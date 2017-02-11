Ураган Мане. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» в центральном матче 25-го тура чемпионата Англии одержал уверенную победу над «Тоттенхэмом».

ИМ БЫ 2017-Й ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ

На одном острове надо было непременно запретить понедельники – и тогда местное население уж точно зажило бы как надо, а добыча кокосов и крокодилов обязательно вышла бы на высочайший уровень. А в «Ливерпуле», наверное, очень бы хотели, чтобы никогда не наступал 2017-й год. До боя курантов все было хорошо, а вот после все пошло наперекосяк: всего одна победа в десяти матчах.

Если в начале января «Ливерпуль» шел в турнирной таблице вторым, опережая занимавший пятое место «Тоттенхэм» на семь очков, то перед матчем на «Энфилде» все было практически ровно наоборот. Уже «шпоры» были вторыми, а «Ливерпуль» - пятым, отставая от лондонцев на четыре балла.

А поражение в прошлом туре от «Халла» и вовсе получилось серым, унылым и безнадежным. «Ливерпулю» забил даже УмарНиассе – форвард, чуть ли не единогласно признаваемый худшей покупкой «Эвертона» за всю историю клуба, которого «ириски» с удовольствием сдали в аренду «тиграм». И это был первый гол сенегальца в Англии.

Ко всем бедам «красных» в матче с «Халлом» травму колена получил основной защитник «красных» Ловрен, на неделе отметившийся письмом в защиту сирийских беженцев, которых хотят перестать пускать в Великобританию, и рассказавший, как ему с семьей пришлось бежать в Германию от ужасов балканской войны. И этот поступок хорвата заслуживает уважения.

МАНЕ-МАНЕ

Вместо него главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поставил в центр обороны Лукаса Лейву – номинального опорного хавбека, практически не играющего в этом сезоне. Казалось, что это может стать для «красных»проблемой, но долгое время выяснить это не представлялось возможным. Просто потому, что первую свою внятную атаку в матче «Тоттенхэм» провел только в середине первого тайма: Сон Хын Мин после паса Эриксена оказался перед воротами, но пробил прямо в Миньоле, который стоял до конца и не собирался заваливаться раньше времени.

К этому моменту «Ливерпуль» вел в счете - 2:0. И, что еще более важно, показывал тот футбол, который демонстрировал осенью – быстрый, комбинационный, с сумасшедшим прессингом, когда соперник просто не успевает поднять голову и начать атаку.

Именно так были забиты оба гола. Перехват в центре поля, мгновенный пас на ход Мане, рывок сенегальца, удар, мяч в воротах – 1:0. Неловкая обработка мяча Дайером, пара лишних касаний, отбор в исполнении Мане, быстрая атака, и сенегалец вгоняет мяч в сетку – 2:0. В очередной раз стало понятно, почему «Ливерпуль» так ждал возвращения форварда с Кубка Африки. Для «Тоттенхэма» все могло быть еще хуже, но «шпор» держал на плаву Льорис, отбивавший удар за ударом. А ведь у лондонцев до этого тура была самая надежная оборона в премьер-лиге – всего 16 пропущенных голов.

«Большую часть времени я делаю то, что должен, а не то, что мне хочется. Так и причина, почему у нас все идет не так, как хотелось бы, уже не так важна, как счет на табло. И сейчас результат – самая интересная часть моей работы», - говорил Клопп перед матчем. Но, думается, происходящее на поле радовало немца не меньше, чем счет на табло.

РАДОСТЬ ЗАПАДНОГО ЛОНДОНА

В какой-то момент стало интересно, сколько «Ливерпуль» сможет играть на таких скоростях и с такой самоотдачей. Примерно к часу игры интенсивность действий «красных» немного упала, «Тоттенхэм» стал выбираться из под прессинга и подходить к воротам Миньоле, но все равно, хозяева были куда ближе к третьему голу, чем «шпоры» - к первому.

Показательными тут были два момента. Первый - в середине второго тайма главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино убрал с поля Эриксена, одного из лидеров и главного плеймейкера команды. Второй –довольно хамский фол Кейна на Клайне, в котором выплеснулось все раздражение лучшего бомбардира «шпор», явно разочарованного ходом игры.

А еще происходившему на «Энфилде» наверняка радовались болельщики и футболисты «Челси». По большому счету, у них и так нет конкурентов в борьбе за титул, а все разговоры об интриге – попытка выдать желаемое за действительное, а тут еще и номинально главный и чуть ли не единственный оставшийся преследователь потерпел поражение. Хорошее настроение пришло этим вечером не только в Ливерпуль, но и в Западный Лондон.