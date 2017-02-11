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Убедитесь в том, во что вы не верили: стадион в Петербурге готов! (фото, видео)

Андрей Васильев, Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Убедитесь в том, во что вы не верили: стадион в Петербурге готов! (фото, видео)
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Байкеры, танцоры, Малафеев, 10 тысяч зрителей и даже медведь уже в курсе.

Почти десять лет здесь, рядом со стадионом, не было столько народу.

Людей попросили приходить заранее, за пару часов до начала, с расчетом на возможные проблемы. Но вроде бы все на входах сработало отлично. 

Фанаты «Зенита» посетили новый стадион и ничего не сломали (видео)

Вход на тестовое событие сделали бесплатным, но по билетам. Турникеты уже адаптированы под футбол, до которого два с лишним месяца.

Внутри, даже в холлах, уже не пустота: есть точки питания и даже промо.

Гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов сто процентов тут побывал не в первый раз, стадион уже ведь даже передали в управление «Зениту». В этот день он среди обычных посетителей.

«ОМОН вывозил гастарбайтеров пачками». Стадион в Петербурге изнутри (видео)

Бесплатные билеты пытались продавать, и интерес был. Народу собралось действительно много.

Были и весьма странные посетители.

Неожиданный гость на новом стадионе #первыйпосетитель

Фото опубликовано Советский спорт в СПб (@spbsovsport)

Открытие сделали бесплатно для города. Его устроили в чаше стадиона, но без поля, конечно. Поэтому отлично видны были все внутренности.

Шоу было больше ярким, световым, чем смысловым.

Первым из футболистов на арене появился Вячеслав Малафеев, он разбрасывал по секторам мячи с автографами. Ну а медведя на велосипеде мы просто оставим здесь без комментариев.

 Во время футбола будет примерно так, только в семь раз громче.

Первые эмоции нового стадиона в Петербурге

Видео опубликовано Советский спорт в СПб (@spbsovsport)

И главное видео дня, самые яркие моменты шоу тестового открытия стадиона на Крестовском острове.

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