Кевин Кураньи: В вылете «Динамо» выноваты игроки и, возможно, тренеры

Нападающий Кевин Кураньи – о положении «Динамо», Фарфане в «Локо», Китае и совместной работе с Гурамом Аджоевым и Эриком Штоффельсхаусом.

«ФАРФАН – ТОП-УРОВЕНЬ»

- Расскажите, как вы оказались в «Динамо» Брест? Специально искали команду со знакомым названием?



- Ха-ха! Приятно находиться в клубе с этим названием. Но на самом деле, все решило знакомство одного моего друга с президентом белорусского клуба. Тот предложил потренироваться с командой, и вот так я оказался на сборе «Динамо», тренируюсь уже неделю, готовлюсь к Кубку легенд.

- Вы уже несколько месяцев без клуба. Были ли предложения за это время?

- Конечно, и не одно, но все из далеких стран. И мне они были не очень интересны.

- Наверняка в одиночку непросто поддерживать физическую форму на хорошем уровне?

- Да, непросто, особенно когда довольно долгое время не играешь.

- Ваш друг, Джефферсон Фарфан, был примерно в той же ситуации. Теперь он подписал контракт с «Локомотивом», но сможет ли играть уже в марте?

- Для него сейчас главное как можно быстрее набрать форму, так как техника у Фарфана на высшем уровне. Он отличный футболист, очень талантливый. Когда будет готов на сто процентов — это топ-уровень.

- То есть в свои 32 года Фарфан еще может стать звездой чемпионата России?

- Да, он сможет помочь «Локомотиву», забьет много мячей.

- Фарфан говорил, что советовался с вами по поводу переезда в Москву. Что ему рассказали?

- Сказал, что Россия — красивая страна, а в Москве много хороших, отзывчивых людей. И что «Локомотив» как правило борется за самые высокие места, а в составе хватает классных игроков.

«ЛОКОМОТИВ? ПОСМОТРИМ»

- Через несколько дней вы приедете в Россию. Ждете, что вам поступят какие-нибудь предложения? Может, из «Локо», который ищет нападающего...

- Нападающего? Правда? Кто знает. Никогда не говорю нет, нужно подождать. Путь сначала появится какой-нибудь хороший вариант, а там посмотрим.

- Вы наверняка знакомы с новым спортивным директором «Локо» Эриком Штоффельсхаусом.

- Да, очень хорошо его знаю. Думаю, он проделает в «Локо» хорошую работу. Эрик хорошо знает футбол.

- То есть специалист топовый?

- Прекрасный! Эрик досконально знает немецкий футбол, в «Шальке» он считался большим профессионалом.

- Недавно видела ваше фото с игроками «Динамо». Много еще друзей в команде осталось?

- Хватает. Мы тут по соседству тренируемся, так что я решил их повидать. Всегда буду переживать за них. Этих друзей я никогда не забуду.

- Получается смотреть матчи «Динамо» в ФНЛ?

- Не очень много. Но я знаю, что «Динамо» играет мощно, и думаю, команда вновь поднимется в премьер-лигу.

- Это очевидно. Но сможет ли там закрепиться? Или нужно массовое усиление?

- Между ФНЛ и премьер-лигой огромная разница. Если «Динамо» захочет быть в первой десятке, усиления нужны.

- Прошлой осенью вы посмотрели матч «Динамо» вместе с фанатами. Как вам опыт?

- Было необычно, ведь раньше я никогда не видел футбол с такой перспективы. Был очень рад, что меня хорошо приняли, поговорил с фанатами. Это был особенный опыт.

«КИТАЮ СЛОЖНО ОТКАЗАТЬ»

- Появлялись новости, что ваш бывший одноклубник Федор Смолов может перейти в «Боруссию» Дортмунд. Как думаете, он там преуспеет?

- В чемпионате Германии играть непросто. Но у Смолова хватает мастерства и таланта, чтобы попробовать себя там. У него есть хороший удар, скорость, техника. Если Федя адаптируется, то шанс на успешную карьеру точно будет.

- Кто-то еще из российских игроков смог бы поехать в Европу прямо сейчас?

- Сложно назвать кого-то конкретно. Думаю, игроков пять точно могли бы попытаться закрепиться в европейских лигах. Только и менталитет нужен немного другой: игрок должен говорить по-английски, все время хотеть учиться чему-то новому.

- Вы говорили, что отвергли несколько предложений. В том числе и из Китая?

- Да.

- Сложно сказать нет большой зарплате?

- Сложно, но слишком долго жил вдалеке от Германии. И сейчас делаю выбор в пользу того, что мне удобнее и ближе. А в Китае огромные города — Шанхай и Пекин — там тяжело жить. Да и культура совершенно другая.

- Но вот Витсель предпочел Китай «Ювентусу». Это сумасшествие или нормальная вещь?

- Это нормально. Игроки принимают те решения, которые им кажутся правильными. Значит, Витселю нужно было заработать денег. Может, у него большая семья, которой нужно помогать? Правда на другой чаше весов европейский гранд и возможность играть в Лиге чемпионов. Но уверен, решение Витселю далось непросто. И выбор игрока завит от многих факторов.

«УДИВЛЕН, ЧТО «СПАРТАК» ПЕРВЫЙ»

- Вы часто бываете в Бразилии?

- Да, в последний раз был там в начале января.

- Какой любимый город?

- Рио-де-Жанейро очень люблю. Там я вырос, и хорошо его знаю.

- Любимая команда в Бразилии?

- Я большой фанат «Фламенго», это по-настоящему народная команда.

- Там теперь играет Ромуло, что пришел из российской народной команды.

- Да-да, знаю, желаю ему огромной удачи!

- Кстати, вас удивляет первое место «Спартака»?

- Да, но я слышал, что теперь «Спартак» играет в хороший футбол, достойный первого места. Значит, это сочетание умелой работы тренера и сильного состава.

- Думаете, «Спартак» наконец станет чемпионом?

- Если продолжат играть в том же духе, будут выступать, как в первом круге, то у команды отличные шансы стать чемпионом.

- Бразилия до сих пор переживает авиакатастрофу, в которой погибла команда «Шапекоэнсе». У вас там были знакомые?

- Да, один из футболистов. Это трудно пережить. Но еще хуже приходится родственникам игроков, им по-настоящему плохо.

«АДЖОЕВ ПЫТАЛСЯ СДЕЛАТЬ КАК ЛУЧШЕ»

- Давайте поговорим о «Динамо». Как считаете, кто виноват в вылете клуба в ФНЛ?

- Думаю, что вина лежит на игроках. Возможно, и на тренерах, которые не смогли собрать команду, выбрать нужных футболистов, не смогли объединить их одной идеей.

- Рады, что вам удалось избежать стыда от вылета? Или все равно было стыдно?

- Так как я очень люблю «Динамо», то мне было больно видеть, что клуб вылетел из премьер-лиги. Когда ты долго выступаешь за команду, знаешь многих людей, знаешь, что клуб имеет все, чтобы быть одним из грандов премьер-лиги, а он вылетает в ФНЛ... Такого не должно было произойти.

- Что думаете о профессиональных качествах бывшего спортивного директора «Динамо» Гурама Аджоева?

- Могу сказать, что ему пришлось нелегко. Ведь помимо заботы о формировании команды, ему приходилось следить за тем, чтобы клуб не тратил слишком много денег. Аджоев проделал хорошую работу. Пытался сделать для команды как лучше.

- Но говорят, что именно из-за деятельности Аджоева возникли большие долги, и клуб не прошел финансовый фейр-плэй.

- Не знаю, об этом не слышал, это новая информация для меня.

- А если выбирать между Аджоевым и Штоффельсхаусом, кто лучше?

- Их трудно сравнивать. Я вообще не люблю сравнивать людей. Оба прекрасные профессионалы, я их хорошо знаю и уважаю. Но сравнивать их невозможно. У каждого свои методы работы. Надеюсь, что оба добьются успехов на новых постах.

- «Динамо» какое-то время успешно играло при Силкине. Что потом произошло?

- Думаю, такое часто случается в футболе. Когда Силкин только пришел, команда и правда шла очень хорошо. Возможно, базу заложил еще Божович. Он проделал большую работу, но у нас никак не получалось забивать голы. Потом пришел Силкин, привнес свои идеи, сумел успокоить игроков. Но и Божович внес свой вклад, потратил много сил, чтобы мы выступали мощно. Потом в какой-то момент игра команды пошла на спад. Мы не тренировались так, так должны были, не были хорошо готовы физически. Думаю, виноваты все, как игроки, так и тренеры.

- В «Динамо» вам комфортнее всего работалось в Черчесовым?

Станислав Черчесов и Кевин Кураньи Источник: «Советский спорт»



- Ни с одним из тренеров не было проблем, хотя у каждого свой характер. Не могу сказать, что с кем-то было комфортнее работать, чем с остальными.

- Черчесов говорил с вами по-немецки?

- Да, только по-немецки. Черчесов — выдающийся тренер и сильная личность, мне очень нравилось с ним работать.

- Вы бы сейчас вернулись в «Динамо», если бы вас позвали?

- «Динамо» навсегда будет в моем сердце, так что возможность возвращения нельзя исключать.