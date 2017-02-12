Федор — фаворит. Сравнительные характеристики Емельяненко и Митриона

Ровно неделя остается до дебюта Федора Емельяненко в американской организации Bellator. Соперником Последнего императора станет Мэтт Митрион. «Советский спорт» сравнивает спортсменов по различных показателям.

Bellator 172

Дата турнира: 19 февраля

Место проведения: Сан-Хосе (США)

Кто: Федор Емельяненко (Россия) — Мэтт Митрион (США)

Весовая категория: тяжелая

Места в мировом рейтинге. Емельяненко (29-е, бои 36-4); Митрион (21-е, бои 11-5).

В чем интрига?

Федор Емельяненко возвращается в США. Именно там он потерпел те самые три поражения подряд, которые очень больно вспоминать российским фанатам. После двух побед после возвращения в спорт, Емельяненко все же решился подраться по-большому. Американский промоушен Bellator, с которым он подписал контракт на четыре поединка — это вам не японский цирк Rizin, а следующий его соперник Мэтт Митрион намного солиднее Джайдипа Сингха, которого Последний император «уничтожил» за пару минут. Многие эксперты и любители ММА скептически отнеслись к такому решению прославленного бойца, особенно после валидольного и не совсем понятного с точки зрения судейства боя с Фабио Мальдонадо. Но факт остается фактом, за Федором Емельяненко будет следить весь мир. Он по-прежнему огромная величина в смешанных единоборствах.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10.

Кто еще подерется на турнире: Джош Томпсон, Чейк Конго, Анатолий Токов, Оли Томпсон и другие.

Сравнение бойцов по версии «Советского спорта» (по 10-бальной шкале)

Показатель Федор Емельяненко (Россия) Мэтт Митрион (США) Габариты 8 9 Сила 9 9 Выносливость 7 8 Техника 9 7 Скорость 9 8 Взрывная мощь 9 7 Нокаутирующая сила 8 8 Работа в стойке 8 7 Борьба в стойке 9 6 Борьба в партере 10 6 Опыт 10 7 Итого 96 82

Фаворитом этого боя, по мнению букмекеров, является Федор Емельяненко (коэфф. 1,60). Наши цифры также говорят о том, что в предстоящем поединке Федор должен одержать победу. Однако, цифры цифрами, но ММА — очень непредсказуемый вид спорта, в котором все может решить один единственный удар. Федор должен иметь преимущество в борьбе и в скорости, Митрион же, более мощный.



Справка

Боец Федор Емельяненко Мэтт Митрион Гражданство Россия США Рекорд в ММА 36 побед, 4 поражения 11 побед, 5 поражений











Достижения в спорте Чемпион Pride Чемпион Rings Чемпион WAMMA Чемпион мира по боевому самбо (4) Чемпион России по боевому самбо (9) Мастер спорта международного класса по дзюдо Заслуженный мастер спорта по самбо



Бывший игрок в американский футбол Стиль Боевое самбо Кикбоксинг Возраст 40 лет 38 лет Рост 183 см 191 см Вес между боями 107-110 кг 115-120 кг

Последние поединки Емельяненко и Митриона