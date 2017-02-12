Олег Знарок: Какие мысли приходят о победе в Евротуре – я вам все равно не скажу
Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу над чехами в Гетеборге (4:2).
- Впервые в этом сезоне была сделана ставка на молодежь, и вы победили в этом турнире… - начал вопрос корреспондент.
- Впервые? – изумился Знарок.
- Имею в виду, что в целом за сезон. На два этапа привозите молодых ребят. Выиграли все матчи, победили в Евротуре уже в феврале. Что это означает?
- Ничего не означает. Что это может означать? – отрезал Знарок.
- Просто у вас такая талантливая молодежь? Или она настолько мотивированная?
- Я думаю, что у ребят огромное желание попасть на чемпионат мира. Вот они и бьются, отдаются игре.
- Многие из этого состава имеют шансы?
- Ну да, есть, есть, - загадочно ответил Знарок.
- В районе половины состава?
- Так бы не сказал.
- Вы рассматривали этот турнир с прицелом на Олимпиаду?
- Этот – нет.
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- То есть никак никого не должно удивлять, что молодые парни приезжают в Хельсинки, в Гетеборг, выигрывают все матчи, а вроде бы основной состав становится только вторым в Москве?
- Я уже это объяснил. Может, им мастерства не хватает. Зато желание бьет через край. Вот парни и сражаются, играют по заданию.
- Не приходит ли мысль, что может, и на чемпионат мира можно отвезти такую команду?
- Да ничего не приходит! Когда будет чемпионат мира, тогда и придет. Пока это этап подготовки. А какие мысли приходят – я вам об этом все равно не скажу.
- К третьему матчу Шведских Игр раскачались ребята из «Сибири», создали три гола.
- Да, неплохо сыграли.
- А почему Окулова посадили на лавку?
- Потому что хотели укрепить центральную зону этого звена.
- У Анатолия Голышева в середине матча возникли проблемы с левым коленом…
- Ну, он – боец, горит желанием. Уральский парень.
- Вы довольны дебютом вратаря Ильи Самсонова?
- А вы? – завелся Знарок. – Ребята-корреспонденты, давайте задавать нормальные вопросы. Мы победили сегодня, человек пропустил два гола. Естественно, доволен. Ну а как? Вы ошибки какие-то заметили?
- Видимо, их не было.
- А вы знаете, сколько бросков было по нашим воротам? – перешел в атаку Знарок. – Вопрос к вам!
- Не считал…
- Ах, не считали. Зачем тогда приходите на пресс-конференцию, если даже не знаете процент бросков наших и их. Вот если бы вы знали процент бросков, то этот вопрос мне бы не задали.
- Олег Валерьевич, есть ли понимание по весне? Сборы национальной команды начнутся, когда еще будут идти полуфиналы конференций Кубка Гагарина. Все тренеры могут быть заняты в это время.
- У нас есть план.
- Олег Браташ?
- Почти. Что ты резину свою тянешь? – отрубил Знарок. – Начнет тот, кому я скажу начать.
- Похоже, на этом этапе вы акцентировали внимание игроков на переход из обороны в атаку и игры в зоне защиты. Я правильно сужу со стороны? Вы не наигрывали большинство-меньшинство.
- Да, не наигрывали, но готовились к каждому матчу, делали нарезки. Команды разные – шведы, финны, чехи. У них разная тактика. Мы заставляли ребят играть именно по этому плану, который мы готовили на конкретного соперника.
- Насколько важную роль в вашей работе играет аналитический штаб сборной?
- Очень важную. У нас вот прошел быстрый турнир. А вчера после игры на айпады были разосланы моменты, которые мы хотели бы увидеть в матче с чехами. Хотя вроде бы только со шведами отыграли. Парни сами посмотрели, потом мы провели собрание. Игроки уже были готовы и знали, что будут делать.
- Аналитики собирают много статистики. Вы ее используете в работе?
- Естественно.
- Будет ли поездка селекционеров сборной за океан, как в прошлом году?
- Планировали, но пока ясности нет. Решим до конца февраля. Посмотрим, какой там будет расклад.
- Это связано с решением по Олимпиаде?
- Конечно, да.
- А нужно ли ехать? Ведь хоккеистов из НХЛ можно смотреть и дома по телевизору.
- Есть возможность и по телевизору посмотреть, но еще есть общение с игроками.
Матч
Россия - Чехия - 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы:
Шумаков (Шалунов), 11:40 (1:0 - бол.). Ленц 21:33 (1:1). Радил (Полашек), 31:25 (1:2 - бол.). Голышев (Ткачёв, Капризов), 35:30 (2:2). Шалунов (Шумаков), 46:23 (3:2 - бол.). Шалунов (Шумаков), 54:14 (4:2).
Место и дата
12 февраля 14:00, Скандинавиум, Онлайн-трансляция