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Фургадство? Немного об этике

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фургадство? Немного об этике
Источник: Reuters

В своей колонке главного редактора Николай Яременко возвращается к теме, которая два дня не покидала ленты информагенств. И делает выводы, которые касаются вовсе не спортсменов, как могло на первый взгляд показаться.

Двое нерукопожатных вроде как помирились и стали рукопожатными. Но решены ли те проблемы, которые стали причиной для всех этих закулисных скандалов, вылившихся в откровенное взаимное хамство? Я не хочу обсуждать то, что происходило во время гонки – об этом подробно написали все мои коллеги. И при этом я настаиваю на том, что хамство – термин, который можно в равной степени отнести и к Фуркаду, и к нашим биатлонистам. Сейчас не важно, кто кого спровоцировал. Там были все хороши. И тот, кто демонстративно уходит с пьедестала, не дождавшись окончания церемонии. И тот, кто подленько не жмет руку обощедшему тебя на трассе, а потом прячет глаза куда-то вниз, стоя на своей бронзовой ступеньке. И тот, кто толкается на трассе. И тот, кто делает до старта заявления, которые не красят спортсмена. И отматывать пленку эту можно в любую сторону – и сетовать на недостойную перебранку на пресс-конференции после окончания дистанции, и обсуждать, что же именно стало первопричиной всего этого нерукопожатного тренда.

Я даже не хочу сейчас рассуждать, по делу нас пинают или не по делу. Мне вообще идеология осужденной крепости глубоко чужда. Я – за последовательность. Всех и во всем. Тошно вам стоять рядом с россиянами на пьедестале – бойкотируйте соревнования, снимайтесь с них. Вот и не надо будет состязаться. А вышли на дистанцию коли – так боритесь в честной борьбе. То же в неменьшей степени (а на самом деле – в куда большей) должно относиться и к нашим.

«Об этом мы поговорим тет-а-тет». Это что такое, спрашивается? Какой такой тет-а-тет? Ты получил трибуну, ты можешь высказать там все, что считаешь целесообразным? Что это за разборки а ля «пойдем выйдем поговорим»? Это «шестерки» уличные из овеянной воровской романтикой 90-х?

Но тут даже о самих спортсменах речь. Они в пылу борьбы – это сродни состоянию аффекта. Тут и не такое скажешь или сделаешь. Я о наших коллегах, которые в любые времена должны уметь не просто быть над схваткой, но и гасить ненужные страсти. Увы, у нас теперь принято разжигать.

Опытный эстафетный боец, комментируя гонку в прямом эфире одной из радиостанций, не постеснялась употребить выражения «фуркадишка», «засранец» и «урод» в адрес француза и комментируя его поведение на трассе. Ну а «Фуркад, ты свинья!», которое пытаются безуспешно сделать интернет-мемом – это уже просто за гранью добра и зла. Рассуждать об этике и ее границах тут и вовсе не приходится. Сгладить острые углы, оказаться чуть выше сиюминутных споров и противоречий – это ведь всегда отличало отечественную комментаторскую школу. Увы, планка падает все ниже. Планка не только терпимости и мудрости – планка всего того, что можно себе позволить в прямом эфире.

И речь тут не о самом Губерниеве – он роль провокативно ведущего себя трибуна-шоумена применял на себя неоднократно. Речь о том, что никто из телевизионных начальников за несколько дней так и не высказался об этом. То есть вроде как все готовы подписаться, что называть спортсмена свиньей в прямом эфире – это вполне себе комильфо.

Так о чем тогда мы говорим? Если даже говорить о соперниках можно вот так, то уж в тиши кабинетов (читай, внутри фармакологических лабораторий) можно и вовсе что угодно вытворять? Хорошо все, что хорошо лично для нас? У меня уже и сомнения давно закрадываются, делается ли на деле что-то, дабы искоренить в России допинг-проблему. Или мы как кашу по тарелке размазываем свое вечное: «на допинге все – а ловят только нас»…

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