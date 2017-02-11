Жозе Моуриньо: лидер и драка

Продолжаем публиковать фрагменты книг, посвященных футбольным тренерам. Мы уже знакомили вас с фрагментами книги «Будьте готовы проиграть» о ЖозеМоуриньо, которая вышла недавно в издательстве «ЭКСМО». Сегодня – ещё одна глава, в которой анализируются аспекты лидерства.

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По сути, в роли лидера нет ничего загадочного, таинственного или достойного восхищения. Просто некоторые люди, благодаря более высокому психологическому потенциалу, могут оказывать влияние на других людей, ведя себя при этом иначе. Секрет лидерства состоит в том, чтобы позволять себе то, что обычно недопустимо для других. И многие из этих других с удовольствием наблюдают за тем, как положение лидера постепенно укрепляется.

Норман Диксон

О психологии военной несостоятельности

ЖозеМоуриньо шёл по краю поля, прикрывая рот рукой, чтобы невозможно было прочитать по губам, что он говорит оскорбительные вещи крайнему левому защитнику команды «Леванте».

Это случилось 25 сентября 2010 года около половины девятого вечера. «Реал-Мадрид» играл пятый матч лиги в текущем сезоне. Игрока звали Асьердель Орно. Он стоял у края поля, держа мяч в руках, когда в его адрес вновь послышались оскорбления Моуриньо.

Дель Орно пытался не обращать внимания на выпады тренера «Реала», который не переставал оскорблять его вплоть до конца матча. Это запасные игроки и помощники тренера наблюдали за поведением тренера с чувством стыда и растерянности. Они не могли поверить, что тот способен с такой злостью оскорблять футболиста.

В тот вечер на стадионе «Валенсии» они, наконец, в полной мере осознали, что главный тренер клуба, от которого зависело их будущее в профессиональном плане, был абсолютно непредсказуем. Его стиль поведения не вписывался ни в какие рамки. Гранеро, Матеос, Дудек, Педро Леон, Ласс и Бензема были в полном шоке от поведения тренера. Оскорбление на поле игрока команды противника было для них в новинку. Единственный игрок, не удивившийся поведению тренера был Ласс Диарра. Он играл в 2005 и 2008 годах в «Челси», когда тренером команды был Моуриньо.

Этот матч в Валенсии дал понять игрокам Мадрида, что в будущем им ещё предстояло столкнуться со многими проблемами. Постоянное психологическое напряжение лиги текущего сезона стало для тренера слишком тяжёлым испытанием. И он направил свой гнев против простых игроков команды соперника, задачей которых было сдерживать нападение. Также тренер экспериментировал, применяя новую схему игры. Команда «Леванте» практически перекрыла доступ на свою половину поля, её защитники напоминали ощетинившихся «ежей», а команда Мадрида, все время державшая мяч, пыталась прорвать оборону «Леванте» и играла короткими передачами до самого финала. Попытки забить гол не удались. Бальестерос, лидер защиты команды «Валенсии», стойко охранял ворота Рейма, вратаря.

Моуриньо понимал важность быстрого решения ситуации. Ничья с нулевым счётом в первом матче на Майорке, поставила его команду в один ряд с «Барсой» с разницей всего в одно очко. Но и это преимущество было под угрозой, потому что как раз в это время команда Гвардиолы играла в Бильбао. Напряжение болельщиков и членов клуба «Реал» чувствовалось даже в отеле, где разместилась команда. Группа журналистов, поддерживающих португальца, утром в день матча приехала на стадион, чтобы зафиксировать на камеру высоту травяного настила. Пресс-секретарь валенсийского клуба Эмилио Надаль очень удивился, когда увидел, как линейкой измеряют высоту травы, которая была сухой и высокой и не могла помешать быстрому скольжению мяча. Ничего нового в тактике, используемой средними командами во время игры с более сильными соперниками с целью помешать высокой скорости игры. Ничего незаконного. Но даже это не давало Моуриньопокоя. Он злился с самого начала игры и поэтому выместил своё плохое настроение на Дель Орно.

ДельОрно очень любил баскский мяч (мяч из жёсткого каучука, при помощи которого баски играют в национальный вид спорта – пелоту. – Прим.ред.), но футбол был его настоящей страстью и одновременно профессией. Асьер обладал хорошими физическими данными и уже в юношеские годы выделялся выносливостью, силой и способностью быстрого реагирования, а также решительностью, как на поле, так и за его пределами. Эти качества позволяли ему жить и играть, не боясь поражений, и смело смотреть в будущее. Он был родом из Вискайи и всем сердцем привязан к Гальярте и никогда не пропускал ни одного местного праздника. По инициативе Моуриньоон был приглашён играть в «Челси».

«С «Челси» я подписал трансфер на четыре года в 2005 году, – вспоминает Дель Орно, – в 2006 году после первого сезона в Лондоне, клуб Валенсии предложил мне контракт на тех же самых финансовых условиях, но на срок, почти на два года больший, чем в «Челси». Клуб Валенсии – хороший клуб и мне хотелось вернуться в Испанию. Предложение было очень заманчивым, и я принял решение вернуться».

Моуриньо открыл футболисту путь в премьер-лигу, он же сделал его имя известным на футбольном рынке, взяв его в «Челси», поставил его на подмостки, с которых его карьера могла успешно развиваться. «Моуриньо был мне очень близок, всегда заботился обо мне, – говорит он, – и обо мне, и о моей семье, когда я приехал в Англию. У меня остались самые хорошие воспоминания о годе игры в «Челси», там я смог завоевать два титула. Я был тогда очень молод, и Моуриньо вместе со своими помощниками оказывали мне всяческую поддержку. Я всегда буду ему благодарен за то, что он дал мне возможность играть в такой команде, как «Челси», за то, что поверил в меня, и за то, как ко мне относился.

В 2006-2008 годах Дель Орно стал одним из лучших левофланговых защитников Испании. Он был кандидатом в сборную команду Испании на чемпионат мира в Германии, но в последний момент его кандидатура была отклонена из-за хронической формы воспаления правой ахиллесовой пяты после травмы, полученной во время игр за «Челси». Тип растяжения требовал периодического отдыха и исключения повторных травм, поскольку процесс мог стать необратимым. По свидетельству некоторых источников, хотя врачи «Челси» этого факта не подтвердили, Моуриньо заставлял Дель Орно играть даже с обострением воспаления. Через год после подписания контракта с хозяином «Стэмфорд Бридж» Дель Орно уже не мог прыгать, не испытывая при этом сильную боль. Он не пошёл играть с Моуриньо в Мадрид, а согласился на трансфер в «Валенсию» за 8 млн евро. Но его сухожилие было полностью повреждено. Две операции позволили ему продлить футбольную карьеру, но ценой неимоверных усилий.Когда произошла его стычка с Моуриньов «Валенсии», ему оставалось сыграть последние 34 матча в премьер-лиге.

Вечер 25 сентября запомнился демонстрацией новой футбольной тактики, очень необычной для испанской лиги, где считается самым важным владение мячом и попытки забить гол, а никак не защита. С точки зрения испанцев, защита как бы предполагает признание своей неспособности к атакам, это попытка избежать гола, а не забить его. Вместе со своим капитаном СерхиоБальестеросом команда «Леванте» отошла назад, отдав мяч противнику, и все игроки выстроили непреодолимую защиту. Команда смогла только три раза ударить по воротам «Реала», но все три мяча были отбиты. Но, в свою очередь, и мадридский клуб не смог успешно воспользоваться ни одним из трёх голевых моментов, попытавшись пробить по воротам «Леванте» только дважды. Ни разу после этого матча за сезон команда не сделала менее трёх ударов. Это доказало правильность тактики «Леванте» и недостатки схемы игры «Реала», которые сохранятся ещёна несколько лет. Именно поэтому весь гнев Моуриньопал на Дель Орно.

В отличие от своих друзей и некоторых игроков из команды противника он не воспринимал Моуриньо всерьёз: «Все мы знаем, что даже тогда, когда каждый идёт своей дорогой, столкновение на футбольном поле меняет всё в одночасье. В тот день игра закончилась вничью, и «Реал» ничего не смог сделать. Команда Мадрида потеряла два очка. Команда «Леванте» поставила её в трудное положение, и для этого ей пришлось приложить максимум усилий, сделать все возможное и невозможное. То же самое делал и Моуриньо. Он специально отвлекал игрока противника, действуя на благо своей команды. Тренеру нравилось всегда быть рядом с игроками во время игры… Но… При этом он защищал свои собственные интересы!..»

Упорство Моуриньо, с которым он оскорблял своего бывшего игрока, в конце концов привлекло внимание всеобщее внимание. Дель Орно столкнулся с Криштиану, и оба игрока обвинили друг друга в нарушении правил, собрались игроки обеих команд. Тренер «Реала» опять выступил против своего бывшего игрока. Мнения были разными. Напряжённая обстановка держалась до конца матча. Агрессия бывает очень заразительной. Но арбитр ДельгадоФерейро попросил покинуть поле только врача команды из Мадрида Хуана Карлоса Эрнандеса, специалиста в спортивной медицине в с честью проработавшего уже более 10 лет и не склонного к интригам.

Более внимательно, чем Дельгадо Ферейро, к всему происходящему отнесся Бальестерос. Капитану «Леванте» только что исполнилось 35 лет. Его история представляла собой креольскую притчу. Родом из предместий Бурхассота, занимался футболом в местном портовом клубе, дебютировал в 1994 году и затем отправился искать счастья. Провёл четыре года на Тенерифе, один год – в Вальекасе, три года играл за «Вильярреал» и восемь лет на Майорке. Он вернулся домой закалённым – и физически, и морально. Текущий контракт он подписал в 2008 году, после того как футбольная ассоциация разрешила отмену платежей по незаконченным контрактам. У него были две противоположные возможности. Первая –поставить крест на карьере футболиста и смириться с полным фиаско. Вторая – вернуться в свою первую команду, не обращая внимания на неутешительные прогнозы. И вдруг произошло невозможное: 13 июня 2010 года, клуб, с одним из самых низких бюджетов второго эшелона, получил кредит и смог сформировать команду, капитаном которой и стал Бальестерос.

Журналисты, писавшие о «Леванте», знали, что Бальестерос был загадочной личностью и уговорить его дать интервью было почти невозможно, но если это удавалось и он начинал говорить, то держался достаточно доброжелательно, за исключением тех случаев, когда его начинали расспрашивать о том, как в юности во время одной из тренировок в Буньоле у него украли мопед. Когда после душа он вышел из здания, неся в руках тапки, то обнаружил, что его мопед пропал, причём навсегда. Анекдотичная история о пропаже мопеда была для него подобна взрыву. На поле, когда у него что-то не получалось или онборолся за мяч, то мог вести себя достаточно грубо. У него была слава жёсткого игрока. Насколько жёсткого? Услышав этот вопрос, Вальмиро Лопес Роча, известный как Вальдо, беспокойно забегал глазами, круглыми как у белочки, как бы пытаясь что-то вспомнить. «Однажды, – рассказал он, – во время тренировки Серхио случайно ударил меня, пытаясь отбить мяч, удар попал в плечо и в лицо. Мне показалось, что меня ударили каким-то твёрдым предметом. Я сказал ему: «Приятель! Из чего ты сделан?».

Высокий и широкоплечий, напоминающий производственный агрегат, ростом почти 190 см, с точёной головой, как у черепахи, мощной шеей, как у жвачного животного. Его псевдоним «папа» объясняет многое. Бальестерос – лидер от природы. Его слово для членов команды эквивалентно слову президента. Взгляд его пронзительных зелёных глаз вызывает уважение, Вся команда считает его великим стратегом. В той области, которую он контролирует, от него не ускользает никакая мелочь. Естественно, что он обратил внимание на инсинуации Моуриньо и тут же сделал ему вежливое замечание, а в конце матча подошёл к нему в зоне раздевалок и повторил несколько раз:

– Уважай профессионалов! Уважай профессионалов!

В сезоне 2010-2011 годов у профессиональных игроков «Леванте»были самые низкие зарплаты в примере. Согласно исследованиям профессора экономики Хосе Марии Гаяде Льебана, проведённых для университета Барселоны, расходы спортивного союза «Леванте» на персонал возросли до 7 млн евро, «Альмерии» – до 11,7 млн. Евро. Если включить расходы на персонал и премиальные– до 14,4 млн, что значительно ниже расходов по тем же статьям в клубе «Барселона» – 240,6 млн. и «Реал-Мадрид» – 216,1 млн. Одна только зарплата Моуриньо–14 млн евро (брутто) –составляла двойную сумму всех платежей команды Валенсии. Однако во время кризиса у команды Валенсии был самый низкий долг перед административной властью.

«Профессионалы», как их назвал Бальестерос, жили в полной зависимости от законов рынка. Эти законы становились ещё более жестокими, если речь шла о небольших клубах. Из десяти игроков команды «Леванте» восемь были обладателями высоких титулов, и они недолго оставались в команде первой лиги после вышеописанных событий. Дель Орно не играет в команде с 2012 года. Давид Серрахериа, правый крайний защитник, ушёл по трансферу в «Кордову» в 2011 году. Гонсалес Сориано, центральный опорник, ушёл в 2011 году.Сиско Надаль – подписал контракт с Алкейрес в 2011 году. Нано, центральный нападающий, ушёл с Бальестером в Гинджоу, китайскую лигу, в 2012 году. Вратарь Маноло Рейна ушёл в Атромитос, греческую периферийную лигу, в 2011 году.Начо Гонсалес, полузащитник, перешёл в «Стандарт де Лиеха», и в 2012 году подписал трансфер в «Геркулес», команду второго эшелона. После непродолжительной игры в китайской лиге Рубен Суарес, нападающий, стал играть за «Альмерию», команду второго эшелона.

Спортивный городок «Леванте» был перемещён в округ Ойа де Буньол, и расположился наравнине, окружённой холмами, засеянными оливковыми и миндальными деревьями, а также цилиндрическими установками цементного завода, закрытого из-за отсутствия спроса. В начале 2013 года судьба 150 рабочих этого завода была поставлена в зависимость от решения ведущихся в секрете переговоров. Частички пыли от перерабатываемых материалов витали в воздухе. Было очень холодно, и дул ледяной ветер. Погода вполне обычная для февраля в этой местности. Собрание, проходившее в небольшом зале рядом с раздевалками, началось с выступления Висенте Ферборы, рассказавшим о том, каким он видит клуб, которому собирается оказывать поддержку.

– Мы осознаём наши ограниченные возможности, – признаёт третий капитан «Леванте», – клуб не в состоянии оплачивать трансферы, поэтому нам придётся ждать до конца лета, пока платёжеспособные клубы не выберут себе игроков, и не закроется трансферное окно. Это неудобно, придётся начинать сезон с неукомплектованной командой, но после начала игр лиги можно найти ещё двух или трёх игроков.

Иборра родился в Монкаде в 1988 году и за годы профессионального формирования прошёл через успехи и поражения. Он подменяет Бальестероса и Хуанфрана. Разделяет с ними тяготы и успехи, а также административную ответственность. Он говорит о команде с такой гордостью, как говорил бы средний предприниматель о своих доходах. Он внимательно выслушал Кико Каталана, а затем поговорил с футболистами. Речь шла о тяжёлом периоде для команды, о необходимости жёстких мер, о структурных проблемах, обо всех факторах, определяющих каждодневную работу в большинстве испанских клубов.

– Мы часто берём игроков, которые в своих клубах не чувствуют себя нужными, но любят футбол и хотят играть, – говорит Иборра, – они приходят к нам, и мы создаём им комфортные условия для спокойной работы и даём им экономическую стабильность. Ощущение комфортности и уверенности в себе – это намного повышает их профессиональную отдачу. Нужно просто начать работать.

Матч 25 сентября стал первым, но далеко не последним, когда игроки соперника отдавали команде Мадрида инициативу игры, что не предусматривала знаменитая схема тренера. На пресс-конференции в Валенсии ничейный результат матча Моуриньо объяснил только лишь недостаточной меткостью игроков, но отнюдь не слабым качеством игры команды. Он также умолчал о том, что ни один из голевых моментов не был использован.

– Меня беспокоит, что мы не смогли успешно воспользоваться нашей наступательной тактикой и упустили удачные возможности забить гол, – сказал он, –а таких возможностей у команды было достаточно. Если из шести попыток реализуешь хотя бы две или три, тогда… Но, к сожалению, мы не смогли реализовать ни одной, и это не впервые. Так уже было и в игре против «Майорки», и против «Осауны», и против «Леванте».

В результате жеребьёвки игр одной восьмой финала Кубка короля «Реал-Мадрид» снова встретился с «Леванте». Игра состоялась на «Сантьяго Бернабеу» 22 декабря. Если Моуриньо волновался во время игры в сентябре, то в канун этой игры он находился уже на грани нервного срыва. После поражения команды со счётом 0:5 в Барселоне тренер проводил постоянные тренировки и что-то объяснял игрокам, держа команду в состоянии постоянного нервного напряжения. Но футболистов ждали и приятные неожиданности: обещанные тренером финансовые поощрения превзошли все ожидания, а приближающееся Рождество также стало хорошим стимулом для поднятия духа команды.

Учитывая то, что матч с «Леванте» был последним перед паузой в сезоне, Моуриньо обещал продлить рождественские каникулы на столько дней, сколько голов забьёт команда в ворота соперника. И в качестве аккордного штриха он поставил на игру весь цвет команды: Касильяса, Ласса, Пепе, Альбиола, Марсело, Алонсо, Гранеро, Ди Мария, Озила, Криштиану Роналду и Карима Бензема. Торжественный выход испанцев стал рекламным шедевром. Даже скептически настроенные игроки находились под впечатлением торжественности момента.

На протяжении первого тайма Бензема играл в паре то с Озилом, то с Криштиану, а Криштиану играл иногда в паре с Педро Леоном. По количеству забитых голов этот матч стал историческим: 8:0. Это был самый страшный матч в истории «Леванте». Некоторые игроки обвинили Ди Мария, Марсело, Озила и Пепе в том, что они открыто насмехались над членами команды Валенсии, повторяя унизительную фразу: «Не трогай меня, ты выпачкаешь мне майку». Те зрители, которые слышали эту фразу, утверждали, что она звучала как оскорбление. Все членыкоманды Мадридаотрицали этот факт. Но официальное опровержение тоже озвучено никогда не было.

­­– Нам было неприятно, что уже после шести забитых голов они точно также радовались и седьмому, и восьмому, – вспоминает Иборра. Болельщики «Реала-Мадрид», присутствующие на стадионе, были возбуждены не меньше, чем футболисты. Они радовались поражению «Леванте» и кричали: «Удвойте счёт!» Игроки, погружённые в игру, не слышали этих выкриков, но администрации Валенсии и руководству клуба «Леванте», сидевшим в ложе, показалась странной реакция публики.

– Я очень доволен своей командой, – сказал Моуриньо на пресс-конференции с несвойственным ему спокойствием, – и результатами, с которыми мы закончили 2010 год, который, по крайней мере для меня, стал фантастическим. И заканчивается он наилучшим образом. И для нас, для всей команды, потому что из 25 проведённых игр в 20-ти мы выиграли, 4 сыграли вничью и лишь одну проиграли. Я считаю, что это достойный результат.

Команда Мадрида радовалась победе, а в команде «Леванте» царила атмосфера униженности. Луис Гарсия, распрощавшись с надеждами на кубок, предоставил отдых Робусте, Хави Торресу, Хави Венте, Хуанулу и Бальестеросу.

Ответный матч состоялся 6 января. Все шло как обычно, арбитр известил свистком об окончании первого тайма. Но Бальестерос, казалось бы, без причин, чувствовал беспокойство. Капитан не отводил глаз от Моуриньои злился больше, чем когда ему напоминали об украденном мопеде. Те, кто его знали, говорили, чтоесли он разозлится, то у него внутри включается скрытый механизм, который уже невозможно остановить. Те, кто в этот момент находились рядом с ним, утверждали, что этот механизм включился.

Кто-то считал, что поводом послужил пренебрежительный жест Моуриньо, который Бальестерос расценил как «насмешку». Другие – что причиной стала оскорбительная фраза, брошенная Моуриньо проходившему мимо него ДельОрно.Ещё слышался свисток арбитра, а Бальестерос уже поднимался на бельэтаж, прыгая через две ступеньки, с необычайной ловкостью управляя своим похожим на агрегат телом, миновал часовню Святой девы, защитницы обездоленных, покровительницы клуба, и вошёл в коридор, соединяющий выход на стадион с зоной раздевалок. Подошёл к гостевой раздевалке. В белом свете неоновых ламп, он стоял, прислонившись к стене, сложив руки на груди, как бы ожидая поезда на перроне. Моуриньо возвращался с поля и прошёл мимо, не заметив его. Бальестерос, стоявший совершенно неподвижно, вдруг резко привёл в движение одновременно все мускулы своего тела. Это произошло в присутствии Каго, Бензема, Кака, Карвальо…

Всех их ошеломила скорость движений футболиста. Никто не мог представить, что при таком весе, можно действовать так быстро и с такой ловкостью. Неожиданно Бальестерос сделал несколько шагов вперёд и схватив Моуриньоза шею, поднял на высоту метра над землёй. В одно мгновение. Одним движением. Одним махом. Все оцепенели. Тренер пытался освободиться от хватки капитана, но тот держал его намертво и, глядя в глаза, кричал:

– Сукин сын! Уважай профессионалов! Если хочешь, оскорбляй меня!

Услышав шум, Сильвино Лоуро бросился назад. Тренер вратарей, португалец 52 лет, с международной квалификацией и стажем работы 24 года. Он был огромный, постоянно нахмуренные брови и глубокая складка на переносице придавали ему свирепый вид. Игроки Мадрида шутили между собой, говоря, что неизвестно, какие функции он выполняет в команде, некоторые считали его «фактическим» телохранителем Моуриньо. Тренер всегда старался ходить в окружении своих сотрудников, особенно во время ответных матчей на чужих стадионах. РуиФария, тренер по спортивной подготовке, Каранка, его помощник, Оскар Рибот, руководитель пресс-центра, Мигель Пардеса, директор по футболу, Хулио Сендаль, начальник службы безопасности клуба, и некоторые другие – все они старались создать защитную стену вокруг тренера. Защитную линию. И в этом отношении Лоуро являлся наилучшим гарантом физической безопасности.

После событий 6 января к сопровождающей группе присоединился профессиональный телохранитель специально для Моуриньо. Он сопровождал Моуриньо и на стадионах, и в раздевалках, и на пресс-конференциях. Но 6 января функции телохранителя пришлось выполнить Лоуро.

Пока игроки, парализованные от удивления, наблюдали за происходящим, Лоуро набросился на напавшего на Моуриньо Бальестероса, который, продолжая держать Мауринью правой рукой, дождался, пока тренер вратарей Мадрида окажется достаточно близко и, лишь искоса взглянув на него, ударил его левой рукой в лицо. Обалдевший от удара, Лоуро вновь попытался освободить Моуриньо, но это было всё равно что сражаться со стеной. Бальестерос держался намертво, возвышаясь надо всеми как подъёмный кран. Восемь человек, среди которых были игроки обеих команд и служащие стадиона, не могли ничего сделать. Это было также бесполезно, как пытаться сдвинуть 200-летний дуб. Бальестерос был не в себе и весь красный. Один игрок вспоминал, что «вены у него на висках были как электропровода». Моуриньо в ужасе пытался освободиться от мёртвой хватки футболиста и практически уже не мог дышать.

– Серхио, пожалуйста, остановись. Ты можешь попасть в очень серьёзные неприятности, – уговаривал его кто-то из команды «Леванте».

Услышав эти слова Бальестерос, затрясся от злости и продолжал кричать:

– Говоришь, неприятности? Ты будешь уважать профессионалов? Будешь?

Моуриньо находился в полуобморочном состоянии и не мог произнести ни слова, пока Бальестерос держал его за шею навесу. Когда же, наконец, собравшиеся смогли оттащить тренера, он упал на пол. Кто-то помог ему встать и довёл его до гостевой раздевалки. Вид у него был достаточно жалким. Но ему удалось взять себя в руки и выйти на поле во время второго тайма. «Реал-Мадрид» проиграл, пропустив два гола. Это было второе поражение команды после проигрыша «Барселоне» со счётом 0:5 на стадионе «Камп Ноу». Но команда по сумме двух матчей прошла в четвертьфинал Кубка.

«Леванте» закончила сезон на 14-й позиции в лиге. Нет более подготовленной команды к защите в тяжёлой ситуации, чем команда Валенсии. Трудно представить какой-либо футбольный клуб, кроме мадридского «Реала», который был бы так тесно связан с другими клубами не только духом соперничества, но и случайных знакомств, пересечений и встреч. Большинство руководителей «Леванте» – выходцы из Мадрида. ВисентеБолуда, бывший президент «Реала», исторически принадлежит к руководителям «Леванте». В Леванте, как и во всех провинциальных клубах, отношения между болельщиками и футболистами напоминают родственные. Старые поклонники «Реала»с восхищением вспоминают встречи с Ди Стефано в шестидесятых. Это были настоящие праздники. Матчи проходили на стадионе «Месталья», так их могли посетить больше зрителей, чтобы потом в дружественной обстановке поделиться своими впечатлениями.

–Мы недолго продержались в примере, а люди хотят поддерживать команду, которая борется за титулы, выигрывает лиги, включая Лигу чемпионов, – объясняет Висенте Ибарра, – многие жители Валенсии болеют за команду Мадрида или Барселоны, потому что они лучшие в Испании, а вот у команды «Валенсия» болельщиков значительно меньше. И когда одна из двух ведущих команд играет в нашем городе, стадион наполняется их болельщиками. И мы стараемся принимать их как можно лучше, чтобы на стадионе во время игр было много зрителей.

Команда Мадрида вновь приехала в Валенсию в 2011 году 18 сентября, чтобы провести четвёртую игру примеры. И проиграла 0:1. Это был ещё один зажигательный матч. «Леванте» под руководством нового тренера Хуана Игнасио Мартинеса применила ту же тактику, что и год назад.

­– Мы понимали, что не можем пойти в наступление, потому что по качеству игры и по физической подготовке наша команда уступает команде Мадрида, одной из лучших в Испании, – говорил Ибарра, – но мы пытались ограничить их возможности игры, старались держаться вместе, поддерживать друг друга и использовать все возможности. Нам повезло, и мы смогли выиграть, но только потому, что играли иначе, чем обычно. Играй мы по знакомой Мадриду схеме, мы бы проиграли на 99%. «Реал» нужно лишать игрового пространства, и тогда команда чувствует дискомфорт. У «Барсы» нет подобных проблем,и когда мяч оказывается у её игроков, то они атакуют на любом поле. В отличие от «Реала». Иуже многие команды это заметили.

Очередное поражение возродило затаённую злобу Моуриньо, продолжавшего провоцировать футболистов, сменив при этом тактику. Например, использовать Пепе, чтобы выводить из себя игроков противника, не давая им возможности действовать слаженно. Призыв Касильяса к членам команды «Леванте» попытаться преодолеть взаимное недовольство и обиды не возымел почти никакого действия. Когда футболисты мадридского «Реала» приехали в Валенсию на очередной матч лиги – это было 11 ноября 2012 года – Бальестерос и все члены команды «Леванте» были враждебно настроены против тех игроков, которых они считали правой рукой тренера. Особенно против Пепе, Криштиану, Ди Марии и Коэтрана, чьи интересы представлял Жорже Мендеш, друг и агент Моуриньо, и которых они называли «марионетками Моуриньо». На первых же минутах игры Наваро, пытаясь отбить мяч у Криштиану, рассёк ему локтем бровь. Криштиану мужественно перенёс эту травму. После обработки раны и перевязки он снова вступил в игру с удвоенным энтузиазмом. И даже забил гол.

«Леванте» проиграла со счётом 1:2. В конце матча игроки комментировали, что видели, как Пепе танцевал хоту в коридоре по пути к раздевалкам и напевал: «Так вам и надо! Так вам и надо!» Когда об этом узнал Бальестерос, он пошёл в гостевую раздевалку и по дороге встретил Пепе, который шёл в медицинский пункт. Завязалась ужасная драка.Пепе защищался как мог. Игроки «Леванте» рассказывали, что Бальестерос схватил Пепе одной рукой за шею, а другой бил его без остановки по голове куда придётся. Наконец, отпустив Пепе, он скрылся. Уходя, рычал: «Танцуй сейчас, если можешь, и позови своего тренера, пусть он тебя защитит». В небольшое помещение медпункта набилось почти 30 человек. Адан, запасной вратарь команды первым бросился на помощь Пепе, за ним подбежали остальные игроки. Команда «Леванте» была в полном составе. Касильяс и Альбиола пытались разнять дерущихся. Другие же воспользовались моментом, чтобы свести счёты. Бальестерос сказал игрокам мадридского «Реала», чтобы они передали Пепе: «Хотя сегодня он танцевал и смеялся, но через две недели, когда «Реал» будет играть с «Барсой», будем смеяться мы».

Драка утихла только после того, как вмешались Хуанфран и Ибарра, и тут кто-то вспомнил про Моуриньо.

– Вы обратили внимание, что только его здесь нет. Мы убиваем друг друга, а он даже не пришёл, хотя всё это происходит из-за него.

Через две недели на этом же стадионе состоялся матч «Леванте» с «Барсой», закончившийся со счётом 4:0 в пользу каталонской команды. «Леванте» несмотря на проигрыш достойно доиграла матч. Не было никаких серьёзных выступлений, игроки обменялись футболками, и в конце вечера Хави, Пуйоль и Иньестапопросили показать им стадион и рассказать о клубе, они вели себя как настоящие послы, следуя положенным правилам этикета. Капитаны «Барсы» понимали, что вся эта сердечность, хотя и была чисто формальной, имела практическое значение и помогала им увеличивать количество болельщиков. Прощание с победителями было тёплым.

Победа помогла «Барсе» укрепить своё положение лидера. Накануне, 24 ноября, Мадрид проиграл 0:1 в Севилье, выступая против команды «Бетис», и находился уже на 11 месте в таблице. За месяц до Рождества судьба чемпионата практически уже была решена, также, как и судьба команды Мадрида, неожиданно оказавшейся в критической ситуации. В воскресенье с самого утра Флорентино Перес начал обзванивать всех ответственных лиц клуба в офисах «Бернабеу» и в Вальдебебасе. Он консультировался со специалистами, тренерами, игроками, помощниками, со своими друзьями, с партнёрами. Он задавал всем один и тот же вопрос: может ли увольнение Моуриньо решить проблему идущей ко дну команды?

«Реал», проиграв команде «Леванте», не относящейся к сильным соперникам,на фоне победы «Барсы», оказался в ситуации, с которой примириться было уже невозможно. С головокружительной быстротой росла волна недовольства среди поклонников. Назрела необходимость спокойно разобраться в создавшейся ситуации в самой команде и принять надлежащие меры, но, как и всегда, клуб Мадрида сначала предпочёл успокоить болельщиков и придать им надежду на победу в историческом соперничестве с «Барсой». Такой практики «Реал-Мадрид» придерживался давно. Ещё Рамон Кальдерон, выступая с речью по поводу своего избрания на пост президента клуба жарким июньским вечером в 2006 году на площади Лимы, когда в воздухе витало желание отыграть свои позиции у «Барселоны», месяц назад выигравшей Лигу чемпионов под руководством тренера Франка Райкаарда, – выступая перед болельщиками, новый президент поспешил сообщить новость о контракте с новым Фабио Капелло как о гарантии будущих успехов. Он заверил болельщиков, что в 2007 году они «во что бы то ни стало» соберутся на площади Сибелес.

Кальдерон не готовил своей речи заранее, он всегда говорил экспромтом и очень эмоционально, в отличие от Флорентино Переса, получившего свой третий мандат 1 июня 2009 года, через неделю после того, как «Барселона» Гвардиолы впервые стала победителем Лиги чемпионов. Новый президент клуба зачитывал подготовленный доклад, который содержал столько эмоциональных элементов, что казалось абсолютно недопустимым для спокойного, серьёзного и уверенного в себе предпринимателя, каким он и был в 2000 – 2006 годах. Сложная ситуация, в которой оказался клуб, требовала срочного решения.

–Мы должны как можно раньше вернуть наш боевой дух, стабильность игры и потерянное время, – сказал новый президент. – «Реал-Мадрид» должен отбросить все сомнения и идти вперёд, прикладывая максимум физических и моральных сил. Всё это ради достижения общей и главной цели – стать лучшей командой ХХI века. И мы, руководители клуба, сделаем для этого всё возможное и невозможное.

По словам самого Переса, целей было две. Во-первых, срочно выровнять ситуацию с «Барселоной». Во-вторых, действовать очень осторожно, чтобы не потерять уже имеющихся преимуществ.

– Наш клуб был и остаётся наиважнейшим в истории футбола и поэтому всегда должен быть примером для других, – говорил Перес. – Мы не должны забывать, что имидж и престиж нашей команды – это самое главное сокровище, которым мы обладаем и которого мы добились за 107 лет существования клуба. В нашем клубе этика поведения должна стать нерушимым правилом, а взаимовыручка– базовой основой. Дух соперничества, царящий на данный момент между членами команды, достиг самого высокого уровня за всю историю. Но я вас заверяю, что «Реал» станет символом футбола и примером для подражания.

И вот через полтора года под руководством тренера, которого взяли именно для того, чтобы навсегда покончить с превосходством «Барсы», команда потерпела неудачи в игре с командой «Леванте».

– Казалось, «Реал-Мадрид» стремился выиграть любой ценой, – вспоминал Иборра, – слушком сильным был страх проиграть «Барсе».

Молодой Иборра выражался чётко. Он был воспитан в клубе, находившимся на грани краха, и основной его целью было сохранить работу. «Барселона», в любом случае, к тому времени уже вылетела из Лиги чемпионов и смогла в неё вернуться только в 2010 году. И всё это происходило на фоне лихорадки соперничества, общего напряжения и нарушений кодекса этики поведения футболистов, грозивших разрушить величественный образ команды Мадрида, создававшийся на протяжении столетия.

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