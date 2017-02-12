Звезды зажигаются в Сочи. Как сборная России обыграла сборную мира

Участники Матча всех звезд Источник: Единая Лига ВТБ

В Сочи прошел первый в истории Матч всех звезд «Единой лиги ВТБ», принесший победу сборной России над сборной мира – 131:121.

«КРУЧЕ, ЧЕМ В НИЖНЕМ»

Собрать большинство всех самых ярких звезд Единой лиги в одном месте: есть.

Добавить настоящей баскетбольной музыки – хип-хопа: сделано.

Пригласить самую популярную телезвезду на роль ведущего: готово.

Устроить аншлаг на трибунах стадиона в олимпийском Сочи: легко!

Идея проведения Матча всех звезд витала в воздухе с самого создания Единой лиги ВТБ. Но лишь в этом сезоне такой уик-энд в конце концов организовали. Болельщики откликнулись – зал был битком. Свободных мест в «Большом» не осталось в принципе. Билеты разлетелись задолго до уик-энда, несмотря на то, что цены подрастали по мере приближения события. Концерт рэпера L’One (он же – Леван Горозия, он же – один из самых популярных исполнителей в стране, он же – настоящий фанат баскетбола, играющий на уровне КМС), Иван Ургант в роли ведущего (тоже не раз признавался в своей любви к лучшей игре с мячом) и лидеры почти всех клубов Единой лиги на паркете в противостоянии сборной звезд России против звезд Мира…

Организаторы хотели устроить шоу. И шоу получилось!

Что-то подобное уже делали – в 2011 году. Тогда, в Нижнем Новгороде, прошел еще один Матч всех звезд. Правда, не Лиги ВТБ, а ПБЛ. Выходили на площадку Виктор Хряпа, Андрей Воронцевич, Евгений Воронов, Антон Понкрашов и Сергей Моня, ставший в итоге MVP. Это из тех, кто прилетел и в Сочи. Из иностранцев в обоих уик-эндах с перерывом в шесть лет поучаствовал только Кит Лэнгфорд.

- И знаете, что я вам скажу? – широко улыбался лидер УНИКСа и лучший снайпер Евролиги текущего сезона. – Сейчас все устроено гораздо круче!

БЕЗ ТЕО И ФРИДЗОНА

Получилось не все. Не все звезды приехали. Не всем, в конце концов, хватило места. По правилам Единой лиги один клуб мог делегировать не более двоих баскетболистов в каждую команду. Так, после двух этапов голосования – среди болельщиков и среди журналистов – места в составе не нашлось Виталию Фридзону и Никите Курбанову. Владислав Трушкин («Енисей») и Евгений Колесников («Автодор») в Сочи приехали, защитник и форвард ЦСКА – нет. Говорят, Фридзон даже обиделся… Но что поделать, если в голосовании его обошли Хряпа и Воронцевич?

Кого-то подвело здоровье. Так, не добрался из Москвы Милош Теодосич. «Лучший баскетболист, играющий не в НБА» (Милош по-прежнему негласно держит этот статус) еще в прошлом году повредил ногу, и до сих пор не может полностью восстановиться. Он периодически выходит на паркет, играл недавно против «Црвены Звезды» (буквально за два дня до Матча звезд), но клуб решил не рисковать одним из своих лидеров и все же не пустил серба к Черному морю. Его в итоге заменил коллега Тео по национальной сборной Данило Анджушич, буквально перед поездкой Сочи перебравшийся из «Пармы» на УНИКС.

Но в целом схема сработала. Алексей Швед, Сергей Карасев, Кит Лэнгфорд, Нандо Де Коло и еще полтора десятка звезд клубов Лиги ВТБ вышли на паркет «Большого». Под руководством Димитриса Итудиса (наставник ЦСКА возглавил «Сборную мира») и Евгения Пашутина, вставшего у руля «Сборной России».

Последнего встречали особенно. Все-таки – сочинец. Единственный уроженец города на этом матче!

- Не представляете, какие чувства на меня нахлынули! – признался главный тренер УНИКСа. Потом уже. После финальной сирены. Когда его команда победила.

РАЗНАЯ ТАКТИКА

В подобном шоу результат не важен? Расскажите об этом Кобе Брайанту, которому в одном из звездных матчей сломали нос. Конечно, важен! Но все же – не на первом месте.

- Мы понимаем, что сборная России гораздо больше хочет победить, - рассуждал накануне встречи Лэнгфорд. – Это понятно – они играют дома, здесь – их болельщики! Им важно доказать, что они лучше нас, легионеров. Хотя это не значит, что мы сдадимся без борьбы.

Может отсюда – разный подход тренеров. Итудис четко следил за ротацией, давая играть всем. Меньше всех в команде Мира на паркете пробыл Анджушич – 10 минут. Больше всех – Лэнгфорд – ровно 22. Пашутин строил тактику иначе. Трушкин вышел на 114 секунд, Сергей Быков – на 7 минут, Дмитрий Хвостов – на 9. Швед – на 32! Ставка на лидеров дала и результат. Правда, в концовке все было напряженно, но до овертайма не дошло. Финальные броски того же Шведа и Андрея Воронцевича принесли победу россиянам.

Только… Кто бы из зрителей всерьез расстроился, сложись игра иначе?

Стыков не было. Нос никому не ломали. Было другое - трешки, «парашюты», яркие передачи, захватывающий дриблинг. Болельщиков надо развлекать! И их развлекали. Если в Америке уик-энд всех звезд растягивают на трое суток, у нас все уместилось в один день (куда деваться – клубам играть и еврокубки, а календарь здесь жесткий). Но плотная программа не утомила зрителей. Никто не ушел из «Большого» до окончания главной игры.

Как же уйдешь! Когда тут L’One зажигает в перерывах, шутит Ургант, а Хряпа кладет очередной «парашют»!

«ПАТРИОТ» ДЛЯ MVP

- Игроки, похоже, удивились, выходя из-под трибун на представлении перед матчем и видя полный зал болельщиков!

- Нет, я такого и ждал! – смеется Швед. – Понял по играм сборной прошлым летом, что интерес к баскетболу у нас есть. Да и за годы в НБА привык к аншлагам.

- Вы и там в Матче всех звезд играли. И здесь теперь. Где лучше?

- Мне тут больше понравилось. Все-таки – дом. Свои болельщики. Свои ребята. Да и по уровню организации все близко. Даже без скидок на первый раз – все было круто!

- Не обидно, что приз MVP ушел не к вам, а к Андрею Воронцевичу?

- Так командный вид спорта у нас! В первую очередь думаешь о партнерах, только потом – о себе. Я на личную статистику не играл. Андрея назвали лучшим? Только рад за него!

В довесок к награде «Самого ценного игрока матча» форварду ЦСКА добавили... машину. УАЗ «Патриот».

- Понятия не имею, что с ним буду делать, - улыбался Воронцевич. – У меня и так есть несколько машин. Но что-нибудь придумаю!

- Домой теперь как поедете?

- Точно не на УАЗе. Далеко все-таки. И дорога тяжелая. Серпантины, горы… Надо подумать, как его доставить в Москву. Хотя проблема решаемая. Нет, я бы, в принципе, и сам поехал… Только у нас скоро новый матч. Надо прибыть в расположении клуба – тренировки ведь никто не отменял.

Да, праздник закончился.

Начинаются трудовые будни.

СТАТИСТИКА

МАТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД

Сборная России – Сборная мира – 131:121 (45:40, 22:30, 36:28, 28:23).

СБОРНАЯ РОССИИ

Хвостов 2

Швед 27

Карасев 17

Хряпа 11

Воронцевич 28

Колесников 11

Зубков 8

Быков 7

Понкрашов 7

Воронов 7

Моня 5

Трушкин 1

СБОРНАЯ МИРА

Рочести («Локомотив-Куба нь») 3

Де Коло 18

Лэнгфорд 16

Тимма 9

Параховский 9

Элегар 14

Кейн 10

Блумс 14

Брокхофф 7

Миннерат 8

Маркович 6

Анджушич 3

11 февраля. Сочи. ДС «Большой». 10 000 зрителей.

Победитель конкурса 3-очковых: Сергей Карасев («Зенит»)

Победитель конкурса слэм-данков: Янис Тимма («Зенит»)

СОСТАВ КОМАНД

СБОРНАЯ РОССИИ

Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубан ь»)

Евгений Воронов (УНИКС)

Владислав Трушкин («Енисей»)

Антон Понкрашов (УНИКС)

Алексей Швед («Химки»)

Евгений Колесников («Автодор»)

Сергей Быков («Автодор»)

Виктор Хряпа (ЦСКА)

Андрей Воронцевич (ЦСКА)

Сергей Карасев («Зенит»)

Андрей Зубков («Локомотив-Кубан ь»)

Сергей Моня («Химки»)

СБОРНАЯ МИРА

Тэйлор Рочести (США, «Локомотив-Кубан ь»)

Нандо Де Коло (Франция, ЦСКА)

Райан Брокхофф (Австралия, «Локомотив-Кубан ь»)

Николас Миннерат (США, «Автодор»)

Кит Лэнгфорд (США, УНИКС)

Янис Блумс (Латвия, ВЭФ)

Янис Тимма (Латвия, «Зенит»)

Данило Анджушич (Сербия, «Парма»/УНИКС)

Фрэнк Элегар (США, «Енисей»)

Стефан Маркович (Сербия, «Зенит»)

Деандре Кейн (США, «Нижний Новгород»)

Артем Параховский (Белоруссия, УНИКС)