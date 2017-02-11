Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Футбол  Манчестер Юнайтед2 : 0Уотфорд
Хоккей  Филадельфия- : -Сан-Хосе
Хоккей  Швеция2 : 4Россия
Футбол  Ливерпуль- : -Тоттенхэм
Футбол  Осасуна- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Шипулин: Мы с Фуркадом не пришли к одному мнению, но конфликт исчерпан

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антон Шипулин: Мы с Фуркадом не пришли к одному мнению, но конфликт исчерпан
Источник: Reuters

После мужского спринта Антон Шипулин дал интервью российским журналистам. Он заявил, что они с Фуркадом так и не пришли к единому мнению, но при этом он считает конфликт с французом исчерпанным. Также лидер российской сборной сообщил, что эта ситуация никак не повлияла на его неудачу в спринте.

– Сегодня гонка не задалась с самого начала, рассказал Шипулин. – Не так хорошо бежалось, как в миксте, и плохо стрелялось. Для чемпионата мира, тем более для спринта, три штрафа – это недопустимый результат. На лежке я не видел своей ошибки, но на стойке я отчетливо понимал, где и что сделал не так. Жаль, что нельзя повернуть время вспять и все исправить. Может быть, нервы подвели, может, акклиматизация последовала. Будем после гонки разговаривать с тренерами и прояснять ситуацию.

Но разгон же был хороший.
– Не хотелось отставать с самого начала, поэтому мог со старта захлебнуться. На втором и третьем круге становилось все тяжелее и тяжелее.

Каким было ваше эмоциональное состояние? Не жалеете, что ввязались в перепалку с Фуркадом?
– Не жалею, все что было – уже прошло. Я об этом старался не думать. Мы несколько дней с ним общались, проясняли ситуацию. На пресс-конференции переводчик был не очень хороший, суть моих слов она не донесла до тех, кто не понимал по-русски. Поэтому мы с Фуркадом обсудили все вопросы дополнительно. Я ему объяснил свою позицию, он мне свою. Мы не пришли к одному мнению, потому что у нас разный менталитет. Он стоит на своей позиции, я – на своей. Но мы сошлись на том, что нам нужно закончить этот конфликт. Мы приехали на чемпионат мира и прежде всего мы должны здесь соревноваться, а уже потом выяснять отношения. В какой-то степени я рад, что эта ситуация возникла, поскольку мне удалось донести до него, что я об этом думаю. Теперь мы лучше понимаем позицию друг друга. Но перед гонкой я ушел от этих мыслей: спал сегодня прекрасно.

Вы верите в то, что Фуркад сбил Логинова случайно.
– Давайте закроем эту тему. У нас свое мнение, у него свое. Конфликт исчерпан.

Вы договорились пожать друг другу руки или это вышло спонтанно?
– Мы вчера об этом договорились. Нас подтолкнули на это руководители федерации. Мы знали, что нам нужно обязательно мириться.

Стартовать в середине – вы сами так захотели?
– Когда я заявлялся во вторую группу, рассчитывал, что я начну гонку в 20-30-х номерах. Но, видимо, слишком много спортсменов заявились в первую группу, а потом компьютер меня выкинул в конец второй группы. Поэтому я стартовал так поздно – 52-м. Но я думаю, сегодня это большого значения не играло. Решающим фактором была стрельба.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рикко Гросс: Я рад, что Шипулин и Фуркад успокоились и помирилисьСтарший тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал итоги мужского спринта, который состоялся на чемпионате мира в Хохфильцене, а также конфликтную ситуацию между Мартеном Фуркадом и Антоном Шипулиным.Антон Шипулин: Все пошло не так с самого начала гонкиРоссийский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после спринта на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял 21-е местоАнтон Шипулин: Мы с Фуркадом не пришли к компромиссу, но решили помиритьсяРоссийский биатлонист Антон Шипулин сказал, что он помирился со своим французским коллегой Мартеном Фуркадом.Фуркад и Шипулин встретились вне пьедестала. Долгожданное рукопожатие состоялосьФуркад и Шипулин встретились вне пьедестала. Долгожданное рукопожатие состоялосьМужская сборная России неудачно провела первую личную гонку чемпионата мира.Немец Долль стал чемпионом мира по биатлону в спринте, Гараничев - десятыйНа чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялся мужской спринт. Победу в нем одержал немец биатлонист Бенедикт Долль.Дмитрий Губерниев: Посмотрим, пожмут ли руки Фуркад и Шипулин, а еще важнее – Фуркад и ЛогиновКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о конфликте между российским биатлонистом Антоном Шипулиным и французом Мартеном Фуркадом.Рафаэль Пуаре: На месте Фуркада я бы проверял, что я пьюВосьмикратный чемпион мира Рафаэль Пуаре высказался о высказываниях российских болельщиков в адрес француза Мартена Фуркада.ЧМ. Хохфильцен. Мужской спринт. ОнлайнСегодня, 11 февраля в рамках чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдет спринтерская гонка среди мужчин.Рикко Гросс: В действиях Фуркада не было злого умыслаСтарший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс прокомментировал конфликт Мартена Фуркада и Александра Логинова. Он считает, что француз не сбивал российского спортсмена намеренно.Уле Эйнар Бьорндален: Не хочу вставать на чью-то сторону в конфликте Фуркада и россиянНорвежец Уле Эйнар Бьорндален поделился своим мнением о конфликте Мартена Фуркада с российскими биатлонистами.Мартен Фуркад: Хочу быть уверен, что наш вид спорта - чист. Не буду отрекаться от своего мнения10-кратный чемпион мира Мартен Фуркад намерен продолжать бороться с допингом в мировом биатлоне.Пожмут ли Фуркад и Шипулин друг другу руки? Чего ждать от мужского спринтаПожмут ли Фуркад и Шипулин друг другу руки? Чего ждать от мужского спринтаГлавный вопрос перед этой гонкой: пожмут ли друг другу руки Мартен Фуркад и Антон Шипулин, если встретятся на пьедестале?Антон Шипулин стартует в спринте 52-м, Мартен Фуркад – 4-мСтал известен состав мужской сборной России на спринтерскую гонку чемпионата мира, которая пройдет в Хохфильцене 11 февраля.Сестра Шипулина: Мой брат всеми силами защищает сборную России!Анастасия Кузьмина, двукратная олимпийская чемпионка и сестра российского биатлониста Антона Шипулина, прокомментировала последние события, связанные с чемпионатом мира в Австрии.Александр Касперович: Думаем пригласить французскую делегацию в гости на чайГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович сказал, что он планирует принять меры по примирению российских и французских биатлонистов.Дмитрий Губерниев: Завтра состоится рукопожатие между Шипулиным и ФуркадомКомментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что россиянин Антон Шипулин и француз Мартен Фуркад встретятся в австрийском Хохфильцене и пожмут друг другу руки.Анатолий Алябьев: То, как Фуркад ведет себя по отношению к Логинову, это просто скотствоДвукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал поведение французского биатлониста Мартена Фуркада во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Австрии.Рикко Гросс: Фуркад утверждает, что тот контакт с Логиновым при передаче эстафеты был случайностьюТренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс сообщил, что у него состоялся разговор с французом Мартеном Фуркадом, который накануне столкнулся с россиянином Александром Логиновым во время смешанной эстафеты на ЧМ в Австрии, а позже проигнорировал награждение сборной России.Мартен Фуркад: Я не жду от русских извиненийМартен Фуркад: Я не жду от русских извиненийФранцузский биатлонист прокомментировал главный скандал первого дня чемпионата мира по биатлону.Симон Фуркад: Мартен очень разочаровал произошедшим вчера конфликтом с Шипулиным и сборной РоссиейФранцузский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал поведение своего брата – Мартена Фуркада – во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Австрии.
Главные новости
Хоккей
Швеция – Россия. Онлайн
Футбол
Видаль и Роббен принесли «Баварии» победу над «Ингольштадтом»
Футбол
Дортмундская «Боруссия» на выезде уступила «Дармштадту»
Футбол
«РБ Лейпциг» дома уступил «Гамбургу»
Биатлон
Рикко Гросс: Я рад, что Шипулин и Фуркад успокоились и помирились
Футбол
Григорьев согласился на аренду в «Оренбург»
Биатлон
Антон Шипулин: Мы с Фуркадом не пришли к компромиссу, но решили помириться
Биатлон
Свендсену стало плохо после финиша в спринте на чемпионате мира
Биатлон
Немец Долль стал чемпионом мира по биатлону в спринте, Гараничев - десятый
Биатлон
Рафаэль Пуаре: На месте Фуркада я бы проверял, что я пью
все новости
Мартен Фуркад
Мартен Фуркадвсе новости
Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости