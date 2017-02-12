На «Спартак» обрушилась стихия. Обзор сборов (видео)

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Спартаковская погода

После контрольного матча с хорватским «Осиеком» в Эстепоне испортилась погода. Проливной дождь даже внес коррективы в тренировочный процесс – например, вместо кувырков футболисты выполнили приседания. Мелочь, конечно. Но разве игроки не перестраховываются в беговой работе и не берегут себя в единоборствах, понимая, что в таких условиях в разы возрастает риск получения травмы?



Фото: официальный сайт «Спартака»

Вообще стихия не первый раз вмешивается в тренировочный процесс наших клубов. ЦСКА на первом сборе в Кампоаморе попал под уникальный для этого испанского местечка снегопад.

Сегодня «Спартак» проведет предыгровую тренировку, а завтра встретится с «Рубином». Только бы казанцы не отказались от спарринга, как это было с «Краснодаром».

А вот обзор матча с «Осиеком», если кто пропустил.





Четыре дня до «Андерлехта»

Накануне «Зенит», находящийся в Бельгии, провел две тренировки. Утром – работа в тренажерном зале. Вечером – футбол. Как всегда бывает на этой стадии подготовки, шутки и приколы закончились.





После победы в Кубке УЕФА «Зенит» только один раз продержался в еврокубковом плей-офф до апреля – в позапрошлом сезоне дошел до четвертьфинала Лиги Европы. И это все за восемь лет. Для клуба с такими ресурсами результат плачевный. Пора уже, пора! Но для начала надо пройти «Андерлехт». «Зенит» дважды встречался с этой бельгийской командой – две победы с общей разницей мячей 4:1.

Третий сбор «Локомотива»

Железнодорожников прошли серьезное испытание – тест на выносливость. Суть в том, что игрок должен пробежать участок за определенное количество времени, и темп постоянно возрастает. Лучшим стал 19-летний нападающий Лысов.

– Мы начинаем этот сбор в хорошем настроении. К общей группе присоединились сразу несколько игроков, которые ранее работали по индивидуальной программе. Это не может не радовать. Надеюсь, что и Антон Миранчук в ближайшее время начнет тренироваться на поле. Предыдущий сбор мы тоже закончили на позитивной ноте, так что работаем в полную силу, – прокомментировал Юрий Семин старт заключительного сбора.





Есть и трансферные новости. Амир Натхо, находившийся на просмотре, подписал контракт с «Локомотивом». Алексей Миранчук, как известно, забрал свое заявление и останется в клубе как минимум до лета. Что с Колкером? Кто бы знал!

Начал работу на третьем сборе и ЦСКА. Однако о его календаре контрольных матчей пока не сообщается.



Фото: официальный сайт ЦСКА

«Краснодар» сегодня приступит к заключительному этапу подготовки к матчу с «Фенербахче». Последние тренировочные дни команда проведет на своей базе «Четук».

А «Ростов» к «Спарте» готовится в Белеке.





Ближайшие матчи

13.02. «Спартак» – «Рубин»

14.02. «Рубин» – «Чайна Форчун», Китай

14.02. «Амкар» – «Шериф», Молдавия

16.02. «Спартак» – «Олесунн», Норвегия

16.02. «Терек» – «Удинезе», Италия

16.02. «Крылья Советов» – «Пахтакор», Узбекистан

18.02. «Амкар» – «Актобе», Казахстан

18.02. «Локомотив» – «Бэйцзин Гоань», Китай

18.02. «Локомотив» – «Хэбэй Чайна Фортун», Китай