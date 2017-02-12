«У меня вопросы к Каррере и Луческу». Обзор Евгения Ловчева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует актуальные темы.

1. «Спартак» сыграл вничью с «Осиеком» (1:1), а в понедельник проведет контрольный матч с «Рубином».

- Мне непонятен состав, который играет сейчас у «Спартака». И движение пока не то. Когда я сам играл, предстояли матчи за клуб и в чемпионате, и в еврокубках, и за сборную. Но при этом в контрольных матчах на сборах всегда играли обоймой. Не было такого, как сейчас – выйти на 30 минут или сыграть по тайму. Почему так поступает Каррера? Мне даже кажется, что такой подход расслабляете людей. Надо набирать форму через игры, сыграться можно только так, тем более защита пополнилась новым игроком, плюс вратарь перешел новый. Все время, однако, выходит не основной состав.

Когда мы с Сергеем Ольшанским играли, договаривались, как именно взаимодействоват ь станем, оттачивали все в играх. Это тонкая материя. А когда для галочки человек выходит на 30 минут, не вижу в этом смысла.

2. «Зенит» сыграл больше всех матчей на сборах и отправился в Бельгию готовиться к игре Лиги Европы.

- Да, Луческу предпочел с самого начала сборов проводить много контрольных матчей. Но тут у меня тоже вопросы. Как можно с первых дней сборов играть, когда игроки только прошли медосмотр? Разве можно за такое короткое время подготовить связки, дыхание, провести аэробную и анаэробную работу?..

Что касается последних изменений – имею в виду переход вратаря Кержакова в аренду в «Оренбург» – это не случайно. Насколько понимаю, игрок сам попросил об аренде. Если бы был нужен, его бы не отпустили. Значит, делают ставку на других. Тем более Лунев перешел в «Зенит». Так что Кержаков чувствует ситуацию изнутри…

3. Смолов начал забивать под конец сборов за «Краснодар», а «Ростов» стал самым закрытым клубом РФПЛ зимой.

- Смолов был и остается главным российским форвардом. Сейчас он в «Краснодаре» в комфортных условиях: прежние партнеры, которые знают, что нужно играть на Федора. И главное – знают, как на него играть, какие пасы лучше отдавать. То, что голы пошли ближе к Лиге Европы, – это хорошо.

Что касается «Ростова», тут я не переживаю. Считается вроде бы, что «Зенит», «Краснодар» посильнее. Но, думаю, если кто и пройдет дальше в Лиге Европы, так у «Ростова» шансов больше остальных. У «Зенита» основа не пашет в играх, не вижу, что они могут действовать через не могу. «Краснодар» сегодня уже не команда, на которую смотрят сквозь пальцы. У нее есть успехи, к «Краснодару» отношение изменилось. И им сложнее сейчас, чем раньше.

4. Алексей Миранчук отозвал свое заявление об увольнении и отправился с «Локомотивом» на третий сбор.

- В очередной раз убеждаюсь, что около молодого парня крутятся люди, которые хотят на его контракте нажиться. Миранчуку нужен Семин, а не агенты – в жизни и в футболе. Сейчас будет период во многом определяющий для Миранчука и для «Локо». Парень может в цене взлететь. Или опуститься. И большие руководители «Локомотива» могут за это время, наконец, увидеть, что игрок действительно важен, и дать, контракт который хочет игрок или его представители.

5. Станислав Черчесов в интервью ФИФА согласился со словами Евгения Ловчева о том, что должна быть сборная России, за которую хочется болеть.

- Об этом я в последний раз сказал на ТВ, когда мы были в эфире с Бородюком. Вспомнил тогда, что во время игры с Катаром мы плевались. И что после того матча сам Черчесов сказал: «Футболисты приезжают поиграть в сборную, а мне надо, чтобы приезжали выигрывать».

И уже в следующем матче в Грозном с Румынией я видел мужиков, которые старались, хотели выиграть. Видел тренера, сделавшего замены, реально повлиявшие на результат. Выскочил Полоз, Ерохин начали прессинговать, Оздоев забил победный гол…

Вот сейчас говорят, отгадали или нет с Черчесовым? Или лучше Бердыева надо было назначить? Ребят, не приходится сейчас говорить об этом. Игроки у нас – слабые. Они могут добиться чего-то не за счет техники или тактики, а за счет характера, если станут рвать на поле, как исландцы на Евро. Только так. И проблески этого характера, который прививает Черчесов, я тогда увидел. Поэтому и болеть за такую сборную хотелось.



