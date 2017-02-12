Олег Знарок: Какие мысли приходят о победе в Евротуре – я вам все равно не скажу

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над чехами в Гетеборге (4:2).

- Впервые в этом сезоне была сделана ставка на молодежь, и вы победили в этом турнире… - начал вопрос корреспондент.

- Впервые? – изумился Знарок.

- Имею в виду, что в целом за сезон. На два этапа привозите молодых ребят. Выиграли все матчи, победили в Евротуре уже в феврале. Что это означает?

- Ничего не означает. Что это может означать? – отрезал Знарок.

- Просто у вас такая талантливая молодежь? Или она настолько мотивированная?

- Я думаю, что у ребят огромное желание попасть на чемпионат мира. Вот они и бьются, отдаются игре.

- Многие из этого состава имеют шансы?

- Ну да, есть, есть, - загадочно ответил Знарок.

- В районе половины состава?

- Так бы не сказал.

- Вы рассматривали этот турнир с прицелом на Олимпиаду?

- Этот – нет.

- То есть никак никого не должно удивлять, что молодые парни приезжают в Хельсинки, в Гетеборг, выигрывают все матчи, а вроде бы основной состав становится только вторым в Москве?

- Я уже это объяснил. Может, им мастерства не хватает. Зато желание бьет через край. Вот парни и сражаются, играют по заданию.

- Не приходит ли мысль, что может, и на чемпионат мира можно отвезти такую команду?

- Да ничего не приходит! Когда будет чемпионат мира, тогда и придет. Пока это этап подготовки. А какие мысли приходят – я вам об этом все равно не скажу.

- К третьему матчу Шведских Игр раскачались ребята из «Сибири», создали три гола.

- Да, неплохо сыграли.

- А почему Окулова посадили на лавку?

- Потому что хотели укрепить центральную зону этого звена.

- У Анатолия Голышева в середине матча возникли проблемы с левым коленом…

- Ну, он – боец, горит желанием. Уральский парень.

- Вы довольны дебютом вратаря Ильи Самсонова?

- А вы? – завелся Знарок. – Ребята-корреспонденты, давайте задавать нормальные вопросы. Мы победили сегодня, человек пропустил два гола. Естественно, доволен. Ну а как? Вы ошибки какие-то заметили?

- Видимо, их не было.

- А вы знаете, сколько бросков было по нашим воротам? – перешел в атаку Знарок. – Вопрос к вам!

- Не считал…

- Ах, не считали. Зачем тогда приходите на пресс-конференцию, если даже не знаете процент бросков наших и их. Вот если бы вы знали процент бросков, то этот вопрос мне бы не задали.

- Олег Валерьевич, есть ли понимание по весне? Сборы национальной команды начнутся, когда еще будут идти полуфиналы конференций Кубка Гагарина. Все тренеры могут быть заняты в это время.

- У нас есть план.

- Олег Браташ?

- Почти. Что ты резину свою тянешь? – отрубил Знарок. – Начнет тот, кому я скажу начать.

- Похоже, на этом этапе вы акцентировали внимание игроков на переход из обороны в атаку и игры в зоне защиты. Я правильно сужу со стороны? Вы не наигрывали большинство-меньшинство.

- Да, не наигрывали, но готовились к каждому матчу, делали нарезки. Команды разные – шведы, финны, чехи. У них разная тактика. Мы заставляли ребят играть именно по этому плану, который мы готовили на конкретного соперника.

- Насколько важную роль в вашей работе играет аналитический штаб сборной?

- Очень важную. У нас вот прошел быстрый турнир. А вчера после игры на айпады были разосланы моменты, которые мы хотели бы увидеть в матче с чехами. Хотя вроде бы только со шведами отыграли. Парни сами посмотрели, потом мы провели собрание. Игроки уже были готовы и знали, что будут делать.

- Аналитики собирают много статистики. Вы ее используете в работе?

- Естественно.

- Будет ли поездка селекционеров сборной за океан, как в прошлом году?

- Планировали, но пока ясности нет. Решим до конца февраля. Посмотрим, какой там будет расклад.

- Это связано с решением по Олимпиаде?

- Конечно, да.

- А нужно ли ехать? Ведь хоккеистов из НХЛ можно смотреть и дома по телевизору.

- Есть возможность и по телевизору посмотреть, но еще есть общение с игроками.