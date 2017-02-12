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Знарок красиво ответил критикам сборной! Но теперь тренер сам в ловушке

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Знарок
Олег ЗнарокИсточник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» - о сложной ситуации в которую попал наставник сборной России Олег Знарок. С кем теперь ехать на ЧМ-2017?

Игра сборной России на Шведских играх и особенно досрочная победа нашей команды в Евротуре доставила мне искреннее наслаждение.

Так и хочется сказать критикам нашей команды – ну что получили? Ведь сколько была нытья и «похоронных маршей», когда мы возили на Евротур сильнейший состав и… проигрывали вчистую и домашние турниры, и общий зачет.

Сколько было упреков в том, что вот шведы, финны либо чехи обыграли наших звезд своими далеко не сильнейшими составами. И если в Евротуре не можем, то что же нам ловить на более высоком уровне?

И вот Знарок пожал плечами и сделал то, о чем его так долго «просили». Начал собирать на Евротуре молодые экспериментальные команды.

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И что мы получили в итоге? В Хельсинки наша юная сборная разбила финнов и выиграла все три матча. Тоже самое повторилось сейчас в Швеции – первое место и убедительная победа над хозяевами турнира.

Мало того, сегодня Знарок рискнул еще больше – заявил на матч с чехами третьего вратаря, дебютанта Илью Самсонова. Не ждали от него этого, но… Та же история, уверенная победа.

О чем это говорит?

Да в первую очередь о том, что ничем российский хоккей в КХЛ, мягко говоря, не хуже, чем в других европейских хоккейных державах. Наоборот, он гораздо лучше. И наша команда только что это доказала.

Просто уровень хоккея сейчас подравнялся настолько, что разница между «звездами» и просто крепкими игроками невелика. Мы ее, конечно, из-за всех сил пытаемся раздувать в СМИ. Но… На самом деле на первый, решающий план именно в сборной, как я недавно уже писал, выходит мотивация.

А она у молодых игроков всегда выше, чем у ветеранов. С этим ничего не сделаешь, это закон природы.

Раньше, в СССР, все было немного по-другому. Там именно сборная была символом твоего успеха в спорте. Сейчас игроки зависят куда больше от клуба. И сборную рассматривают как плацдарм, или, если хотите, ступеньку в своей клубной карьере.

От этого тоже никуда не деться. Это реалии сегодняшнего дня, когда главным мерилом ценности человека - и спортсмена в большей степени – стал уровень его годового дохода.

И вот наша молодежь сейчас доказала – она ничем не хуже лучших финнов, шведов и чехов, выступающих в Европе. Она даже лучше их. Критикам крыть нечем. Его величество результат – на стороне сборной России.

Но вот вопрос – что теперь Знарку с этим богатством, на него неожиданно свалившимся, делать?

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Что делать с челябинцем Кручининым, который лупит по воротам как из автомата, да еще и великолепной скоростью обладает?

Что делать с Голышевым, который в «Автомобилисте» сезон проваливает, а в сборной заслуженно собирает призы лучшего игрока матча?

А ведь еще себя очень хорошо проявили на этом турнире и связка Шумаков – Шалунов из «Сибири», и Ткачев из «Ак Барса», и Карпов из «Динамо», и, конечно, уфимец Капризов... Да многие!

Напрашивается логичный вывод – с ними и надо идти на чемпионат мира.

Ан нет! А куда тогда девать наигранные и проверенные в сборной целые пятерки из СКА? Что делать с феноменальным бомбардиром Мозякиным? Да и из НХЛ традиционно полсостава к нам подъедет. Там тоже сейчас мастеров хватает.

А сборная не резиновая. С одной стороны, выбор есть и это здорово!

А с другой стороны, выбор – это всегда риск. И, кстати, это не в традициях нашего хоккея. Потому что во времена СССР у нас состав национальной команды был очерчен очень строго от турнира к турнира. Изменения в нем были минимальные. Очень осторожные и постепенные. О том, что на один турнир поедет одна команда, а на другой совсем другая речи вообще никогда не шло.

Людям кажется, что жизнь изменилась, и они изменились. Но это не так. Менталитет у болельщиков все тот же, советский. Мы должны выигрывать. Всегда и у всех. И все тут.

И для Знарка сейчас куда ни кинь, всюду клин.

Задвинешь молодых в запас ради проверенных звезд – тут же получишь шквал критики. А не дай Бог с ними еще и проиграешь – вообще жди негодующего цунами.

Звезд не пригласишь на турнир – опять многие не поймут. Да и в ИИХФ начнут морщиться. Фазелю то для повышения статуса чемпионата мира известные игроки нужны, а не экспериментальные. Ну а главное, если проиграешь, опять будешь кругом виноват!

Вот такая петрушка… С головной болью и бессонными ночами над списком кандидатов в состав.

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