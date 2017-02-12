Бомба! Как жизнь знаменитого футболиста превратилась в ад

Александр Кержаков не раз становился героем публикаций «Советского спорта» в последние пару месяцев: то он был гостем еженедельника «Советский спорт – Футбол», то давал неожиданные предложения о том, как Питер должен встречать Кубок конфедераций и чемпионат мира-2018, то предоставлял для публикации предисловие к книге, которая со дня на день появится в продаже. Но сегодняшняя публикация по резонансу точно может стать настоящей бомбой. Потому что речь не просто идет о личной жизни футболиста – впервые футболист решился вынести на публику те вещи, о которых говорить не очень-то и принято.

Когда я работал с Александром над книгой «Лучший» (название предложил не я и не Александр – это коллеги из издательства «ЭКСМО» постарались: сам бы Александр такое придумать про себя поскромничал, а я считаю лучшим вовсе не его, но речь не о том), я частенько удивлялся. Во-первых, удивлялся, насколько Александр грамотен: видели бы вы его письма, смски и вотсапины – там аккуратно расставлены запятые и прочие знаки препинания. Во-вторых, я удивлялся более серьезным вещам – например, с какой точностью и скрупулезностью футболист работает над текстом. Это вовсе не частая история мемуаров спортсменов, когда он набрасывает в устной беседе какие-то идеи, а литературный редактор их уже доводит до ума – нет, здесь Александр был автором полноценным, полноправным и полновесным.

В тот момент, когда текст книги был готов и книга уже чуть ли не в печать должна была отправиться, Александр попросил дать ему еще несколько дней, чтобы внести в готовый текст небольшие дополнения. Ему оказалось важным поделиться не только фактами своей биографии, но и поразмышлять о том, что в жизни он делал неправильно, почему не прислушивался к советам родителей, друзей, как давал обмануть себя, кто и почему им манипулировал.

Если вчитываться в некоторые строки (фрагменты трех глав мы приведем чуть ниже), то явственно начинаешь понимать, в какой ад превратилась жизнь человека… Одна только история, как он носит с собой тесты на наркотики, как сам тестирует мать своего ребенка в туалете торгового центра, как украдкой брал волосы сожительницы с расчески и отвозил их на экспертизу… Впрочем, давайте я не буду пересказывать все это. Давайте предоставлю возможность вчитаться вам.

МОШЕННИКИ

На моем жизненном пути случилось неудачное вложение денег, попались мошенники из Воронежа. Во-первых, хочу сказать, что в этой жизни у каждого человека есть мало людей, которым можно по-настоящему доверять, и у которых не будет относительно тебя никаких заискиваний, они не будут искать в тебе выгоду.

В начале 2011-го я поехал отдыхать в Дубай и там встретил давнего, как мне казалось, друга – Ивана Саенко, которого я давно знал по выступлениям в молодежной сборной в 2002-м. К моменту этой встречи был знаком с ним восемь лет, очень хорошо общались в то время, когда я играл за «Динамо» и жил в Москве.

Очень часто встречались семьями. Я его действительно считал своим близким другом, человеком, который всегда может помочь. Мы с ним делились какими-то своими сокровенными вещами и жизненными ситуациями.

Я обрадовался тому, что он отдыхает в Эмиратах. Мы встретились и тепло пообщались. Он меня познакомил со своими друзьями. Они были старше его. Один из них, Руслан Лесных, который произвел впечатление правильного человека, но позже я узнал, что это профессиональные мошенники, это потом доказал и суд.

Доказано это было в отношении Михаила Сурина. Для выдвижения обвинения самому Лесных не хватило доказательной базы. А вина Сурина была доказана по статье «Мошенничество в особо крупных размерах».

Он сейчас сидит в местах не столь отдаленных. Суть в том, что это был грамотный развод человека. Сыграли на доверии к близкому другу, который посоветовал своих друзей, и те предложили совместный бизнес.

Все было на доверии, я не подписывал никаких документов. Мне было легко в тот момент запудрить мозги, потому что образ жизни, который я тогда вел, и те люди, с которыми я тогда общался – они и привели к знакомству с мошенниками.

В моем окружении, как я потом узнал, были люди, связанные с разгульным образом жизни и наркотиками. Все это крутилось вокруг меня, и я, по искренности своей, верил во все. Верил, что вокруг меня все хорошо, и в моем окружении добрые и искренние друзья, которые желают мне только хорошего.

Думал, что рядом со мной женщина, которая во всем меня поддерживает, честна со мной и когда живешь в такой атмосфере, ты и попадаешь в такие ситуации. Хочется предостеречь всех читателей, что нужно на все смотреть с широко открытыми глазами.

И нужно доверять не только своему сердцу и разуму на тот момент, но и прислушиваться к тем людям, которые не желают тебе зла и пытаются тебе помочь. Тогда были люди, в том числе и мои родители, которые говорили, что все происходящее – ненормально, тебя окружают нехорошие люди, но я не верил.

Также были друзья, которые говорили также, я не верил ни одному слову. Я был полностью убежден в своей правоте и все эти люди, которые окружали меня, наверное, владели приемами убеждения.

Действительно верил, что все хорошо, что деньги, которые у меня переводятся, переводятся на благое дело. Потом оказалось, что в этой схеме был замешан сотрудник банка, который переводил деньги без моего ведома, подделывая подписи.

Он тоже был наказан судом, и ему тоже было предъявлено обвинение, он попал под статью о подделке документов. Был очень сложный период жизни, когда хотелось всем верить, и не хотелось даже думать о том, что может быть ненормально.

Я только расстался с первой женой, веселился и чувствовал себя свободным. Не обращал внимание на мелочи, происходящие вокруг меня, и на тех людей, которые ко мне приближаются.

Поэтому такая расхлябанность, такой образ жизни, такое поведение и привело к тому, что я потерял в итоге большое количество денег. Были все эти скандалы в газетах и на телевидении в отношениях с матерью моего сына Игоря.

Она, как я потом узнал, оказалась наркозависимой с огромным стажем, об этом расскажу чуть ниже. Что касается мошенничества, вина всех была доказана. Было потрачено много сил и средств на адвокатов, поездки в суды и много чего еще.

Мне приходилось участвовать в заседаниях, мне приходилось быть в очных ставках, мне приходилось очень много раз давать показания. Я проходил многие экспертизы, в том числе и почерковедческие .

Их вина была доказана, но вернуть деньги не получилось. Боремся за это и мошенники должны понести ответственность, не в том размере, в котором это происходит сейчас. Тот срок, который установил суд, он очень мягкий, относительно Сурина, тем более не доказана вина Лесных.

Он проходил свидетелем, хотя этот человек организатор. Я буду утверждать, потому что знаю это. Он организатор всей этой мошеннической схемы. Опять же это будет уроком для всех, на чужих ошибках учатся люди.

В этом нет ничего зазорного. Хорошо, что это все произошло со мной в тот период, когда я еще мог обеспечить себе будущее, я мог еще работать и могу работать. Продолжаю играть в футбол, это моя работа, которую я очень люблю, и которая помогает мне в жизни.

Но эта история – огромный урок для меня и теперь уже я этих ошибок повторять не буду.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Сожительство с Екатериной Софроновой считаю своей ошибкой. Эта история произошла в тот этап жизни описанный выше, когда у меня перед глазами стояла пелена, и я нарисовал себе в воображении какие-то непонятные картины.

Я познакомился с Екатериной в ночном клубе. Она сказала, что замужем. На вопрос, почему она вообще ходит в ночной клуб, был ответ: «Муж в другом городе, и вообще, у меня с ним такие плохие отношения, что я собираюсь разводиться. Еще у меня есть дочка». Я говорю: «А дочка с кем сейчас?» - Она: «С бабушкой». Это был первый звонок: ну как можно знакомиться с девушкой для серьезных отношений в ночном клубе? Меня это не остановило.

В такой период жизни невозможно было завести семью или построить какие-то серьезные отношения. Невольным свидетелем моих ошибок в личной жизни стал мой сын Игорь, который сейчас живет с нами, и мы делаем все, чтобы он не ощущал никакой потери материнской любви.

Сейчас у Софроновой есть порядок ее встреч с сыном, и если она не находится в длительной ремиссии, если она не опасна, то под моим присмотром и под присмотром врача она может видеться с ребенком. Но Екатерина не придерживается этого порядка. Когда я уезжаю, мне иногда приходит сообщение: «Я хочу увидеть ребенка». Такое сообщение приходит раз в месяц.

Был момент, когда она закончила лечение, а через неделю-полторы у Игоря был день рождения. Я ей сказал, что она может просто сдать мочу, чтобы увидеть ребенка. Спросил: «Приедешь на день рождения?». Она: «Да, приеду». За три дня до праздника она звонит и говорит, что заболела, не успеет выздороветь ко дню рождения и не приедет.

Один раз было так: я приезжаю за ней, мы идем в аптеку, покупаем тесты, идем в торговый комплекс, и там я беру у нее анализ. Он оказывается положительным. Екатерина сразу начинает истерить, кричать, звонить своему адвокату и моему адвокату. Кричала: «Меня хотят лишить ребенка!». Я ответил: «Без проблем. Давай купим еще один тест. Я могу снять на видео тот момент, когда ты будешь его делать».

Она отказалась. Тогда я предложил такой вариант – беру тест, открываю при ней, а рядом будет лежать телефон на громкой связи, и мой адвокат все услышит. Я комментировал каждое движение – как вскрываю пачку тестов и так далее.

Опускаю этот тест в мочу. Результат положительный. Спрашиваю: «Екатерина, положительно?». Она говорит: «Да, положительно, но это, наверное, остаточное, я две недели назад употребила, потом не употребляла».

До рождения Игоря она вообще мне говорила, что не может иметь детей. Я не хотел в это верить. Понимал, что сила чувств поможет все это перебороть. У нас получилось. Я воспринял это как чудо. Тем более, когда сказали, что будет сын. Экспертиза показала, что она принимала наркотики во время беременности. Еще один человек мне рассказывал, что приносил в роддом спиртные напитки.

Что она творила после родов? Дожидалась, пока я усну, брала ребенка и уезжала с ним в какой-то загородный отель. Я приезжал через два дня, искал через знакомых, где она может быть. Находил и забирал. Ребенок лежал на покрывале на кровати. Еще когда она лежала в клинике, я понял, что ребенка надо обезопасить, оградить от этого. Для этого я подал документы на то, чтобы у ребенка было место проживания со мной.

Кровь из носа? Говорит, давление повысилось. Огромные зрачки? «У меня они с детства такие». Взял волос с расчески. Отдал на экспертизу. Через три дня мне сказали, что большая концентрация наркотиков.

Я при крестном сказал: «Екатерина, ты принимаешь наркотики». Поставил условие – либо ты лечишься, либо мы расстаемся. Ребенок с мамой-наркоманко й – это ненормально. Она согласилась лечиться. Потом стала орать, психовать, пыталась выпрыгнуть из машины. Утром собрались, я ее отвез в клинику. Сделали анализы, провели обследование. Выяснилось, что зависимость многолетняя. Тогда мне стало совсем плохо.

Я не понимал масштаба бедствия. Со временем Екатерина перешла на амбулаторное лечение. Доктора считали, что рано, но она со слезами на глазах в кабинете врача говорила, что не может без ребенка.

Только тогда ее перевели на амбулаторное лечение. Оно подразумевало, что каждое утро она должна приезжать в клинику и проводить лечение. Вскоре я улетел на сборы, но все контролировал.

Звонил врачу, он говорил, приезжает ли Екатерина. Первый день – приехала, второй день – приехала, на третий день Екатерины не было. Мне позвонила няня и сказала, что к Екатерине приехала подруга, и они несколько часов находятся наверху, на втором этаже. Через три дня Екатерина снова появилась на лечении. Анализ показал – положительно. Кокаин.

Начинались истерики. Екатерина впадала в припадочное состояние астмы. Задыхалась, падала. Я сначала пытался сделать все, что мог – прикладывал мокрое полотенце ко лбу, реально не знал, что делать. За несколько дней до того, как я узнал, что она принимает наркотики, случился такой же припадок. Я никак не отреагировал. Она лежала на полу минут пять, потом встала и пошла.

Очень надеюсь, что все сомневающиеся после прочтения наконец-то сделают правильные выводы. Я не могу смотреть на то, как женщина, которая лжет и, в первую очередь, лжет в отношении самой себя, пытается убедить людей в обратном. Я не могу мириться с той несправедливость ю, которую с таким увлечением транслируют федеральные каналы.

Я – живой человек, и у меня была семья, которая оказалась фальшивкой, которая заставила меня усомниться в человеческой честности в принципе, ведь я готов был тратить любые деньги на здоровье любимого мною человека, но все это оказалось обесценено и не нужно.

Комментарии по поводу моей новой супруги, Миланы Тюльпановой, которые про нее и про меня пишут в интернете, я не читаю. Следую одному принципу, который услышал довольно давно: счастливый человек никогда не станет обсуждать жизнь других людей, потому что у него на это нет времени.

А несчастным и завистливым ничего другого не остается как обсуждать жизнь других, более успешных, людей. Поэтому не обсуждаю других, мне все в моей жизни нравится, у меня все замечательно.

Да, в моей жизни бывают какие-то испытания, которые я прохожу. Их помогают мне пройти мои близкие и родные люди. Но я не смотрю и не равняюсь на кого-то, не завидую никому, это удел слабых и завистливых людей, которым нечего делать, и которые не могут похвастаться тем, что у них есть.

Впервые я увидел Милану в 2012 году, мы вместе летели в самолете, я был с родителями и дочкой, Милана – со своей семьей. Она тогда мне очень понравилась, но подходить я не стал, ситуация не располагала. Наши пути разошлись.

Познакомились мы летом 2014-го, я нашел ее номер телефона через своих знакомых и предложил ей встретиться. Надо сказать, Милана нисколько не изменилась с момента нашей встречи в самолете – такая же милая и симпатичная девушка.

Из того, что мне нравится в ней особенно, - это, как ни странно, рост: она совсем не высокая, и, когда я впервые ее увидел без каблуков, был обрадован этим фактом.

Учитывая опыт предыдущих лет, я достаточно четко понимал, кто мне нужен, но не знал, где с такой девушкой можно познакомиться, как себя вести. Однако в тот вечер у нас с Миланой состоялся невероятно искренний разговор, и я за несколько часов умудрился рассказать ей практически все о своей жизни.

Для меня самого это было крайне удивительно, ведь я достаточно закрытый человек. Мы проговорили около четырех часов. Последующие пару месяцев общались, скорее, как приятели – для меня это был новый формат отношений, мне никуда не хотелось спешить…

Знаете, в какой-то момент я уже практически перестал надеяться на то, что повстречаю достойную женщину, смирился с тем, что долгое время мне предстоит быть одному. Поэтому для меня было очень важно понять, что я чувствую к этому человеку и как она относится ко мне, а на это потребовалось время.

В Милане я нашел такого человека, который будет со мной идти по жизни. Думаю, что она всегда будет честным, отзывчивым, любящим и добрым человеком и будет сопровождать и поддерживать меня, принимать таким, каким я являюсь.

Начнем с того, что Милана - красивая молодая девушка. Счастлив, что я с ей познакомился, счастлив, что она отзвалась взаимностью ко мне, счастлив, что у нас создана семья, где все друг друга ценят, любят и уважают, помогают друг другу и отвечают взаимной поддержкой.

Это самое главное в семье и еще раз повторюсь: не знаю, о чем говорят со стороны, я знаю, что у нас есть близкие люди, которые нас поддерживают. У каждого есть свои дела, свой круг общения, своя работа.

По вечерам встречаемся и обсуждаем прошедший день. Поддерживаем друг друга в том или ином начинании. У нас есть много совместных проектов, которые не касаются того, что мы семья и живем вместе.

Поэтому разговоры идут от зависти к тому, что есть такая молодая и красивая семья, в ней существуют такие теплые, нежные и любящие, доверительные и уважающие друг друга отношения.

ШНУР, ПЛЮЩЕНКО И ДРУГИЕ…

С Сергеем Шнуровым, в народе просто Шнур, мы познакомились году в 2005-ом по поручению одного петербургского издания, когда звезды футбола, игроки «Зенита», общались со знаменитостями Петербурга.

Это были актеры и музыканты, люди не имеющие отношения к спорту как таковому. Все болельщики «Зенита», конечно, но извне, с футболистами до этого не общались.

И вот, зная мою любовь к творчеству «Ленинграда», мне повезло, что у нас состоялось это интервью, нас, можно сказать, познакомили. По задумке организаторов, Сергей должен был брать у меня интервью, но ничего не получилось.

Мы проговорили много-много времени, но он не включил диктофон и сказал: «Нафиг мне это надо, мы с тобой будем просто болтать». В тот период времени мне было двадцать два, а ему тридцать три, разница в возрасте сказывалась, не находилось общих тем.

Мне и по сей день нравится творчество «Ленинграда», а Сереге, думаю, нравится творчество на поле такого футболиста, как Александр Кержаков, нравятся победы и забитые мячи.

Нам было о чем поговорить и эти взаимоотношения продолжаются и поныне. С каждым годом все интереснее и интереснее общаться друг с другом. Девяносто процентов людей знает Шнурова лишь по песням и экстравагантным интервью. Они думают, что он и в жизни такой же.

Для меня Сергей - это очень умный и разносторонний человек, с ним приятно общаться на любые темы, которые хочешь с ним обсудить. Всегда можно почерпнуть что-то новое о спорте, о жизни, о политике, о музыке, о кино, об искусстве, о еде – совсем неважно о чем.

Это человек со своей точкой зрения, которую всегда интересно послушать. Я очень счастлив, что мне повезло быть знакомым с ним, мне повезло тесно общаться с ним, мне везет в том, что я, когда присутствую на концертах, могу выходить на сцену вместе с «Ленинградом».

Потому что его творчество я люблю. Знаю этого человека, знаю, о чем он говорит в жизни, и что он хочет сказать в своих песнях. Ту атмосферу, которую он создает для народа на своих концертах, я не ощущал нигде.

Человек, который может объединить своим концертом людей разных профессий, разного статуса, разного возраста, когда они в едином порыве поют его песни пусть даже и с нецензурной лексикой.

Два часа все не просто сидят на месте сидят на месте, а танцуют. Это под силу только избранным артистам. Сергей относится к таким, как бы кто не относился к его творчеству. Та атмосфера, которую он создает на сцене, это одно, то, какой он в жизни, это другое.

Он интересный собеседник и хороший товарищ. Я очень рад, что судьба меня связала с ним, рад, что мы с ним общаемся и я могу делиться тем, что у меня есть, и выслушать от человека его точку зрения на разные темы.

Еще один важный человек в моей жизни - это Евгений Плющенко. Мы с ним познакомились то ли в конце 2003-го года, то ли в начале 2004-го на вручении одной из премий в Санкт-Петербурге .

Общались долгое количество времени, я ходил на те соревнования, где он участвовал, болел за него. Потом начали дружить семьями, Женя был свидетелем на моей первой свадьбе.

Во время его выступления на Олимпиаде в Турине я был на сборах в Голландии, закрыл один в комнате, включил телевизор, и переживал за него, наверное, больше чем кто-либо другой.

Когда объявили о его победе я начал бегать по отелю с радостными криками, испытал неподдельные эмоции, обрадовавшись победе друга.

А потом в нашей жизни произошла одна непростая ситуация, которая надолго нас разлучила как друзей. Могу лишь рассказать, как ее видел я.

У Жени тогда был непростой период в его семейной жизни, супруга была беременна и практически было решено, что я буду крестным этого ребенка.

Но на момент его рождения Женя уже ушел из семьи. Я, не разобравшись в ситуации, решил, что он бросил беременную жену. Для мен это было неприемлемо.

Я перестал общаться с Плющенко и стал крестным Егора. С того момента общение прекратилось. Помирились с ни только через десять лет.

В Цюрихе меня пригласил на ледовое шоу Максим Траньков. После него мы поехали в гостиницу, где жили фигуристы. Вечером там встретились с Женей и очень долго разговаривали.

После этого разговора наши дружеские отношения восстановились. Благодарен судьбе, что в моей жизни появился Евгений. Это человек по настоящему открытый и добрый, к тому же настоящий профессионал в своем деле.

Сейчас в его жизни появилась любимая женщина, которая помогает ему и поддерживает во всем. У них с Яной Рудковской родился замечательный сын, Саша.

Очень рад, что мы сейчас общаемся так же тепло, как будто бы между нами не было этих десяти лет без общения. Рад, что наши семьи сейчас общаются.

Конечно, многое упущено, много лет прожито без общения с ним, хотя можно было обойтись и без этой ситуации в наших отношений. Хорошо то, что хорошо кончается, как говорится.

Сейчас снова можем позвонить друг другу, снова можем в любой момент встретиться в свободное время и общаться так, как мы общались до этого. Мы поменялись, стали мудрее и взрослее. Это очень здорово, что в моей жизни есть Евгений Плющенко.

На данный момент у меня было две роли в кино. Снимался в картине, которую продюссировал Тимур Бекмамбетов, она называется «Выкрутасы». Вторая роль, обе они, конечно, эпизодические, была у Владимира Шевелькова в фильме «О чем молчат французы».

Театральный опыт получил, благодаря другу и товарищу, Косте Хабенскому, который пригласил меня принять участие в благотворительно м спектакле, который называется «Поколение Маугли».

Участие в «Выкрутасах» - это замечательный опыт. На съемочной площадке я познакомился с замечательными людьми, с Тимуром Бекмамбетовым, к примеру. В этом мне помогла Лена Болотова, которая долгое время работала со мной.

Она помогала во многом, решала многие проблемы бытового плана, впоследствии стала моим пиар-менеджером. Благодаря ей, эта задумка состоялась и произошло знакомство с Тимуром, которому понравилась идея о том, чтобы включить меня в этот фильм.

Там снимались такие замечательные актеры как Костя Хабенский, Милла Йовович, Владимир Меньшов, Иван Ургант и многие другие. Я был среди них и последние тридцать секунд этого фильма заканчивались на мне, это было просто здорово.

Идея самого фильма мне также очень понравилась, это добрый семейный фильм.

Аналогичные слова могу сказать и о картине Владимира Шевелькова, которого помнил еще по «Гардемаринам», он снял со мной добрую киноленту «О чем молчат французы». Там речь шла в каком-то моменте о «Зените», о том, чтобы показать наш родной клуб.

С удовольствием принял участие, времени это заняло намного меньше, чем в «Выкрутасах», я снимался где-то час. Получилось здорово, людям нравится, люди хлопают, в тот момент, когда я появляюсь на экране.

Они испытывают какие-то положительные эмоции, это главное.

В проекте Кости Хабенского я в любой момент, когда у меня будет возможность, буду поддерживать его, буду участвовать во всем, что предлагает Костя, его благотворительны й фонд, потому что ту радость, которую он приносит людям, те эмоции, которые он дает залу, я ощутил на себе во время репетиций и спектаклей в Санкт-Петербурге в Кремлевском зале а Москве.

Это было что-то невероятное. Каждый раз ты выходишь на сцену, волнуешься, но когда ты слышишь из зала детский смех как реакцию на твои действия, ты понимаешь, что делаешь все правильно.

Актер - это очень тяжелая профессия, надо понравиться зрителю, и вот эти эмоции, которые ты получаешь из других отраслей жизни, перевоплащаясь в актеров, в кого-то еще, очень важно, ведь футбол такое же искусство.

Жизнь – театр, а люди в нем актеры, как сказал Уильям Шекспир. Когда твои удачные действия не только на футбольном поле, но и в других отраслях, получают положительные отзывы, ты понимаешь, что делаешь все правильно, и это самое главное.