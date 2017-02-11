Олег Знарок: Что я скажу о хет-трике Кирилла Капризова? Не люблю никого отмечать

Олег Знарок Источник: ФХР

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над шведами в Гетеборге (4:2).

- Что скажете о матче, Олег Валерьевич?



- Мы довольны, - улыбается Знарок.

- Но ведь не все получалось, да? Например, то же большинство поначалу подкачало.

- Мы в первом периоде к этому не были готовы. Оно просто не наигрывалось. Не было времени.

- Неприятное начало матча, когда под силовой прием попал Андрей Светлаков.

- Да уж, к сожалению…

- Как он себя сейчас чувствует?

- Вроде сказал, что получше.

- Может ли Светлаков сыграть в воскресенье против чехов?

- Не могу сказать. Но думаю, что мы его лучше побережем.

- А как приболевший Виктор Антипин?

- Наверное, он как раз сыграет завтра.

- Вы не любите никого отмечать персонально, но все же – Кирилл Капризов сделал хет-трик.

- Не люблю отмечать, - покачал головой Знарок.

- То есть Капризов не наиграл на ваши персональные слова в его адрес?

Олег Валерьевич промолчал.

- Анатолий Голышев тоже сыграл прекрасно. Но вот главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов заявил, что Голышев так в клубе не выкладывается.

- Я ничего не могу объяснить! – возмутился Знарок. – Вы хотите сказать, что я должен…

Эту фразу Олег Валерьевич оборвал, не став переключаться на Крикунова: - Следующий вопрос!

- Кажется, что тройке из «Сибири» пока не хватает свежести.

- Почему? Сегодня они выглядели получше.

- Как вы считаете, новички не потерялись в этом жестком матче?

- Думаю, что вся команда выдержала этот вызов. И бились хорошо.

- К судьям у вас есть вопросы по итогам матча?

- Конечно, есть! Но что дальше?

- Кто в воскресенье выйдет в воротах?

- Мы еще подумаем, у нас есть время. Завтра вам расскажем.