Олег Знарок: Что я скажу о хет-трике Кирилла Капризова? Не люблю никого отмечать
Главный тренер сборной России Олег Знарок
прокомментировал победу над шведами в Гетеборге (4:2).
- Что
скажете о матче, Олег Валерьевич?
- Мы довольны, - улыбается Знарок.
- Но ведь
не все получалось, да? Например, то же большинство поначалу подкачало.
- Мы в первом периоде к этому не были готовы. Оно просто не
наигрывалось. Не было времени.
-
Неприятное начало матча, когда под силовой прием попал Андрей Светлаков.
- Да уж, к сожалению…
- Как он
себя сейчас чувствует?
- Вроде сказал, что получше.
- Может
ли Светлаков сыграть в воскресенье против чехов?
- Не могу сказать. Но думаю, что мы его лучше побережем.
- А как
приболевший Виктор Антипин?
- Наверное, он как раз сыграет завтра.
- Вы не
любите никого отмечать персонально, но все же – Кирилл Капризов сделал
хет-трик.
- Не люблю отмечать, - покачал головой Знарок.
- То есть
Капризов не наиграл на ваши персональные слова в его адрес?
Олег Валерьевич промолчал.
-
Анатолий Голышев тоже сыграл прекрасно. Но вот главный тренер «Автомобилиста»
Владимир Крикунов заявил, что Голышев так в клубе не выкладывается.
- Я ничего не могу объяснить! – возмутился Знарок. – Вы хотите
сказать, что я должен…
Эту фразу Олег Валерьевич оборвал, не став переключаться на
Крикунова: - Следующий вопрос!
-
Кажется, что тройке из «Сибири» пока не хватает свежести.
- Почему? Сегодня они выглядели получше.
- Как вы
считаете, новички не потерялись в этом жестком матче?
- Думаю, что вся команда выдержала этот вызов. И бились хорошо.
- К
судьям у вас есть вопросы по итогам матча?
- Конечно, есть! Но что дальше?
- Кто в
воскресенье выйдет в воротах?
- Мы еще подумаем, у нас есть время. Завтра вам расскажем.
Матч
Швеция - Россия - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
Голы:
Капризов (Голышев), 14:00 (0:1 - бол.). Фантенберг (Бергстрем), 16:22 (1:1 - бол.). Карпов (Рыков, Мусин), 16:27 (1:2). Бергстрем (Фантенберг), 39:00 (2:2 - бол.). Капризов (Голышев), 39:39 (2:3). Капризов (Ткачёв), 47:43 (2:4 - бол.).
Место и дата
11 февраля 17:30, Скандинавиум, Онлайн-трансляция