«Полный облом». Судьи подарили победу Андерсону Силве на турнире UFC 208 (видео)
Сегодня в Бруклине состоялся турнир UFC 208. В со-главном поединке бойцовского вечера ветеран ММА и некогда лучший боец организации бразилец Андерсон Силва встречался с американцем Дереком Брансоном.
Силва подошел к этой схватке с четырьмя поражениями кряду. Однако, ему удалось сломить сопротивление соперника с помощью судей. Все трое отдали победу Силве со счетом 29-28, 29-28, 30-27, что вызвало бурю эмоций у фанатов ММА, экспертов и других бойцов.
По статистике всего боя, Силва должен был проиграть, но судьи решили по другому.
|
|
Андерсон Силва
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Дерек Брансон
|
Контроль
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00:11
|
03:52
|
Всего ударов
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54 попаданий из 89
|
118 попаданий из 184
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Значимые удары
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43
|
54
|
Броски
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0
|
2
|
Попытки сабмишена
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0
|
0
Данная таблица четко показывает нам, что победителем должен был стать Брансон.
Как отреагировали на такое решение бойцы и эксперты?
Anderson Silva with the win! #ufc208 #goat pic.twitter.com/aIS4gVGpf3— MMA Long Island (@mmaLImagazine) 12 февраля 2017 г.
Крис Уайдман
- Рад за Андерсона Силву.
Бен Ротвелл
- Какого черта? Как такое могло случиться? Это полный облом!
Майкл Киеса
- Паук — величайший боец всех времен.
Дэн Хендерсон
- Думал, что Брансон выиграл. Он был лучше.
Тим Кеннеди
- Без вопросов, Брансон победил.
Энтони Джонсон
- Брансона ограбили!
Чес Скелли
– Ужасное решение. Это очень плохо.
Даниэль Кормье
- Это что вообще такое?
Ариэль Хельвани
- Вау! Вау! Силва выиграл.
Джон Морган
- Какого черта?