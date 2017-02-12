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Покупайте Капризову билет на Олимпиаду! Тянуть смысла нет

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Покупайте Капризову билет на Олимпиаду! Тянуть смысла нет

Обозреватель «Советского спорта» - о дебюте 19-летнего форварда Кирилла Капризова в сборной России и его шансах попасть на Зимние игры-2018.

Главный тренер сборной России Олег Знарок не стал оценивать хет-трик Капризова в матче со шведами. Возможно, это кому-то покажется странным и даже не логичным…

Но я скажу другое – а что это меняет? Что тут вообще оценивать? Дураку понятно, что хет-трик в матче, который закончился со счетом 4:2 – это все. Нет хет-трика – нет победы. Арифметика для первого класса.

Я ведь буквально на днях задавал вопрос о предстоящем дебюте Капризова в сборной России нашему эксперту Борису Майорову.

И двукратный олимпийский чемпион призвал меня к спокойствию. Давайте, посмотрим, что игрок, блестяще себя проявивший на молодежном уровне, покажет во взрослой сборной.

Мы и не спешили и вот дождались от Кирилла хет-трика во втором поединке россиян на Шведских играх.

И я очень рад, что талант Капризова проявился именно в субботу, а не в первом матче.

Потому что вынесенный поединок с финнами, в Санкт-Петербурге – это все же не то. Потому что Майоров в том же разговоре, мне напомнил, что самый опасный наш соперник на турнире – это шведы.

Логика простая – именно «Тре Крунур» нанесла нам поражение в Москве на Кубке Первого канала. И вообще пока единственное в нынешнем Евротуре. И именно шведы – хозяева нынешних соревнований.

Так что деваться некуда – Капризов сделал хет-трик в поединке с самым сильным нашим соперником на Шведских играх.

Не признавать этого нельзя. Хет-трик в сборной – вещь не частая. Хет-трик в своем первом турнире за сборную – вещь уникальная.

Приглашая игроков на Шведские игры, тренеры говорили: «Двери в сборную всем открыты, доказывайте!». И я не знаю, как еще кому и что надо доказать, если Капризов вчера этого не сделал.

Никто не собирается навязывать Знарку чужое мнение. Я уж точно нет – поскольку знаю, что с Олегом Валерьевичем это просто невозможно. Не пройдет.

Поэтому просто выскажу свое: Я очень удивлюсь, если Капризова не окажется в сборной на ЧМ-2017. Если только не дай бог… Ну вы поняли, постучим три раза по дереву.

Скажу больше, я не вижу ни одной причины, чтоб Кирилл не попал в состав сборной России и на Олимпиаду в Корее. Вот прямо уже сейчас. Без всякого жеманства и оговорок.

Потому что лично мне Капризов вчера доказал, что он – человек-гол. У него уникальная способность создавать голы из ничего. Доли секунды, полученная вовремя шайба и… пожалуйте на центр!

Многие игроки, очень нужные сборной, заслуженные и достойные, таким даром просто не обладают.

А Кирилл его демонстрирует везде. В «молодежке», в клубе, во взрослой сборной. С одинаковым успехом. Потому что это – дар. И тут не в соперниках уже дело, а в личном таланте игрока.

Ну и еще напоследок. Так надоело огрызаться на «доброжелателей» российского хоккея, отвечая на вопросы типа: «Ну и где ваши вторые Овечкин и Малкин? Где хотя бы второй Кузнецов?».

И вот теперь, наконец можно не огрызаться, а совершенно спокойно «доброжелателям» ответить: Вот вам Панарин раз, Капризов два! Кушайте на здоровье, не подавитесь.

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