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Ари остается, «Спартак» выбрал Шандао? Свежие трансферные новости и слухи

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ари
АриИсточник: ФК «Краснодар»

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

В ЦСКА ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ БРАЗИЛЕЦ?

Полузащитник «Понте Преты» Клайсон может продолжить карьеру в ЦСКА, об этом сообщил представитель игрока Ролим Кармо.

- Я предложил Клайсона ЦСКА, сейчас они знакомятся с ним, рассматривают кандидатуру, а дальше уже будет принято решение о приглашении его на сборы или дальнейших действиях со стороны клуба, – приводит «Р-Спорт» слова Кармо.

Контракт игрока с «Понте Претой» рассчитан до 31 декабря 2019 года. По версии Transfermarkt.com, трансферная стоимость Клайсона составляет один миллион евро.

ГРИГОРЬЕВ ПЕРЕЙДЕТ В «ОРЕНБУРГ»

По информации «Советского спорта», полузащитник «Ростова» Максим Григорьев продолжит карьеру в «Оренбурге».

Футболист будет выступать за «Оренбург» на правах аренды до конца сезона. Григорьев не поехал в Турцию, где «Ростов» готовится к игре Лиги Европы со «Спартой» и в ближайшее время присоединится к своей новой команде.

Напомним, что ранее «Советский спорт» писал о том, что футболист не хотел уходить из «Ростова», но тренерский штаб желто-синих предупредил Григорьева, что у него будет минимум игровой практики во второй части сезона.

Кроме этого, 20-летний защитник «Сахалина» Андрей Сорокин тренируется вместе с «Ростовом» в Белеке. Напомним, что футболист уже прошел с желто-синими два сбора, но пока что не подписал контракт.

ШАНДАО ЗАИНТЕРЕСОВАЛ «ЛОКОМОТИВ» И «СПАРТАК»

Локомотив» и «Спартак» проявляют заинтересованность в услугах защитника «Анжи» Шандао. Об этом сообщил представитель бразильского футболиста Ролим Кармо.

- Я ищу варианты в России, например, «Локомотив» или «Спартак». Россия — очень хорошее место, и мы ждем предложений от других команд. Были письма и звонки из «Локомотива» и «Спартака». Шандау — очень хороший игрок, и на данный момент наш приоритет — «Спартак», и это тот футболист, который как раз нужен красно-белым, — цитирует Кармо ТАСС.

ЛОБАНЦЕВ РАССМАТРИВАЕТ ВАРИАНТЫ С ФНЛ

Вратарь «Локомотива» Мирослав Лобанцев может продолжить карьеру в ФНЛ.

- Он продолжает работать с молодежной командой «Локомотива». Сейчас мы рассматриваем несколько вариантов аренды. Речь идет о клубах премьер-лиги и Футбольной национальной лиги, – приводит ТАСС слова агента Сергея Пушкина.

АРИ ОСТАНЕТСЯ В «КРАСНОДАРЕ»

Нападающий «Краснодара» Ари не покинет свой клуб в зимнее трансферное окно. Информацию о возможном переходе в китайский клуб «Хенан Цзяние» опроверг агент футболиста Оливер Кабрера.

- Это неправда. Ари остается в «Краснодаре», – приводит ТАСС слова агента.

В нынешнем сезоне Ари забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 11 матчах премьер-лиги. Также на его счету два гола и одна голевая передача в шести играх Лиги Европы

В «ЛОКО» ПОЯВИЛСЯ СВОЙ НАТХО

«Локомотив» объявил о том, что полузащитник Амир Натхо подписал контракт с клубом. Срок соглашения – 1.5 года. Футболист перешел в московскую команду на правах свободного агента. Напомним, что вместе с «железнодорожниками» Натхо прошел второй сбор.

Последней командой полузащитника был «Краснодар».

«Спартак» подпишет молодого замбийца? Таблица трансферов РФПЛ
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