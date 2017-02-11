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Даже незаряженное ружье раз в год стреляет. Погребняк забил!

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Даже незаряженное ружье раз в год стреляет. Погребняк забил!
Источник: «Советский спорт»

Сергей Данилевич - о долгожданном голе Павла Погребняка за «Динамо».

Я боюсь использовать в своих статьях и заметках какие бы то ни было сравнения с театром, потому что боюсь уйти в одну из крайностей – либо начать рассуждать о совсем уж тонкой и малопонятной публике специфике, либо, напротив, произнести то, что все и без тебя знают. Это как если бы футболист начинал бы рассказывать либо о теоретико-методологическом обосновании подкрутки мяча в условиях горного разреженного воздуха, а потом сбивался бы на рассуждения о том, что цель игры в футбол – это забить мяч в ворота соперника.

Вот и я боюсь, в какую же крайность мне впасть, рассуждая о Павле Погребняке, который когда-то был очень даже неплохим футболистов (достаточно воспомнить, что девять лет назад он стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА – второго по силе команд еврокубка). Но – делать нечего – повторю театральный штамп про ружье. Не про то, которое висит на сцене с самого начала, чтобы выстрелить в пятом акте. По законам театра, не для всякого героя пятый акт вообще наступает. А про то ружье, что вывешено в наш заголовок.

Бывший нападающий сборной России, «Зенита» и «Тоттенхэма» Павел Погребняк забил гол за московское «Динамо» в товарищеском матче с резервным составом казахстанского «Тобола».

Актов и в самом деле было пять - игра закончилась со счётом 5:0 в пользу бело-голубых. Правда, выстрел был не под занавес, а прямо на старте. Погребняк вышел в стартовом составе, провёл на поле первый тайм, а забил на 9-й минуте с передачи Антона Соснина.

Таким образом, нападающий отметился первым забитым мячом с 25 октября 2015 года, когда он поразил ворота «Спартака». Что называется, шли уже годы.

В нынешнем сезоне главный тренер динамовцев Юрий Калитвинцев предоставил Погребняку суммарно 116 минут в официальных матчах. Забить гол Погребняк мог не так давно в товарищеской встрече с «Томью», но тогда не смог решить главную задачу – забить хотя бы с пенальти, ударив мимо ворот.

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