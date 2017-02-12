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Кусок мимо рта. Шипулин, как и Старых, стал четвертым в гонке преследования

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антон Шипулин
Антон ШипулинИсточник: Global Look Press

Антон Шипулин финишировал четвертым в гонке преследования – в семи секундах от пьедестала. Победил Мартен Фуркад, на втором и третьем местах – норвежцы Йоханнес Бе и Уле-Айнар Бьорндален.

«Давайте закроем эту тему»

«Ссора с Фуркадом никак не повлияла на то, что спринт у меня получился неудачным. Я спал хорошо, постарался выкинуть из головы все, что происходило последние несколько дней», – говорил Антон Шипулин после первой личной гонки чемпионата мира – спринта. Там он допустил аж три промаха и буквально провалился в третий десяток, откуда и начал сегодняшнюю гонку преследования – с 21-го места.

Но что бы Антон ни говорил, сложно поверить, что он так запросто взял и выкинул из головы весь негатив. Наверняка, перепалка с Фуркадом отняла силы и растрепала эмоции. У нас ведь даже интервью перед гонкой у спортсмена нельзя брать – это мешает концентрироваться. А скандал на весь мир – не помешал что ли?

Да и сам Фуркад стал жертвой этой истории. Два промаха и третье место в спринте – для француза это, безусловно, поражение.

Победа для обоих – тот факт, что гонку преследования они начали помирившись. Да, не договорились, оставшись каждый при своем мнении. Но их рукопожатие – единственно верный шаг, который стоило сделать двум большим спортсменам.

Антону, правда, за это досталось. «Шипулин! Сегодня ты проиграл дважды! Сначала на лыжне, потом, когда подал ему руку!» -- такова тональность комментариев под сообщениями о перемирии.

Позвольте Шипулина защитить. Как лидер команды он сделал главное – высказал свою позицию и даже перешел недозволенную грань, не подав руки Мартену на пьедестале. Но растрачивать себя на войну и дальше? Почему это должен делать Шипулин? У него на этом чемпионате мира другие задачи. При всех своих возможностях он еще ни разу не выигрывал здесь золотую медаль. Когда еще решать этот вопрос, если не сейчас? Почему вместо лыжни он должен тратить себя на войну? Скажите Шипулину спасибо за неравнодушие и отстаньте.

«Давайте закроем эту тему! -- попросил Шипулин, когда после спринта его в очередной раз спросили, толкал Фуркад Логинова или не толкал. – Конфликт исчерпан»

Шипулин отыграл 17 позиций

И вот, наконец, мы можем сосредоточиться на том, ради чего все здесь собрались. На биатлоне.

Гонка преследования – интереснейшее зрелище – увы, проходила только с тремя российскими спортсменами. Максим Цветков умудрился в спринте финишировать 69-м, при том, что в пасьют попадают только 60 лучших. А ведь это локальная катастрофа. Цветков – в десятке лучших в общем зачете Кубка мира. Какую задачу должен решать спортсмен такого уровня на чемпионате мира? Конечно же – пробиться на подиум, но никак не попасть в топ-60.

«Будем разбираться с тренерами, почему это произошло,» -- обычно произносит Максим после неудач в гонках. Ну что ж, чемпионат мира – самое время разобраться, что почем.

Пасьют начался интересно. Шипулин сходу отыграл 10 позиций – на первой стрельбе он был точен. Обратил на себя внимание и Уле-Айнар Бьорнадален, который пристроился в 13 секундах за лидером Мартеном Фуркадом. Пару часов назад его супруга Дарья Домрачева сенсационно выиграла серебро в женском пасьюте и, оставив в соцсетях запись: «Мама, мы тебя любим», Уле-Айнар также включился в борьбу за награду.

После второй стрельбы Бьорнадален продолжил преследовать молодых конкурентов. Шипулин же ошибся. Штрафной круг, и россиянин теперь 12-й, а отставание – 1 минута 7 секунд. С таким грузом на плечах – ох, трудно решать медальные задачи.

Но третий рубеж вновь дал ему надежду. Да, минута по-прежнему давила, но заключительный рубеж мог преподнести сюрпризы. Бьорндален, к слову, теперь уже был вторым: видимо, не мог себе позволить прийти домой без добычи, в то время как жена с утра столь удачно поохотилась.

Фуркад на прощание все же промахнулся, но он мог себе такое позволить. Это не стало преградой к его первому золоту на нынешнем чемпионате мира. Бьорнадален засуетился и схлопотал штраф. Шипулин все сделал безукоризненно – он в 13 секундах от пьедестала. Но кто бы на финишном круге свою ступень ему отдал? Йоханнес Бе? Или Бьорнадален? Нет, это не те парни, которые так запросто отдают свое.

У Шипулина – 4-е место, как и у Ирины Старых.

«Новый день разрезан, как праздничный торт. Но кусок все время идет мимо рта». (Би-2)

Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Мужчины. Спринт 10 км

1 (3). Мартен Фуркад (Франция) – 30.16,9 (0+0+0+1=1)

2 (2). Йоханнес Бё (Норвегия) – отставание 22,8 (1+1+1+0=3)

3 (8). Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – +25,6 (0+0+0+1=1)

4 (21). Антон Шипулин (Россия) – +33,6 (0+1+0+0=1)

5 (5). Ондржей Моравец (Чехия) – +34,0 (0+0+1+1=2).

6 (4). Лоуэлл Бэйли (США) –+34,7 (0+0+1+0=1)

7 (6). Красимир Анев (Болгария) – +38,3 (0+0+0+1=1).

8 (7). Юлиан Эберхард (Австрия) – +48,1 (1+1+0+1=3)

9 (14). Тингнес Бе (Норвегия) – +52,3 (1+0+0+1=2)

10 (9). Симон Шемпп (Германия) – +52,4 (0+0+2+1=3)

11 (1). Бенедикт Долль (Германия) – +1.05,1 (1+1+1+0=3)

20 (10). Евгений Гараничев (Россия) – +1.48,9 (1+1+1+1=4)

39 (49). Антон Бабиков (Россия) – +3.05,0 (2+1+1+0=4)

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