мне предстояло сбросить 16 кило за 8 недель. На бумаге это было невозможно. Но я сделал это и вышел на ринг. Кроме того, я получил большой гонорар. Надо понимать, что деньги – это единственная причина, из-за которой мы деремся. Они нас мотивируют. Многие бойцы возвращались в бокс ради денег. Слава Богу, что я обеспечен и мне не нужно этого делать.

У меня нет каких-либо сожалений. Я скучаю по боксу, но счастлив и доволен. Доволен тем, чего достиг за карьеру. Есть множеств боксеров лучше меня, которых нокаутировали, которые задержались в спорте надолго и получили психологические травмы. Со мной этого не случилось, меня никогда не нокаутировали, я не знаю, каково это и спасибо Богу за это».

Насим Хамед. Наши дни
Насим Хамед. Наши дни

Голосование: Как Вы оцениваете место Насим Хамеда в боксе?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пять самых важных боев в карьере Насима Хамеда (видео)Пять самых важных боев в карьере Насима Хамеда (видео)12 февраля 1974 года в Британии в семье йеменских эмигрантов родился Насим Хамед, оставивший яркий сед в истории бокса.Бокс в жизни великих. Неизвестный Джек ЛондонБокс в жизни великих. Неизвестный Джек Лондон«Советский спорт» рассказывает о лучших произведениях о боксе в классической англоязычной литературе.Холифилд, Тапиа и Баррера будут включены в Международный зал боксерской славыПредставители Международного зала боксерской славы объявили о введении трех новых легенд бокса. Это Эвандер Холифилд, Джонни Тапиа и Марко Антонио Баррера.«Я выиграл четыре боя у Пакьяо». 10 грабительских решений судей«Я выиграл четыре боя у Пакьяо». 10 грабительских решений судей«Советский спорт» вспоминает скандальные боксерские поединки из прошлого.Марко Антонио Баррера: Пакьяо устроил избиение всей моей жизниЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях мексиканец Марко Антонио Баррера считает, что в свое время он совершил большую ошибку, согласившись встретиться с Мэнни Пакьяо.Риддик Боу и Назим Хамед включены в Зал боксерской славыВ США состоялась официальная ежегодная церемония включения в Международный Зал боксерской славы (IBHOF) новых членов.Назим Хамед: Мэйвезер избегает боя с ХаномБывший чемпион мира из Великобритании Назим Хамед считает, что у его соотечественника Амира Хана есть шанс одержать победу над Флойдом Мэйвезером-младшим.Марко Антонио Баррера: Кажется, что бой Мэйвезер – Пакьяо уже согласованБывший чемпион мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррера поделился мнением о возможном проведении боя между филиппинцем Мэнни Пакьяо и американцем Флойдом Мэйвезером.«Маленький гей» + «Деревенщина» = 36 раундов ненависти. Как Баррера и Моралес сражались за Мексику«Маленький гей» + «Деревенщина» = 36 раундов ненависти. Как Баррера и Моралес сражались за МексикуСегодня исполняется 41 год одному из лучших боксеров последних десятилетий, экс-чемпиону мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррере.Баррера: "Паккьяо заслужил прозвище "Палач"37-летний Марко Антонио Баррера прокомментировал величие Мэнни Паккьяо.Баррера готов к чемпионскому боюПобеда над малоопытным Хосе Ариасом в минувший уик-энд воодушевила экс-чемпиона в трех весовых категориях.Баррера победил, Каннингем защитил титулПрошедшей ночью состоялось несколько любопытных поединков.Баррера вернется 12-го февраляСегодня стала известна дата возвращения в ринг легендарного мексиканца Марко Антонио Барреры.Первым соперником Барреры станет Берни СанчесЭкс-чемпион мира в трёх весовых категория Марко Антонио Баррера уже заявлял, что собирается завершить карьеру в этом году. Теперь он обнародовал свои планы на год.Хан «забодал» легендуВ субботу в Манчестере молодой британский легковес (до 61,2 кг) Амир Хан победил по очкам легендарного Марко Антонио Барреру. Бой был остановлен по окончании пятого раунда из-за рассечения на лице мексиканца. Все трое судей отдали победу Хану – 50:45, 50:45 и 50:44.Амир Хан победил Марко Антонио БарреруВ Манчестере перспективный 22-летний легковес Амир Хан победил техническим решением в пятом раунде легендарного 35-летнего мексиканца, экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Марко Антонио Барреру.Марко Антонио Баррера: «Бой Пакьяо-Де Ла Хойя — это не бокс. Это цирк»Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррера негативно отозвался о предстоящем 6 декабря поединке между чемпионом мира в легком весе Мэнни Пакьяо и экс-чемпионом мира в шести весовых категориях Оскаром Де Ла Хойей.
Главные новости
MMA
Алдо сразится против Холлоуэя на турнире UFC 212 в Бразилии
Баскетбол
Бывший центровой «Бостона» Фаб Мело скончался в возрасте 26 лет
Футбол
Кевин Кураньи: Китаю сложно отказать, но там тяжело жить
Футбол
Кевин Кураньи: Аджоев или Штоффельсхаус? У каждого свои методы работы
Хоккей
День в истории. Оуэну Нолану - 45!
MMA
Ислам Махачев после победы на UFC: Дана Уайт, дай мне Мэйвезера
UFC 208. Андерсон Силва и Махачев побеждают, Холм проигрывает
Хоккей
Андерсон, Лундквист и Берглунд - три звезды игрового дня в НХЛ
Шахматы
Карлсен не сыграет на командном чемпионате мира в Ханты-Мансийске
Футбол
Константин Лепехин: Тимощук не назовет ошибкой свой переход в «Баварию»
все новости
Насим Хамед
Насим Хамедвсе новости
Марко Антонио Баррера
Марко Антонио Барреравсе новости