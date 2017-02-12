«Полный облом». Судьи подарили победу Андерсону Силве на турнире UFC 208 (видео)

Андерсон Силва

Сегодня в Бруклине состоялся турнир UFC 208. В со-главном поединке бойцовского вечера ветеран ММА и некогда лучший боец организации бразилец Андерсон Силва встречался с американцем Дереком Брансоном.

Силва подошел к этой схватке с четырьмя поражениями кряду. Однако, ему удалось сломить сопротивление соперника с помощью судей. Все трое отдали победу Силве со счетом 29-28, 29-28, 30-27, что вызвало бурю эмоций у фанатов ММА, экспертов и других бойцов.

По статистике всего боя, Силва должен был проиграть, но судьи решили по другому.



Андерсон Силва Дерек Брансон Контроль 00:11 03:52 Всего ударов 54 попаданий из 89 118 попаданий из 184 Значимые удары 43 54 Броски 0 2 Попытки сабмишена 0 0



Данная таблица четко показывает нам, что победителем должен был стать Брансон.

Как отреагировали на такое решение бойцы и эксперты?

Крис Уайдман

- Рад за Андерсона Силву.

Бен Ротвелл

- Какого черта? Как такое могло случиться? Это полный облом!

Майкл Киеса

- Паук — величайший боец всех времен.

Дэн Хендерсон

- Думал, что Брансон выиграл. Он был лучше.

Тим Кеннеди

- Без вопросов, Брансон победил.

Энтони Джонсон

- Брансона ограбили!

Чес Скелли

– Ужасное решение. Это очень плохо.

Даниэль Кормье

- Это что вообще такое?

Ариэль Хельвани

- Вау! Вау! Силва выиграл.

Джон Морган

- Какого черта?