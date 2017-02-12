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Знарок и Квартальнов, опомнитесь! Здоровье Светлакова на вашей совести

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Светлаков (№8)
Андрей Светлаков (№8)Источник: Global Look Press

Обозреватель «Советского спорта» - об очередном сотрясении форварда ЦСКА Андрея Светлакова, форсировавшего в январе свое выздоровление.

Вот не хочется, ей Богу, сейчас тренерам в лицо тыкать очевидным: «Ну как же так? Вас же насчет Светлакова предупреждали!».

Потому что дело не в том, чтоб кого-то лишний раз ткнуть фактом. В здоровье молодого и талантливого игрока дело. У которого впереди не только вся карьера – у него вся жизнь еще впереди.

Я напомню, что после очередного сотрясения мозга Андрея, случившегося в январе в матче ЦСКА с московским «Динамо» известный эксперт Сергей Гимаев поднял эту тему на одной из следующих пресс-конференций. Конкретно – после матча ЦСКА со «Спартаком».

Гимаев тогда чуть ли не просил главного тренера московских армейцев Дмитрия Квартальнова – ну поберегите игрока. Дайте ему спокойно восстановиться хотя бы до плей-офф. Он вам в Кубке Гагарина гораздо нужнее будет.

Не послушались! Светлаков уже через десять дней вернулся на лед и начал проводить матчи ЦСКА с полной выкладкой. И, естественно, тут же получил и вызов в сборную России на Шведские игры.

И я подчеркну сейчас принципиально, что таким же естественным и закономерным стало наказание за это легкомыслие и нарушение элементарных медицинских норм.

И со стороны самого Андрея, и со стороны Дмитрия Квартальнова, и, пусть в меньшей степени, но и со стороны главного тренера сборной России Олега Знарка.

Потому что опять удар в область головы и шеи в поединке со шведами. Опять Светлаков ушел в раздевалку до конца матча. И против чехов, видимо, уже не сыграет.

Я прекрасно понимаю, что сам Светлаков снова будет рваться в бой через пару недель. Потому что возраст у него такой. Чуток отпустило и кажется, что все уже в норме, что здоровья выше крыши, сейчас выйду и оборону соперников порву.

Многие боксеры после нокаута тоже рвутся продолжать кулачный поединок. Даже когда их ноги еще не держат. Ругаются порой на рефери: «Зачем бой остановил?!».

Потому что это спорт. И у спортсменов натура такая. Но ведь рядом со Светлаковым взрослые люди. И медики, и тренеры. Они то должны понимать, что после сотрясений концентрация нарушается. Что просто мозг человека после сотрясений работает хуже. И сделать с этим ничего нельзя. Какой бы железной волей ты не обладал. Риск получить похожую травму в первые недели после сотрясения многократно возрастает!

Я могу по первом разу понять и Квартальнова, и Знарка. Потому что будучи профессиональными игроками они оба были именно бойцами. И оба знают, что такое играть с травмами и через «не могу».

Но со Светлаковым – случай особый. Здесь не просто травма. Здесь очень опасный рецидив. Голова – это не только кость. Там еще мозг внутри. Не думал, что такие вещи придется объяснять.

И я обращаюсь сейчас конкретно к Знарку и Квартальнову: именно от вас сейчас зависит будущее этого талантливого форварда.

Так вот для него этот сезон должен быть закончен. Андрей будет страшно переживать. И, возможно, обидится смертельно и на вас, и на прессу, которая лезет в эту тему. Пусть. Но играть, как минимум, до следующего августа он не должен. Пусть спокойно лечится и восстанавливается. Никуда не спеша и ничего не форсируя. Пусть приводит свою голову в норму.

Потому что риск того, что он поставит крест - и, возможно, не только на своей спортивной карьере - очень высок. И продолжает расти с его каждым форсированным возвращением на лед.

А сиюминутные интересы ни ЦСКА, ни даже сборной России здоровья любого игрока не стоят.

Иначе, это уже не спорт.

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