Лига чемпионов, Лига Европы и бой Емельяненко. Что смотреть на этой неделе

Криштиану Роналду и Начо Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает о главных спортивных событиях недели.

Понедельник (13 февраля)



ФУТБОЛ

«Спартак» сыграет товарищеский матч против казанского «Рубина». Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

В АПЛ «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Борнмута» в рамках 25-го тура.

ХОККЕЙ

В НХЛ пройдут четыре матча регулярного чемпионата.

БАСКЕТБОЛ

В НБА состоятся два матча регулярного чемпионата.

Вторник (14 февраля)

ФУТБОЛ

В День всех влюбленных стартует плей-офф Лиги чемпионов. «ПСЖ» на своем поле примет «Барселону», а «Бенфика» - «Боруссию» из Дортмунда.

ХОККЕЙ

В регулярном чемпионате КХЛ состоятся 12 матчей, в том числе ЦСКА — ХК «Сочи» и СКА - «Спартак».

В НХЛ пройдут два матча: «Коламбус» - «Рейнджерс» и «Калгари» - «Аризона».

БАСКЕТБОЛ

В НБА состоятся матчи регулярного чемпионата.

Среда (15 февраля)

БИАТЛОН

В Хохфильцене пройдет индивидуальная гонка у женщин. Не пропустите — начало в 16:30 по московскому времени.

ФУТБОЛ

В Лиге чемпионов «Бавария» примет «Арсенал», а «Реал» сыграет против «Наполи».

ХОККЕЙ

В рамках регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» сыграет с «Трактором», а «Слован» примет «Медвешчак».

В НХЛ пройдут семь матчей. В их числе встречи «Нью-Джерси» - «Колорадо», «Питтсбург» - «Ванкувер» и «Виннипег» - «Анахайм».

БАСКЕТБОЛ

Три матча состоятся в регулярном чемпионате НБА.

Четверг (16 февраля)

БИАТЛОН

В 16:30 по московскому времени начнется индивидуальная гонка у мужчин в Хохфильцене.

ФУТБОЛ

Три российских клуба стартуют в плей-офф Лиги Европы. «Краснодар» примет турецкий «Фенербахче» (19:00 мск.), «Ростов» - чешскую «Спарту» (21:00), а «Зенит» в Бельгии сыграет против «Андерлехта» (23:05).

ХОККЕЙ

В рамках регулярного чемпионата КХЛ состоятся 12 матчей.

В НХЛ — всего четыре поединка.

БАСКЕТБОЛ

14 матчей состоятся в регулярном чемпионате НБА.

Пятница (17 февраля)

БИАТЛОН

В Хохфильцене состоится женская эстафета. Начнется она в 16:45 по московскому времени.

ХОККЕЙ

В регулярном чемпионате КХЛ пройдет один матч. «Трактор» встретится на своей площадке с магнитогорским «Металлургом».

В НХЛ состоятся восемь игр, в том числе «Айлендерс» - «Рейнджерс» и «Лос-Анджелес» - «Аризона».

БАСКЕТБОЛ

Любители НБА смогут увидеть матчи «Индиана» - «Вашингтон» и «Чикаго» - «Бостон».

ФУТЗАЛ

Состоятся матчи Суперлиги «Динамо» - «Тюмень» и «Синара» - «Газпром-Югра».

БОКС

В США Рой Джонс-младший проведет бой против Бобби Ганна.

Суббота (18 февраля)

БИАТЛОН

В 16:45 по московскому времени начнется мужская эстафета в Хохфильцене.

ФУТБОЛ

Пройдут матчи 26-го тура чемпионата Франции. «Марсель» - «Ренн», «Бордо» - «Генгам», «ПСЖ» - «Тулуза», «Лион» - «Дижон» и другие.

ХОККЕЙ

12 матчей пройдут в регулярном чемпионате КХЛ. ЦСКА примет «Спартак», СКА - «Торпедо».

В НХЛ — шесть игр, в том числе противостояния «Баффало» - «Сент-Луис» и «Детройт» - «Вашингтон».

ФУТЗАЛ

В рамках Суперлиги пройдут три матча.

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Состоится турнир по ММА — M-1 Challenge 74, в рамках которого зрители увидят два титульных боя.

Также пройдут бои турнира ACB 53 В Ольштыне.

Воскресенье (19 февраля)

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Рано утром российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сразится против американца Мэтта Митриона в рамках шоу Bellator 172. Перед их противостоянием также выступит Анатолий Токов. Его соперником будет Франциско Франце.

Также состоится турнир ГАС Fight Night 105 в Канаде. В главном поединке Деррик Льюис сразится против Трэвиса Брауна.

БИАТЛОН

В 13:30 по московскому времени начнется Масс-старт у женщин в Хохфильцене.

В 16:45 по московскому времени начнется Масс-старт у мужчин.

ФУТБОЛ

Пройдут матчи в чемпионатах Германии, Италии и Испании. «Барселона» примет «Леганес», «Реал» - «Эспаньол», «Севилья» - «Эйбар». В Германии «Бавария» на выезде сыграет против «Герты», а «Лейпциг» - против менхенгладбахской «Боруссии». В чемпионате Италии «Милан» примет «Фиорентину», «Рома» - «Торино», а «Ювентус» - «Палермо».

ХОККЕЙ

Состоятся матчи регулярного чемпионата НХЛ.

ВОЛЕЙБОЛ

Пройдут матчи Суперлиги.