Федор — фаворит. Сравнительные характеристики Емельяненко и Митриона
Ровно неделя остается до дебюта Федора Емельяненко в американской организации Bellator. Соперником Последнего императора станет Мэтт Митрион. «Советский спорт» сравнивает спортсменов по различных показателям.
Bellator 172
Дата турнира:
19 февраля
Место проведения: Сан-Хосе (США)
Кто: Федор Емельяненко (Россия) — Мэтт Митрион (США)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Емельяненко (29-е, бои 36-4); Митрион (21-е, бои 11-5).
В чем интрига?
Федор Емельяненко возвращается в США. Именно там он потерпел те самые три поражения подряд, которые очень больно вспоминать российским фанатам. После двух побед после возвращения в спорт, Емельяненко все же решился подраться по-большому. Американский промоушен Bellator, с которым он подписал контракт на четыре поединка — это вам не японский цирк Rizin, а следующий его соперник Мэтт Митрион намного солиднее Джайдипа Сингха, которого Последний император «уничтожил» за пару минут. Многие эксперты и любители ММА скептически отнеслись к такому решению прославленного бойца, особенно после валидольного и не совсем понятного с точки зрения судейства боя с Фабио Мальдонадо. Но факт остается фактом, за Федором Емельяненко будет следить весь мир. Он по-прежнему огромная величина в смешанных единоборствах.
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10.
Кто еще подерется на турнире: Джош Томпсон, Чейк Конго, Анатолий Токов, Оли Томпсон и другие.
Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)
|
Показатель
|
Федор Емельяненко (Россия)
|
Мэтт Митрион (США)
|
Габариты
|
8
|
9
|
Сила
|
9
|
9
|
Выносливость
|
7
|
8
|
Техника
|
9
|
7
|
Скорость
|
9
|
8
|
Взрывная мощь
|
9
|
7
|
Нокаутирующая сила
|
8
|
8
|
Работа в стойке
|
8
|
7
|
Борьба в стойке
|
9
|
6
|
Борьба в партере
|
10
|
6
|
Опыт
|
10
|
7
|
Итого
|
96
|
82
Фаворитом этого
боя, по мнению букмекеров, является
Федор Емельяненко (коэфф. 1,60). Наши цифры
также говорят о том, что в предстоящем
поединке Федор должен одержать победу.
Однако, цифры цифрами, но ММА — очень
непредсказуемый вид спорта, в котором
все может решить один единственный
удар. Федор должен иметь преимущество
в борьбе и в скорости, Митрион же, более
мощный.
Справка
|
Боец
|
Федор Емельяненко
|
Мэтт Митрион
|
Гражданство
|
Россия
|
США
|
Рекорд в ММА
|
36 побед, 4 поражения
|
11 побед, 5 поражений
|
Достижения в спорте
|
Чемпион Pride
Чемпион Rings
Чемпион WAMMA
Чемпион мира по боевому самбо (4)
Чемпион России по боевому самбо (9)
Мастер спорта международного класса по дзюдо
Заслуженный мастер спорта по самбо
|
Бывший игрок в американский футбол
|
Стиль
|
Боевое самбо
|
Кикбоксинг
|
Возраст
|
40 лет
|
38 лет
|
Рост
|
183 см
|
191 см
|
Вес между боями
|
107-110 кг
|
115-120 кг
Последние поединки Емельяненко и Митриона
|
Федор Емельяненко (5-0)
|
Мэтт Митрион (3-2)
|
Джефф Монсон (победа единогласным решением судей)
|
Габриэль Гонзага (победа техническим нокаутом в первом раунде)
|
Сатоши Ишии (победа нокаутом в первом раунде)
|
Бен Ротвелл (поражение сабмишеном в первом раунде)
|
Педро Риззо (победа нокаутом в первом раунде)
|
Трэвис Браун (поражение техническим нокаутом в третьем раунде)
|
Джайдип Сингх (победа техническим нокаутом в первом раунде)
|
Карл Симанутафа (победа нокаутом в первом раунде)
|
Фабио Мальдонадо (победа по очкам - большинством)
|
Оли Томпсон (победа техническим нокаутом во втором раунде)