Удивительное происходит с Овечкиным. Такого не было никогда в жизни! (видео)
Александр Великий в матче с «Анахаймом» снова не забил – тренер «Вашингтона» Барри Тротц выпускал его на лед гораздо реже обычного.
Самый популярный клуб НХЛ в России одержал еще одну крупную победу – теперь над «Анахаймом». Вообще «Вашингтон» повторил рекорд лиги, когда в 11 домашних матчах подряд забивал пять или больше голов. Таким ураганом был только «Бостон» в сезоне-1970/71. И вот теперь «Кэпс» выдали такую серию:
6 – 5 – 5 – 5 – 6 – 5 – 6 – 5 – 5 – 6 – 6
В сумме – 60 голов в 11 матчах. Очень круто!
И понятна тактика тренера «Вашингтона» Барри Тротца. Он хочет сделать очень сбалансированную атаку. Вот и сейчас в ворота «Анахайма» забили сразу шесть игроков «Кэпиталз» – Ти-Джей Оши, Никлас Бэкстрем, Том Уилсон, Даниель Винник, Зак Сэнфорд, Маркус Юханссон.
Но все равно, в случае с Овечкиным это привело к тому, что Александр Великий в прошлом матче против «Детройта» провел на льду только 13:54 минуты (и не нанес ни одного броска, прервав серию из 316 игр), а теперь против «Анахайма» получил 14:54 минуты игрового времени. При этом Овечкин умудрился схватить полезность «-2» в победной встрече и нанес только два броска.
Так мало Саша не играл даже при тренере-деспоте Дэйле Хантере, который ставил лучшего снайпера лиги в третье звено и не выпускал на лед в ключевые моменты. Я специально просмотрел всю статистику Овечкина за карьеру. И не нашел, когда Александр в двух матчах подряд опускался ниже ватерлинии «15 минут».
Два случая были пограничными:
– дебютный сезон-2005/06, когда Ови сыграл 13:53 против «Каролины» (2:7), а потом 15:03 с «Рейнджерс» (3:2), причем в этом матче забил победный гол, а за две игры нанес 12 бросков;
– второй сезон-2006/07, когда Овечкин провел 15:59 против «Далласа» (4:3), а перед этим были 9:33 с «Баффало» (7:4) – но там Сашу впервые в энхаэловской карьере выгнали до конца матча, когда он применил некорректный силовой прием против Дэнни Бриера.
Так что сейчас случай уникальный. Но объясняю это тем, что впереди у «Вашингтона» – шесть дней перерыва, вот Барри Тротц и решил поберечь своего лидера. Интересно, как изменится ситуация после этого окна, а также в плей-офф. Игровое время – та величина, за которую воюют хоккеисты. Помню, как в свое время Сергей Федоров был недоволен, что его зажимают в «Детройте».
Что еще отметить? Александр Овечкин отдал голевую передачу, которая привела сразу к двум юбилеям. Никлас Бэкстрем набрал 700-е очко за карьеру, а Ти-Джей Оши взял высоту «400».
«Вашингтон» уверенно лидирует в лиге, и пока повода для паники нет. Но метаморфозы, которые происходят с Овечкиным, удивляют. Он уверенно соглашается с жертвой игрового времени и личной статистики ради командного успеха.
Матч
Вашингтон - Анахайм - 6:4 (3:0, 1:2, 2:2)
Голы:
Оши (Бэкстрём, Юханссон), 6:45 (1:0). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 14:35 (2:0). Уилсон (Уинник, Бигл), 17:48 (3:0). Сильверберг (Гецлаф, Кольяно), 27:16 (3:1). Уинник 32:18 (4:1). Линдхольм (Гецлаф, Сильверберг), 37:36 (4:2). Кеслер (Фаулер), 49:38 (4:3). Гецлаф (Бьекса, Фаулер), 51:48 (4:4). Сэнфорд (Нисканен, Коннолли), 57:21 (5:4). Юханссон (Бэкстрём), 59:47 (6:4).
Место и дата
12 февраля 03:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция