Антон Шипулин: Мы с Фуркадом не пришли к одному мнению, но конфликт исчерпан
После мужского спринта Антон Шипулин дал интервью российским журналистам. Он заявил, что они с Фуркадом так и не пришли к единому мнению, но при этом он считает конфликт с французом исчерпанным. Также лидер российской сборной сообщил, что эта ситуация никак не повлияла на его неудачу в спринте.
– Сегодня гонка не задалась с самого начала, – рассказал Шипулин. – Не так хорошо бежалось, как в миксте, и плохо стрелялось. Для чемпионата мира, тем более для спринта, три штрафа – это недопустимый результат. На лежке я не видел своей ошибки, но на стойке я отчетливо понимал, где и что сделал не так. Жаль, что нельзя повернуть время вспять и все исправить. Может быть, нервы подвели, может, акклиматизация последовала. Будем после гонки разговаривать с тренерами и прояснять ситуацию.
– Но
разгон же был
хороший.
– Не хотелось отставать с самого начала, поэтому мог со старта захлебнуться. На втором и третьем круге становилось все тяжелее и тяжелее.
– Каким
было ваше
эмоциональное
состояние? Не
жалеете, что
ввязались в
перепалку с
Фуркадом?
– Не жалею, все что было – уже прошло. Я об этом старался не думать. Мы несколько дней с ним общались, проясняли ситуацию. На пресс-конференци
– Вы
верите в то,
что Фуркад сбил
Логинова случайно.
– Давайте закроем эту тему. У нас свое мнение, у него свое. Конфликт исчерпан.
– Вы
договорились
пожать друг
другу руки или
это вышло спонтанно?
– Мы вчера об этом договорились. Нас подтолкнули на это руководители федерации. Мы знали, что нам нужно обязательно мириться.
–
Стартовать
в середине –
вы сами так
захотели?
– Когда я заявлялся во вторую группу, рассчитывал, что я начну гонку в 20-30-х номерах. Но, видимо, слишком много спортсменов заявились в первую группу, а потом компьютер меня выкинул в конец второй группы. Поэтому я стартовал так поздно – 52-м. Но я думаю, сегодня это большого значения не играло. Решающим фактором была стрельба.