Антон Шипулин: Мы с Фуркадом не пришли к одному мнению, но конфликт исчерпан

После мужского спринта Антон Шипулин дал интервью российским журналистам. Он заявил, что они с Фуркадом так и не пришли к единому мнению, но при этом он считает конфликт с французом исчерпанным. Также лидер российской сборной сообщил, что эта ситуация никак не повлияла на его неудачу в спринте.

– Сегодня гонка не задалась с самого начала, – рассказал Шипулин. – Не так хорошо бежалось, как в миксте, и плохо стрелялось. Для чемпионата мира, тем более для спринта, три штрафа – это недопустимый результат. На лежке я не видел своей ошибки, но на стойке я отчетливо понимал, где и что сделал не так. Жаль, что нельзя повернуть время вспять и все исправить. Может быть, нервы подвели, может, акклиматизация последовала. Будем после гонки разговаривать с тренерами и прояснять ситуацию.

– Но разгон же был хороший.

– Не хотелось отставать с самого начала, поэтому мог со старта захлебнуться. На втором и третьем круге становилось все тяжелее и тяжелее.

– Каким было ваше эмоциональное состояние? Не жалеете, что ввязались в перепалку с Фуркадом?

– Не жалею, все что было – уже прошло. Я об этом старался не думать. Мы несколько дней с ним общались, проясняли ситуацию. На пресс-конференци и переводчик был не очень хороший, суть моих слов она не донесла до тех, кто не понимал по-русски. Поэтому мы с Фуркадом обсудили все вопросы дополнительно. Я ему объяснил свою позицию, он мне свою. Мы не пришли к одному мнению, потому что у нас разный менталитет. Он стоит на своей позиции, я – на своей. Но мы сошлись на том, что нам нужно закончить этот конфликт. Мы приехали на чемпионат мира и прежде всего мы должны здесь соревноваться, а уже потом выяснять отношения. В какой-то степени я рад, что эта ситуация возникла, поскольку мне удалось донести до него, что я об этом думаю. Теперь мы лучше понимаем позицию друг друга. Но перед гонкой я ушел от этих мыслей: спал сегодня прекрасно.

– Вы верите в то, что Фуркад сбил Логинова случайно.

– Давайте закроем эту тему. У нас свое мнение, у него свое. Конфликт исчерпан.

– Вы договорились пожать друг другу руки или это вышло спонтанно?

– Мы вчера об этом договорились. Нас подтолкнули на это руководители федерации. Мы знали, что нам нужно обязательно мириться.

– Стартовать в середине – вы сами так захотели?

– Когда я заявлялся во вторую группу, рассчитывал, что я начну гонку в 20-30-х номерах. Но, видимо, слишком много спортсменов заявились в первую группу, а потом компьютер меня выкинул в конец второй группы. Поэтому я стартовал так поздно – 52-м. Но я думаю, сегодня это большого значения не играло. Решающим фактором была стрельба.