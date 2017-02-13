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Пять самых важных боев в карьере Джонни Тапиа

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Джонни Тапиа
Джонни ТапиаИсточник: Associated Press

13 февраля 1967 года родился Джонни Тапиа, ставший чемпионом мира в трех весовых категориях и оставивший ярчайший след в истории бокса.

Дата: 18 июля 1997 года.
Место: Лас-Вегас (США).
Статус: Бой за титул чемпиона мира по версиям WBO и IBF в первом легчайшем весе.
Соперник: Дэнни Ромеро (США).
Результат: победа единогласным решением судей (115-113, 116-112, 116-112).

К моменту этого боя Тапиа прошел огромный как жизненный, так и боксерский путь и чего в тем только не было. Но именно поединок с Ромеро стоит особняком в его карьере. В истории города Альбукерке на тот момент было три чемпиона мира по боксу. Двое из них выступали в одном весе: Тапиа и Ромеро. Причем Тапиа начинал заниматься боксом под руководством Дэнни Ромеро-старшего. Их сотрудничество не срослось. По слухам, они даже имели связи с конкурирующими бандами. Город в этот день разделился на два лагеря, и полиция работала в режиме повышенной боевой готовности. Благо, ничего не произошло. Кроме красивого и насыщенного событиями бокса, который устроили оба боксера. В бескомпромиссном поединке победу одержал Тапиа.

Счет Советского спорта
БОКСЕРЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Счет
Тапиа 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 118
Ромеро
 9 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 110

Дата: 5 декабря 1998 года.
Место: Атлантик-Сити (США).
Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBA во втором легчайшем весе.
Соперник: Нана Конаду (Гана).
Результат: победа решением большинства судей (116-111, 115-112, 114-114).

Этот поединок Тапиа считал лучшим в своей карьере. Вечно заводной и энергичный Джонни в этом бою преобразился в хладнокровного боксера, который дисциплинированно выполнял план на бой. Наверное, сказалось влияние Фредди Роуча, который готовил его к поединку. Это был первый бой Тапиа в новом весе и он сразу же отобрал чемпионский титул у своего соперника.

Счет Советского спорта
БОКСЕРЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Счет
Тапиа 10 10 10 9 10
 10 10 10 10 9 9 10 117
Конаду
 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 9 9 110

Дата: 26 июня 1999 года.
Место: Лас-Вегас (США).
Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии WBA во втором легчайшем весе.
Соперник: Поли Айяла (США).
Результат: поражение единогласным решением судей (116-113, 115-114, 115-114).

Бой года по версии журнала The Ring. Первая защита титула в новом весе. И первое поражения Джонни Тапиа, которое он воспринял крайне болезненно, совершив попытку самоубийства. То были 12 раундов жесточайшего бокса, в котором все же сильнее был Айяла. Объективно. Он переборол Тапиа тем же оружием, которым Джонни одолел Конаду.

Счет Советского спорта
БОКСЕРЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Счет
Айала 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 117
Тапиа 10 9 9 9 10 10
 9 9 10 9 9 9 111

Дата: 7 октября 2000 года.
Место: Лас-Вегас (США).
Статус: Рейтинговый бой.
Соперник: Поли Айяла (США).
Результат: поражение единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

После первого поражения от Айалы Тапиа выиграл титул чемпиона мира по версии WBO и защитил это звание, но оставил пояс, воспользовавшись шансом взять реванш у своего обидчика. В рейтинговом поединке победа вновь досталась Айяле, а Тапиа наступил на те же грабли, что и в прошлой схватке с ним.

Счет Советского спорта
БОКСЕРЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Счет
Айала
 10 10 10 10 9 9 10 10 9 10 10
 10 117
Тапиа 9 9 9 9 10 10 9 9 10 9 9 9 111

Дата: 2 ноября 2002 года.
Место: Лас-Вегас (США).
Статус: Бой за титул чемпиона мира по версии журнала The Ring в полулёгком весе.
Соперник: Марко Антонио Баррера (Мексика).
Результат: поражение единогласным решением судей (116-112, 118-110, 118-110).

Отношения между Марко Антонио Баррерой и Джонни Тапиа можно охарактеризовать одним словом – дружба. Только по этой причине состоялся бой. Карьера Тапиа уже шла на спад, а Баррера еще недавно разгромил небитых Эрика Моралеса и Насима Хамеда. Мексиканец знал, что его друг находится в непростой жизненной ситуации, и дал ему возможность заработать и напомнить о себе, как о классном боксере. В последний раз.

Безумно интересно выглядел момент в третьем раунде, когда Баррера случайно попал ниже пояса Тапиа. Тот согнулся пополам, а через секунду буквально «попер» на Барреру с явным желанием «зазвездить» в аналогичное место. «Больно же, черт побери», – читалось на лице Тапиа. Баррера невинно развел руками: «Ну, мол, извини». Инцидент был исчерпан.     

Тапиа поединок проиграл, и многим даже показалось, что Баррера щадил своего друга, который более не проводил значительных боев.

Счет Советского спорта
БОКСЕРЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Счет
Баррера 10 10 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10 116
Тапиа 9 9 10 9 9 10 10 10 9 9 9 9 112

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