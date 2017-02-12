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Пять самых важных боев в карьере Насима Хамеда (видео)

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Насим Хамед
Насим ХамедИсточник: Associated Press

12 февраля 1974 года в Британии в семье йеменских эмигрантов родился Насим Хамед, оставивший яркий сед в истории бокса. «Советский спорт» вспоминает главные поединки в карьере «принца» Насима.

Дата: 30 сентября 1995 года
Место: Кардифф (Уэльс, Великобритания)
Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе
Соперник: Стиви Робинсон (Уэльс)
Результат: победа техническим нокаутом в 8-м раунде.

Первый титульный бой Хамеда. Он стал обязательным претендентом для действующего чемпиона мира валлийца Стиви Робинсон. Бой прошел на родине чемпиона, и местная публика наблюдала за пораундовым избиением своего любимца. В 5-м раунде Робинсон оказался в нокдауне, а в восьмом пропустил убийственный левый крюк Хамеда, после чего рефери остановил бой, не открывая счет.

Дата: 8 февраля 1997 года.
Место: Лондон (Англия, Великобритания).
Статус: Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBO в полулёгком весе.
Соперник: Том Джонсон (США).
Результат: победа техническим нокаутом в 8-м раунде.

Объединительный бой против американца Тома Джонсона, который провел 11 удачных защит титула. Но на фоне Хамеда Джонсон выглядел как «Запорожец» рядом с «Мерседесом». Никакой конкуренции он составить не смог. В 8-м раунде он пропустил апперкот и оказался на настиле ринг. Джонсон сумел подняться до счета «десять», но каждая часть его тела говорила о нежелании продолжать это издевательство. Рефери справедливо остановил бой.

Дата: 19 декабря 1997 года.
Место: Нью-Йорк (США).
Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе.
Соперник: Кевин Келли (США).
Результат: победа нокаутом в 4-м раунде.

Дебют Хамеда в США. И сразу в «Мэдисон Сквер Гарден». Соперника для британца выбрал телеканал HBO. Кевин Келли не котировался высоко, зато у него была репутация зрелищного бойца, не знающего авторитетов на ринге. Хамед впервые столкнулся с серьезными проблемами. В 1-м, 2-м и 4-м раундах он побывал в нокдаунах. Вот так дебют в США. Почти как у Федора Емельяненко. Но Хамед все-таки ответил. Более убедительно. Его соперник тоже оказался на настиле ринга. Во 2-м и 4-м раундах. После второго падения Келли не смог продолжить бой.

Дата: 18 апреля 1998 года.
Место: Манчестер (Англия, Великобритания).
Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе.
Соперник: Вильфредо Васкес (Пуэрто-Рико).
Результат: победа техническим нокаутом в 7-м раунде.

Вакса можно было бы назвать одним из лучших боксеров Пуэрто-Рико своего времени. Но это время к поединку с Хамедом безнадежно прошло. Васкесу было уже 38 лет. Он обладал титулом WBA, но организация не дала санкций на бой. Пуэрториканец был лишен чемпионского пояса, согласившись на поединок с Хамедом. И вновь британец в зрелищной манере разобрался с соперником, отправляя его на настил в 3-м и 6-м раундах, а также дважды в 7-м раундах. После четвертого падания Васкеса бой Хамеду наскучил. Он принялся добивать пуэрториканца. Вмешался рефери и остановил бой.

Дата: 7 апреля 2001 года.
Место: Лас-Вегас (США).
Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии IBO в полулёгком весе.
Соперник: Марко Антонио Баррера (Мексика).
Результат: поражение единогласным решением судей (111-116, 112-115, 112-115).

Пожалуй, главный бой в карьере Хамеда. И этот бой он проиграл. Если остальные соперники британца просто записали своими именами в его послужном списке, Баррера оставил огромное наследие в бокс. Многие его поединки считаются культовыми, а сам мексиканец любим во многих странах. Несмотря на это фаворитом был именно Хамед, который обещал нокаутировать соперника. Но бой не принес ему ничего хорошо. Кроме, самого большого гонорара в карьере. На Барреру совершенно не производили впечатления финты Хамеда. Он хладнокровно и дисциплинированно расстреливал британца на контратаках. И даже снятое с мексиканца очко не помогло Хамеду. Отдали бой его сопернику единогласным решением.

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