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Повторят ли Капризов и Ко подвиг сборной Михайлова?

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Повторят ли Капризов и Ко подвиг сборной Михайлова?

Наши начнут матч в 14.00 по московскому времени. На отдых и восстановление отпущено всего 16 часов. У чехов – целые сутки. В прошлом году главный тренер сборной России Олег Знарок неоднократно жаловался: «Мои ребята не могут играть два дня подряд». Это звезды - Илья Ковальчук, Александр Радулов, Сергей Мозякин… Теперь молодые Капризов, Ткачев, Голышев и Ко поставлены в куда более жесткие условия. Сдюжат ли новые лидеры нашей национальной команды?

Чехи в Сочи-2013 и Москве-2015 (на Кубке Первого канала) в аналогичной ситуации побеждали хозяев. Сначала сборную Зинэтулы Билялетдинова, потом – Знарка.

Сегодня россиян устраивает даже поражение за пределами основного времени, если, конечно, они хотят выиграть турнир.

Чехи, признаться, удивили. После стартовых 2:5 от хозяев разгромили крепких, если судить по матчу в Санкт-Петербурге, финнов – 7:1.

Дважды поразивший ворота «Тре Крунур» капитан чехов Ян Коварж вчера промолчал, вложив инициативу в клюшки своих партнеров по звену Лукаша Радила и ветерана Михала Вондрки. У спартаковца – дубль и точная передача, сам Коварж ограничился двумя ассистентскими баллами. Еще одни гол на счету московского динамовца Лукаша Кашпара, пас – у защитника «Сибири» Адама Полашека.

Ворота надежно защищал челябинец Павел Францоуз, заменивший в первом перерыве матча со шведами Якуба Коваржа из «Северстали» (брата Яна).

Да и вообще представители КХЛ – главные действующие лица в чешской команде. Их девять – два вратаря, три защитника и четыре нападающих.

Вчерашний репортаж на «Матч ТВ» комментатор Денис Казанский начал с исторического экскурса – вспомнив, как в Гетеборге россияне «неожиданно» проиграли финал ЧМ-2002 словакам (3:4). Нет, финал сборная Бориса Михайлова проиграла хоть и обидно, но ожидаемо. Чудо случилось раньше – в четвертьфинале с чехами. Судите сами. 6 мая в Гетеборге наши в последнем матче второго группового этапа уступили тем же словакам 4:6. И уже на следующий день встретились в плей-офф с Яромиром Ягром и Ко. Причем в Йенчепинге. Соперник целые сутки отдыхал, на месте поджидая российскую команду. В то время Ягр настойчиво стучался в двери Тройного золотого клуба, для членства в котором ему не хватало только титула чемпиона мира.

И надо же такому случиться, сборная России одержала победу 3:1, забыв о несвежих ногах и неудачах в группах. А потом была героическая победа по буллитам в полуфинале над финнами и тот самый драматичный финал со словаками.

Сумеет ли «детский сад» Знарка повторить спортивный подвиг сборной Михайлова, усиленной 15 лет назад всего тремя энхаэловцами (Максимом Афиногеновым, Дмитрием Калининым и Романом Ляшенко)?

Матч

Россия - Чехия

Место и дата

12 февраля 14:00, Скандинавиум, Онлайн-трансляция

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