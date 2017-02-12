В Казань за «кабанами»
«СКА-Нефтяник» побеждает в Казани за счет голов Рязанцева и Бондаренко, Иванушкин делает хет-трик в Москве, первая победа западных команд случилась в Ульяновске.
Казанская публика если и начинает подгонять свою команду, то скандирует не «Динамо-Казань!»
Местные журналисты вспоминают, что в свое время местное «Динамо-Казань» тоже делегировало в национальную команду 4-5 хоккеистов и еще 2-3 в сборные Швеции и Финляндии. Об этом напоминает фотография в фойе, где динамовцы с чеком от шведского банка за выигрыш очередного кубка. Было это каких-то 5-6 лет назад.
Сейчас казанцы моду не диктуют, а могут лишь претендовать на выход в плей-офф.
Гости начинают очень лихо: Павел Рязанцев забивает трижды за стартовые 220 секунд - 0.51, 2.25, 3.40. Даже не верится, что в последний раз на свежем воздухе дальневосточники гоняли мяч по ледовому полу 22 января в Сыктывкаре в матче Суперкубка. «Этак мы 0:90 можем проиграть», - печалятся местные акулы пера. Однако Гаврилов и Ибрагимов быстро сокращают разрыв в счете (2:3), а Волгужев упускает пару блестящих моментов.
Похожая ситуация возникнет на исходе часа игры. При счете 5:6 хозяева поднасели и едва не забили шестой мяч. Пыл горячих казанских парней охладили Артем Бондаренко и тот же Рязанцев.
Евгений Иванушкин впервые сыграл против московского «Динамо», в котором выступал 11 сезонов и сделал хет-трик. А как закончилась бы игра, выйди бомбардир на поле в синей динамовской форме?
«Волга» первой из западных команд сумела победить представителя восточного квартета. ПО два мяча забили Пахомов иЛарионов. На матче в «Волга-Спорт-Аре
СТАТИСТИКА
Группа I
Динамо-Москва – Байкал-Энергия (Иркутск) - 5:7 (3:4).
Динамо-Казань – СКА-Нефтяник (Хабаровск) – 5:8 (3:6).
Волга (Ульяновск) – Уральский трубник (Первоуральск) - 5:3 (5:2).
ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 ФЕВРАЛЯ
1 СКА-Нефтяник 4 4 0 0 47-16 12
2 Байкал-Энергия 4 4 0 0 22-13 12
3 Ур. трубник 4 3 0 1 20-10 9
4 Енисей 3 2 1 0 25-7 7
5 Волга 4 1 1 2 18-30 4
6 Динамо-Казань 4 0 0 4 10-24 0
7 Динамо-Москва 4 0 0 4 13-41 0
8 Водник 3 0 0 3 5-19 0
Без учета матча Водник (Архангельск) – Енисей (Красноярск).
16 февраля (четверг). СКА-Нефтяник – Динамо, Байкал-Энергия – Динамо-Казань, Енисей – Водник, Уральский трубник – Волга.
Группа II
Родина – Сибсельмаш - 2:6 (1:3).
Старт – Кузбасс - 4:5 (1:2).
Положение команд. 1. Кузбасс – 10 очков (после 4 игр). 2. Сибсельмаш – 10 (4). 3. Родина – 2 (4). 4. Старт – 0 (4).
20 февраля (понедельник). Старт – Родина, Кузбасс – Сибсельмаш.