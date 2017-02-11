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«Что творит парень! Это фантастика!» Как Кирилл Капризов вошел в историю (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Что творит парень! Это фантастика!» Как Кирилл Капризов вошел в историю (видео)
Источник: Associated Press

Сборная России победила шведов в Гетеборге (4:2). Хет-трик в нашей команде сделал 19-летний дебютант Кирилл Капризов.

* * *

После матча с финнами в Санкт-Петербурге зацепил один момент, который показали по «Матч ТВ». Маленький мальчик всю игру стоял с плакатом «Егор №57! Подари мне клюшку».

Егор Рыков, №57 – парень нежадный. После матча, когда уже дал интервью Дарье Мироновой, подошел к пацану и клюшку ему подарил. Но я вот на что обращу внимание.

Клюшку просили именно у Егора Рыкова. Да, защитник выступает за СКА, но в сборной России было много других интересных игроков, тот же Анатолий Голышев или Владимир Ткачев.

Но посмотрите, как уже популярны герои молодежного чемпионата мира! Показал себя в январе – тебя уже и во взрослую сборную зовут, и болельщики просят у тебя сувениры. Забегая вперед, в матче со шведами окажется, что здорово себя проявил еще один боец из сборной Валерия Брагина – Кирилл Капризов.

* * *

Если в Санкт-Петербурге в воротах играл Игорь Шестеркин, то в Гетеборге доверили место Илье Сорокину, а запасным стал Илья Самсонов, третий парень в этой сборной из молодежки. К слову, приболевший защитник Виктор Антипин полетел с командой в Швецию, но на этот матч опять не вышел.

Игра началась с кошмарного происшествия. В первой же смене центрфорвард третьего звена Андрей Светлаков угодил под сокрушительный силовой прием Фредерика Хендемарка. Наш игрок не видел момент удара, а швед попал Светлакову в область головы.

Андрей рухнул на лед, ему помогли добраться до скамейки, где приложили лед к шее. В итоге Светлаков ушел в раздевалку. За ним отправился и Хендемарк, которого удалили до конца встречи. Но кому от этого легче?

Андрей Светлаков к 20 годам перенес три сотрясения мозга. Последнее – совсем недавно, в этом сезоне. И тут возникает вопрос к главному тренеру ЦСКА Дмитрию Квартальнову. Вот зачем он выпустил Светлакова в Сочи (матч 27 января), а потом поставил против «Магнитки» (29 января)? Не стоило бы дать Андрею отдых? Тогда бы и в сборную его не вызвали как травмированного. Неужели ЦСКА без Светлакова бы не обошелся?

Но Квартальнов «засветил» Светлакова, игрока в сборную пригласил Олег Знарок. На пресс-конференции я спросил главного тренера, не стоило бы поберечь игрока? Знарок ответил: «Спросите сами у Андрея, как он себя чувствует. Мы видим, что он в порядке. А на этом этапе Евротура сможет получить международный опыт».

Но если теперь Светлаков заработал четвертое сотрясение мозга – это что, крест на карьере очень талантливого игрока?

* * *

Первый период прошел под знаком спецбригад. На 15-й минуте в большинстве отличился Кирилл Капризов, когда ему пас выдал Анатолий Голышев. Это первый гол 19-летнего Капризова за взрослую сборную. Напомню, что он стал лучшим бомбардиром молодежки.

Запомним этот момент. Когда Капризов забьет 500 голов и наберет 1000 очков в НХЛ, а также станет трижды чемпионом мира, и вы начнете вспоминать, когда Кирилл впервые забил за главную команду страны – вот как раз сегодня.


Фантенберг мощно щелкнул в большинстве, сравняв счет. Но ровно через пять секунд сборная России нанесла ответный удар. Егор Рыков отдал фетисовский пас уже другой клюшкой, а Максим Карпов улетел в отрыв.


Во втором периоде случилась такая же история. Бергстрем в большинстве забивает с передачи Фантенберга. Но через 39 секунд Россия опять ответила заброшенной шайбой. И снова Голышев нашел пасом Кирилла Капризова.


В третьем периоде вундеркинд из «Салавата Юлаева» вообще сделал хет-трик! На этот раз ему ассистировал не только Голышев, но и Владимир Ткачев. Замечательно сыграла в этом матче наша первая тройка!


И вот задача для любителей хоккея. Скажите, кто еще делал хет-трик уже во втором матче за взрослую сборную? История помнит вообще такие случаи? Вся Америка шумела, когда Остон Мэттьюз забил четыре гола в первой же игре в НХЛ. Но тут – международный матч за главную команду страны. Буре, Овечкин, Федоров, Могильный – кто?

Я таких случаев не припомню. Вот так Капризов вошел в историю.

Матч

Швеция - Россия - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Голы:

Капризов (Голышев), 14:00 (0:1 - бол.). Фантенберг (Бергстрем), 16:22 (1:1 - бол.). Карпов (Рыков, Мусин), 16:27 (1:2). Бергстрем (Фантенберг), 39:00 (2:2 - бол.). Капризов (Голышев), 39:39 (2:3). Капризов (Ткачёв), 47:43 (2:4 - бол.).

Место и дата

11 февраля 17:30, Скандинавиум, Онлайн-трансляция

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