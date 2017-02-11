Убедитесь в том, во что вы не верили: стадион в Петербурге готов! (фото, видео)
Байкеры, танцоры, Малафеев, 10 тысяч зрителей и даже медведь уже в курсе.
Почти десять лет здесь, рядом со стадионом, не было столько народу.
Все дороги на Крестовском перекрыли. Приглашают через парк проходить к стадиону #первыйпосетитель pic.twitter.com/7UNxDJdVPB— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 11 февраля 2017 г.
Людей попросили приходить заранее, за пару часов до начала, с расчетом на возможные проблемы. Но вроде бы все на входах сработало отлично.
Фанаты «Зенита» посетили новый стадион и ничего не сломали (видео)
Вход на тестовое событие сделали бесплатным, но по билетам. Турникеты уже адаптированы под футбол, до которого два с лишним месяца.
Зенит уже здесь. Правда, первые посетители нового стадиона в Петербурге проходят пока не на футбол pic.twitter.com/mO8M0iDA1V— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 11 февраля 2017 г.
Внутри, даже в холлах, уже не пустота: есть точки питания и даже промо.
Когда-нибудь и настоящий кубок Лиги чемпионов разыграют на #ЗенитАрене #Первыйпосетитель pic.twitter.com/P5CSUJdexH— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 11 февраля 2017 г.
Гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов сто процентов тут побывал не в первый раз, стадион уже ведь даже передали в управление «Зениту». В этот день он среди обычных посетителей.
Гендиректор Зенита Максим Митрофанов наверняка тоже делает пост в твиттере #Первыйпосетитель #ЗенитАрена pic.twitter.com/f3ccTXDkMU— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 11 февраля 2017 г.
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Бесплатные билеты пытались продавать, и интерес был. Народу собралось действительно много.
Трибуны заполнены, скоро начнется шоу! #первыйпосетитель pic.twitter.com/4rzOOruE9h— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 11 февраля 2017 г.
Были и весьма странные посетители.
Открытие сделали бесплатно для города. Его устроили в чаше стадиона, но без поля, конечно. Поэтому отлично видны были все внутренности.
Пожарные системы на месте. Вдруг у футболистов что-то вспыхнет на поле #ЗенитАрена #Первыйпосетитель pic.twitter.com/u2q0YydFQw— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 11 февраля 2017 г.
Шоу было больше ярким, световым, чем смысловым.
Наконец-то шоу началось! #ЗенитАрена #Первыйпосетитель pic.twitter.com/K0KajdXgQf— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 11 февраля 2017 г.
Первым из футболистов на арене появился Вячеслав Малафеев, он разбрасывал по секторам мячи с автографами. Ну а медведя на велосипеде мы просто оставим здесь без комментариев.
Тут даже медведь появился #ЗенитАрена #Первыйпосетитель pic.twitter.com/h1JyV31EK2— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 11 февраля 2017 г.
Во время футбола будет примерно так, только в семь раз громче.
И главное видео дня, самые яркие моменты шоу тестового открытия стадиона на Крестовском острове.