«Что творит парень! Это фантастика!» Как Кирилл Капризов вошел в историю (видео)

Сборная России победила шведов в Гетеборге (4:2). Хет-трик в нашей команде сделал 19-летний дебютант Кирилл Капризов.

* * *

После матча с финнами в Санкт-Петербурге зацепил один момент, который показали по «Матч ТВ». Маленький мальчик всю игру стоял с плакатом «Егор №57! Подари мне клюшку».

Егор Рыков, №57 – парень нежадный. После матча, когда уже дал интервью Дарье Мироновой, подошел к пацану и клюшку ему подарил. Но я вот на что обращу внимание.

Клюшку просили именно у Егора Рыкова. Да, защитник выступает за СКА, но в сборной России было много других интересных игроков, тот же Анатолий Голышев или Владимир Ткачев.

Но посмотрите, как уже популярны герои молодежного чемпионата мира! Показал себя в январе – тебя уже и во взрослую сборную зовут, и болельщики просят у тебя сувениры. Забегая вперед, в матче со шведами окажется, что здорово себя проявил еще один боец из сборной Валерия Брагина – Кирилл Капризов.

* * *

Если в Санкт-Петербурге в воротах играл Игорь Шестеркин, то в Гетеборге доверили место Илье Сорокину, а запасным стал Илья Самсонов, третий парень в этой сборной из молодежки. К слову, приболевший защитник Виктор Антипин полетел с командой в Швецию, но на этот матч опять не вышел.

Игра началась с кошмарного происшествия. В первой же смене центрфорвард третьего звена Андрей Светлаков угодил под сокрушительный силовой прием Фредерика Хендемарка. Наш игрок не видел момент удара, а швед попал Светлакову в область головы.

Андрей рухнул на лед, ему помогли добраться до скамейки, где приложили лед к шее. В итоге Светлаков ушел в раздевалку. За ним отправился и Хендемарк, которого удалили до конца встречи. Но кому от этого легче?

Андрей Светлаков к 20 годам перенес три сотрясения мозга. Последнее – совсем недавно, в этом сезоне. И тут возникает вопрос к главному тренеру ЦСКА Дмитрию Квартальнову. Вот зачем он выпустил Светлакова в Сочи (матч 27 января), а потом поставил против «Магнитки» (29 января)? Не стоило бы дать Андрею отдых? Тогда бы и в сборную его не вызвали как травмированного. Неужели ЦСКА без Светлакова бы не обошелся?

Но Квартальнов «засветил» Светлакова, игрока в сборную пригласил Олег Знарок. На пресс-конференции я спросил главного тренера, не стоило бы поберечь игрока? Знарок ответил: «Спросите сами у Андрея, как он себя чувствует. Мы видим, что он в порядке. А на этом этапе Евротура сможет получить международный опыт».

Но если теперь Светлаков заработал четвертое сотрясение мозга – это что, крест на карьере очень талантливого игрока?

* * *

Первый период прошел под знаком спецбригад. На 15-й минуте в большинстве отличился Кирилл Капризов, когда ему пас выдал Анатолий Голышев. Это первый гол 19-летнего Капризова за взрослую сборную. Напомню, что он стал лучшим бомбардиром молодежки.

Запомним этот момент. Когда Капризов забьет 500 голов и наберет 1000 очков в НХЛ, а также станет трижды чемпионом мира, и вы начнете вспоминать, когда Кирилл впервые забил за главную команду страны – вот как раз сегодня.

Гол Капризова (пас Голышева тоже отметьте) - красота! Первая шайба за взрослую сборную, кстати! pic.twitter.com/fAgcQQ8fy8 — Хоккей России (@russiahockey) 11 февраля 2017 г.





Фантенберг мощно щелкнул в большинстве, сравняв счет. Но ровно через пять секунд сборная России нанесла ответный удар. Егор Рыков отдал фетисовский пас уже другой клюшкой, а Максим Карпов улетел в отрыв.

А вот и гол Карпова! 5 (!) секунд прошло после шайбы шведов. А зачем медлить? pic.twitter.com/6f1BJ266Z4 — Хоккей России (@russiahockey) 11 февраля 2017 г.





Во втором периоде случилась такая же история. Бергстрем в большинстве забивает с передачи Фантенберга. Но через 39 секунд Россия опять ответила заброшенной шайбой. И снова Голышев нашел пасом Кирилла Капризова.

Вот так Кирилл Капризов оформил дубль - прекрасно! И пас Голышева опять в полном порядке: pic.twitter.com/tNSsPTWeSN — Хоккей России (@russiahockey) 11 февраля 2017 г.





В третьем периоде вундеркинд из «Салавата Юлаева» вообще сделал хет-трик! На этот раз ему ассистировал не только Голышев, но и Владимир Ткачев. Замечательно сыграла в этом матче наша первая тройка!

Вот так Капризов оформляет хет-трик за национальную сборную России! 🎩🎩🎩 pic.twitter.com/Munkk5ve7C — Хоккей России (@russiahockey) 11 февраля 2017 г.





И вот задача для любителей хоккея. Скажите, кто еще делал хет-трик уже во втором матче за взрослую сборную? История помнит вообще такие случаи? Вся Америка шумела, когда Остон Мэттьюз забил четыре гола в первой же игре в НХЛ. Но тут – международный матч за главную команду страны. Буре, Овечкин, Федоров, Могильный – кто?

Я таких случаев не припомню. Вот так Капризов вошел в историю.