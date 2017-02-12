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«Полный облом». Судьи подарили победу Андерсону Силве на турнире UFC 208 (видео)

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андерсон Силва
Андерсон Силва

Сегодня в Бруклине состоялся турнир UFC 208. В со-главном поединке бойцовского вечера ветеран ММА и некогда лучший боец организации бразилец Андерсон Силва встречался с американцем Дереком Брансоном.

Силва подошел к этой схватке с четырьмя поражениями кряду. Однако, ему удалось сломить сопротивление соперника с помощью судей. Все трое отдали победу Силве со счетом 29-28, 29-28, 30-27, что вызвало бурю эмоций у фанатов ММА, экспертов и других бойцов.

По статистике всего боя, Силва должен был проиграть, но судьи решили по другому.

Андерсон Силва

Дерек Брансон

Контроль

00:11

03:52

Всего ударов

54 попаданий из 89

118 попаданий из 184

Значимые удары

43

54

Броски

0

2

Попытки сабмишена

0


Данная таблица четко показывает нам, что победителем должен был стать Брансон.

Как отреагировали на такое решение бойцы и эксперты?

Крис Уайдман
- Рад за Андерсона Силву.

Бен Ротвелл
- Какого черта? Как такое могло случиться? Это полный облом!

Майкл Киеса
- Паук — величайший боец всех времен.

Дэн Хендерсон
- Думал, что Брансон выиграл. Он был лучше.

Тим Кеннеди
- Без вопросов, Брансон победил.

Энтони Джонсон
- Брансона ограбили!

Чес Скелли
– Ужасное решение. Это очень плохо.

Даниэль Кормье
- Это что вообще такое?

Ариэль Хельвани
- Вау! Вау! Силва выиграл.

Джон Морган
- Какого черта?

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