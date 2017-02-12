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Без 20 секунд подиум. Ирина Старых стала четвертой в гонке преследования

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ирина Старых
Ирина СтарыхИсточник: Global Look Press

Ирина Старых стала четвертой в гонке преследования после 24-го места в спринте. Сенсацию преподнесла белоруска Дарья Домрачева, завоевавшая серебро. Победила Лаура Дальмайер, бронза у Габриэлы Коукаловой.

Глядя на протокол перед женской гонкой преследования, оставалось только грустить и гадать – как мы можем вылезти из этой ямы? Ирина Услугина и Татьяна Акимова проигрывали на старте по минуте, Ирина Старых – 1 минуту 18 секунд, Светлана Слепцова – 1 минуту 35 секнуд.

Скорость наших девушек на трассе в спринте тоже была привычно унылой:

27. Татьяна Акимова +47,2
34. Ирина Старых +54,9
39. Ирина Услугина +59,8
47. Светлана Слепцова +1.05,6.

Тут даже не мечталось о медалях-подиумах.

Но гонка преследования принесла неожиданные результаты.

К середине дистанции ближе всех из наших девушек к лидерам подтянулась Ирина Старых – она не сделала ни одного промаха и от первого места ее отделяли 38 секунд, от пьедестала – лишь 18. При этом скорость Старых держала на уровне Макарайнен.

Все остальные россиянки, которых в этой гонке могла спасти только безукоризненная стрельба, то и дело оставляли мишени незакрытыми. В том числе не клеилось и у Акимовой, лидера нашей сборной.

После первой стойки Старых вклинилась уже в шестерку, переместившись туда с 34-го места. А уже к заключительной стрельбе она подошла пятой: и снова выдала пять из пяти. К этому времени «пьедестал» уже уехал: Дальмайер, Домрачева, Коукалова.

Домрачева! Совсем немного ей не хватило, чтобы побороться за победу с Лаурой Дальмайер. Подумать только – 1 октября Дарья стала мамой, через две недели она начала тренировки, в январе вернулась на Кубок мира, а уже в феврале она претендует на золото чемпионата мира. Сказка же!

И это при том, что спринт она закончила 27-й с тремя промахами и отставанием в 1 минуту 25 секунд. На финишном круге Домрачеву стала нагонять Габриэла Коукалова, но белорусская спортсменка эту атаку отбила. Она вторая, чешка – третья.

А четвертая – Ирина Старых! Да, фавориты не пустили ее на пьедестал. Но это еще одна сенсация гонки преследования. 100% стрельба, мощный ход, идеальный финишный круг, на котором она отстояла четвертое место в плотной борьбе с Дорен-Абер и Макарайнен. И если Домрачева отыграла 25 позиций в гонке, то Старых – 20. Четвертое место после 24-го в спринте. Чем не победа?

Чемпионат мира
Хохфильцен (Австрия)
Женщины. Гонка преследования 10 км

1 (2). Лаура Дальмайер (Германия) – 28.02,3 (1+0+0+0=1)
2. (27). Дарья Домрачева (Белоруссия) – отставание 11,6 (0+0+0+0=0)
3 (1). Габриэла Коукалова (Чехия) – +16,6 (2+0+1+0=3)

4 (24). Ирина Старых (Россия) – +35,9 (0+0+0+0=0)
5 (28). Жюстин Бреза (Франция) – +36,1 (0+1+0+0=1)
6 (7). Мари Дорен-Абер (Франция) – +36,3 (1+0+2+0=3)
7 (12). Кайса Макарайнен (Финляндия) – +37,2 (0+0+0+1=1)
8 (10). Анастасия Меркушина (Украина) – +48,5 (0+0+0+0=0)
9 (9). Селия Аймонье (Франция) – +57,7 (0+1+0+1=2)
10 (21). Доротеа Вирер (Италия) – +1.02.9 (1+0+2+0=3)
18 (16). Татьяна Акимова (Россия) – +1.35,4 (1+0+1+1=3)
24 (33). Светлана Слепцова (Россия) – +1.50,6 (0+1+0+1=2)
39 (15). Ирина Услугина (Россия) – +2.39,8 (0+2+1+1=4)

Лыжный ход

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 22.45,5
2. Бреза – +0,3
3. Дорен-Абер – +5.4
4. Коукалова – +5,5
5. Вирер (Италия) – +7,8
6. Макарайнен – +8,1
7. Домрачева – +8,2
8. Аймонье – +8.9
9. Джима (Украина) – +16,7
10. Грегорин (Словения) – +19,7
13. Старых – +23,2
18. Акимова – +33,2
19. Дальмайер – +33,7
25. Слепцова – +41,0
37. Услугина – +57,8

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