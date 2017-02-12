Кевин Кураньи: В вылете «Динамо» выноваты игроки и, возможно, тренеры
Нападающий Кевин Кураньи – о положении «Динамо», Фарфане в «Локо», Китае и совместной работе с Гурамом Аджоевым и Эриком Штоффельсхаусом.
«ФАРФАН – ТОП-УРОВЕНЬ»
- Расскажите, как вы оказались в «Динамо» Брест? Специально искали команду со знакомым названием?
- Ха-ха! Приятно находиться в клубе с этим названием. Но на самом деле, все решило знакомство одного моего друга с президентом белорусского клуба. Тот предложил потренироваться с командой, и вот так я оказался на сборе «Динамо», тренируюсь уже неделю, готовлюсь к Кубку легенд.
- Вы уже несколько месяцев без клуба. Были ли предложения за это время?
- Конечно, и не одно, но все из далеких стран. И мне они были не очень интересны.
- Наверняка в одиночку непросто поддерживать физическую форму на хорошем уровне?
- Да, непросто, особенно когда довольно долгое время не играешь.
- Ваш друг, Джефферсон Фарфан, был примерно в той же ситуации. Теперь он подписал контракт с «Локомотивом», но сможет ли играть уже в марте?
- Для него сейчас главное как можно быстрее набрать форму, так как техника у Фарфана на высшем уровне. Он отличный футболист, очень талантливый. Когда будет готов на сто процентов — это топ-уровень.
- То есть в свои 32 года Фарфан еще может стать звездой чемпионата России?
- Да, он сможет помочь «Локомотиву», забьет много мячей.
- Фарфан говорил, что советовался с вами по поводу переезда в Москву. Что ему рассказали?
- Сказал, что Россия — красивая страна, а в Москве много хороших, отзывчивых людей. И что «Локомотив» как правило борется за самые высокие места, а в составе хватает классных игроков.
«ЛОКОМОТИВ? ПОСМОТРИМ»
- Через несколько дней вы приедете в Россию. Ждете, что вам поступят какие-нибудь предложения? Может, из «Локо», который ищет нападающего...
- Нападающего? Правда? Кто знает. Никогда не говорю нет, нужно подождать. Путь сначала появится какой-нибудь хороший вариант, а там посмотрим.
- Вы наверняка знакомы с новым спортивным директором «Локо» Эриком Штоффельсхаусом.
- Да, очень хорошо его знаю. Думаю, он проделает в «Локо» хорошую работу. Эрик хорошо знает футбол.
- То есть специалист топовый?
- Прекрасный! Эрик досконально знает немецкий футбол, в «Шальке» он считался большим профессионалом.
- Недавно видела ваше фото с игроками «Динамо». Много еще друзей в команде осталось?
- Хватает. Мы тут по соседству тренируемся, так что я решил их повидать. Всегда буду переживать за них. Этих друзей я никогда не забуду.
- Получается смотреть матчи «Динамо» в ФНЛ?
- Не очень много. Но я знаю, что «Динамо» играет мощно, и думаю, команда вновь поднимется в премьер-лигу.
- Это очевидно. Но сможет ли там закрепиться? Или нужно массовое усиление?
- Между ФНЛ и премьер-лигой огромная разница. Если «Динамо» захочет быть в первой десятке, усиления нужны.
- Прошлой осенью вы посмотрели матч «Динамо» вместе с фанатами. Как вам опыт?
- Было необычно, ведь раньше я никогда не видел футбол с такой перспективы. Был очень рад, что меня хорошо приняли, поговорил с фанатами. Это был особенный опыт.
«КИТАЮ СЛОЖНО ОТКАЗАТЬ»
- Появлялись новости, что ваш бывший одноклубник Федор Смолов может перейти в «Боруссию» Дортмунд. Как думаете, он там преуспеет?
- В чемпионате Германии играть непросто. Но у Смолова хватает мастерства и таланта, чтобы попробовать себя там. У него есть хороший удар, скорость, техника. Если Федя адаптируется, то шанс на успешную карьеру точно будет.
- Кто-то еще из российских игроков смог бы поехать в Европу прямо сейчас?
- Сложно назвать кого-то конкретно. Думаю, игроков пять точно могли бы попытаться закрепиться в европейских лигах. Только и менталитет нужен немного другой: игрок должен говорить по-английски, все время хотеть учиться чему-то новому.
- Вы говорили, что отвергли несколько предложений. В том числе и из Китая?
- Да.
- Сложно сказать нет большой зарплате?
- Сложно, но слишком долго жил вдалеке от Германии. И сейчас делаю выбор в пользу того, что мне удобнее и ближе. А в Китае огромные города — Шанхай и Пекин — там тяжело жить. Да и культура совершенно другая.
- Но вот Витсель предпочел Китай «Ювентусу». Это сумасшествие или нормальная вещь?
- Это нормально. Игроки принимают те решения, которые им кажутся правильными. Значит, Витселю нужно было заработать денег. Может, у него большая семья, которой нужно помогать? Правда на другой чаше весов европейский гранд и возможность играть в Лиге чемпионов. Но уверен, решение Витселю далось непросто. И выбор игрока завит от многих факторов.
«УДИВЛЕН, ЧТО «СПАРТАК» ПЕРВЫЙ»
- Вы часто бываете в Бразилии?
- Да, в последний раз был там в начале января.
- Какой любимый город?
- Рио-де-Жанейро очень люблю. Там я вырос, и хорошо его знаю.
- Любимая команда в Бразилии?
- Я большой фанат «Фламенго», это по-настоящему народная команда.
- Там теперь играет Ромуло, что пришел из российской народной команды.
- Да-да, знаю, желаю ему огромной удачи!
- Кстати, вас удивляет первое место «Спартака»?
- Да, но я слышал, что теперь «Спартак» играет в хороший футбол, достойный первого места. Значит, это сочетание умелой работы тренера и сильного состава.
- Думаете, «Спартак» наконец станет чемпионом?
- Если продолжат играть в том же духе, будут выступать, как в первом круге, то у команды отличные шансы стать чемпионом.
- Бразилия до сих пор переживает авиакатастрофу, в которой погибла команда «Шапекоэнсе». У вас там были знакомые?
- Да, один из футболистов. Это трудно пережить. Но еще хуже приходится родственникам игроков, им по-настоящему плохо.
«АДЖОЕВ ПЫТАЛСЯ СДЕЛАТЬ КАК ЛУЧШЕ»
- Давайте поговорим о «Динамо». Как считаете, кто виноват в вылете клуба в ФНЛ?
- Думаю, что вина лежит на игроках. Возможно, и на тренерах, которые не смогли собрать команду, выбрать нужных футболистов, не смогли объединить их одной идеей.
- Рады, что вам удалось избежать стыда от вылета? Или все равно было стыдно?
- Так как я очень люблю «Динамо», то мне было больно видеть, что клуб вылетел из премьер-лиги. Когда ты долго выступаешь за команду, знаешь многих людей, знаешь, что клуб имеет все, чтобы быть одним из грандов премьер-лиги, а он вылетает в ФНЛ... Такого не должно было произойти.
- Что думаете о профессиональных качествах бывшего спортивного директора «Динамо» Гурама Аджоева?
- Могу сказать, что ему пришлось нелегко. Ведь помимо заботы о формировании команды, ему приходилось следить за тем, чтобы клуб не тратил слишком много денег. Аджоев проделал хорошую работу. Пытался сделать для команды как лучше.
- Но говорят, что именно из-за деятельности Аджоева возникли большие долги, и клуб не прошел финансовый фейр-плэй.
- Не знаю, об этом не слышал, это новая информация для меня.
- А если выбирать между Аджоевым и Штоффельсхаусом, кто лучше?
- Их трудно сравнивать. Я вообще не люблю сравнивать людей. Оба прекрасные профессионалы, я их хорошо знаю и уважаю. Но сравнивать их невозможно. У каждого свои методы работы. Надеюсь, что оба добьются успехов на новых постах.
- «Динамо» какое-то время успешно играло при Силкине. Что потом произошло?
- Думаю, такое часто случается в футболе. Когда Силкин только пришел, команда и правда шла очень хорошо. Возможно, базу заложил еще Божович. Он проделал большую работу, но у нас никак не получалось забивать голы. Потом пришел Силкин, привнес свои идеи, сумел успокоить игроков. Но и Божович внес свой вклад, потратил много сил, чтобы мы выступали мощно. Потом в какой-то момент игра команды пошла на спад. Мы не тренировались так, так должны были, не были хорошо готовы физически. Думаю, виноваты все, как игроки, так и тренеры.
- В «Динамо» вам комфортнее всего работалось в Черчесовым?
- Ни с одним из тренеров не было проблем, хотя у каждого свой характер. Не могу сказать, что с кем-то было комфортнее работать, чем с остальными.
- Черчесов говорил с вами по-немецки?
- Да, только по-немецки. Черчесов — выдающийся тренер и сильная личность, мне очень нравилось с ним работать.
- Вы бы сейчас вернулись в «Динамо», если бы вас позвали?
- «Динамо» навсегда будет в моем сердце, так что возможность возвращения нельзя исключать.