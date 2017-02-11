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«Спартак» или «Зенит». Где будет лучше Полозу?

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» или «Зенит». Где будет лучше Полозу?
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о Дмитрии Полозе, интерес к которому проявляют топ-клубы премьер-лиги.

По информации одного источника, летом Полоз продолжит карьеру в «Зените» или «Спартаке». Источник, может быть, ошибается. А может, и нет. В любом случае привыкайте: этот форвард будет часто фигурировать в трансферных слухах – очень уж выделяется из толпы наших очаровательных дарований. Сам Полоз из «Ростова» никуда не рвется, хочет работать у Курбана Бердыева, который его и создал. Прошлым летом продлил контракт на три года. Но если «Ростов» не выйдет в еврокубки или, скажем, потенциальные покупатели проявят настойчивость, то, как говорится, возможно все.

Полоз давно выступает на высоком уровне, ему 25, но собрать о нем информацию сложно. То есть информация как бы есть, но нет уверенности в ее достоверности. Техничный парень? Безусловно! У Бердыева. Голова светлая? Еще бы! У Бердыева. Последний пас в порядке? А то! У Бердыева. Полно примеров, когда игроки (причем в разные годы, разных амплуа) не смогли себя раскрыть где-то еще, кроме команды Бердыева, будь то «Рубин» или «Ростов». Словно после прощания с мэтром на них переставала действовать его магия. Хотя дело тут не в магии. Это обычная история для супертренерских команд.

Не факт, что в другом клубе Полоз будет показывать тот же футбол, что в «Ростове». У Бердыева много талантов, один из них – умение раскрыть игрока: усовершенствовать имеющиеся способности и открыть новые, о которых сам игрок даже не догадывается. А все недостатки, которые тоже есть, нивелируются безупречной организацией командной игры. В «Ростове» собраны два десятка роботов, которые знают каждый свой маневр. Когда Нобоа перехватывает мяч в центре, Полоз уже знает, что будет дальше. Он получит мяч, который должен будет довести до Азмуна или самостоятельно решить эпизод.

Чистым нападающим Полоз не является. Когда на поле Азмун, Дмитрий играет чуть в оттяжке, между линиями соперника (так его сложнее закрыть). Чтобы контратака имела развитие, а не захлебывалась после первого вертикального паса. «Ростов» – именно что контратакующая команда. Она держит мяч 22 минуты чистого игрового времени («Спартак» – 29, «Зенит» – 31). Входит в последнюю четверть поля 35 раз за матч («Спартак» – 47, «Зенит» – 54). «Спартак» и «Зенит» придерживаются другого стиля. И позиции оттянутого форварда, как в «Ростове», у них нет. Тактическая модель другая.

Это вовсе не значит, что Полоз точно не заиграет в «Спартаке» или «Зените». Это значит, что он окунется в совершенно новую стихию. Другие партнеры, тактика, стиль, требования. Другой футбольный мир. Может быть, конечно, он окажется тем уникальным бердыевским воспитанником (понятно, что он воспитывался в «Локомотиве», но речь не об этом), кто с чистого листа впишется в новую команду, сохранив все свои качества. А может, будет адаптироваться полтора сезона. Или вообще не перестроится. Скиснет, поедет по арендам и в редких интервью будет рассказывать, что Бердыев ему как отец.

Знакомо, правда?

Перестраивать модель под Полоза тоже никто не будет. Значит, скорее всего, отправят на фланг. В «Зените» левых хавбеков хватит на полкоманды. А справа играют Кокорин и Молло. Первый на сборах был очень результативен, так что крест на нем Мирча Луческу пока точно не поставит. А второй только что куплен, и ему будет дан шанс. В «Спартаке» на флангах конкуренция намного ниже. Хотя как посмотреть. Позиции двух из трех игроков – Промеса и Зе Луиша – непоколебимы. Остается одно вакантное место. И за него придется бороться с Зобниным, Самедовым, Зуевым, Поповым и, возможно, Мельгарехо.

Можно предположить, что из Полоза сделают центрального атакующего хавбека. Кстати, у него хороший показатель по ключевым передачам – почти три за матч с точностью 63%. (Хотя ключевые передачи в контригре и в позиционных атаках – это разные истории.) Но даже с таким показателем Полоз не вытеснит из состава Жулиано. Бразилец сильнее индивидуально, командно и вообще как угодно. В «Спартаке» попроще – там Жано да Попов. К обоим есть претензии, и не только по нынешнему сезону. Массимо Каррера даже хочет попробовать в центре Самедова. Можно попробовать и Полоза. Все можно.

Что ж, если Полоз не захандрит, то рано или поздно трансфер состоится. В «Спартак» или «Зенит». Или в «Краснодар». А может, в Европу. И тут возникает внутренняя дилемма. С одной стороны, велико желание посмотреть на него в другом клубе, на другом – не обижайтесь, ростовчане! – уровне. А с другой – очень не хочется, чтобы парень сбился с пути. В «Ростове» он прогрессирует, является одним из лучших в своем амплуа. «Спартак» и «Зенит» от этой сделки могут и не выиграть. Но особо и не потеряют. Полоз может потерять все. Или почти все. Бухаров, наверное, рассказывал. Да и не только он.

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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