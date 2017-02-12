Кто он, Рикко Гросс? Неумеха или вредитель? Колонка Юрия Цыбанева

Выступление наших биатлонистов в Хохфильцене оценивать рано, но вот подготовка основного состава сборной к чемпионату мира, похоже, провалена.

Ревнителям политкорректност и, взбудораженным конфликтом Шипулина с Фуркадом, заголовок к этому тексту, возможно, тоже покажется выходом за границу хорошего тона. Но я отвечу за заголовок и сугубо фактами. Исключающими иную характеристику работы, проделанной старшим тренером мужской команды Рикко Гроссом.

Прежде всего условимся о критерии: что называть качественной прицельной подготовкой к главному соревнованию сезона. Примеров таковой в первых гонках Хохфильцена столько, что пальцев на руке не хватит, чтобы сосчитать.

Самый свежий: старина Бьорндален именно на чемпионате мира впервые в сезоне поднялся на пьедестал. Дальше идем по принципу обратного отсчета. Дарья Домрачева даже в самые золотые свои времена не стреляла так метко, как в хохфильценской гонке преследования. Лаура Дальмайер весь сезон допускала в преследовании не меньше двух промахов, а сейчас ограничилась одним. Габриэла Коукалова в декабре – январе не бегала так быстро, как бежит сейчас. Наконец, Бенедикт Долль на полную катушку раскрутил свой единственный реальный шанс в спринте(ибо при четырех рубежах ему вряд ли что-то светит) – и украсил, не мелочась, золотом первую свою призовую гонку в сезоне.

Немцы, они, вообще говоря, признанные доки в деле этой самой прицельной подводки к главному старту: уже три золота в пяти гонках! А что же наш-то немец, Рикко Гросс? Ведь в российской мужской сборной было целых три кандидата – в том составе, который обкатывался на трассах Кубка мира – на роль резвой темной лошадки. Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев. Все они на Кубке мира не раз входили в первую десятку, причем Бабиков с Цветковым добирались до золота, серебра и бронзы.

Почему же к чемпионату мира все они завяли? До такой степени, что Елисеева даже выставлять на гонку страшно, а Бабиков с Цветковым опустились до результатов, которые ниже их биатлонного достоинства? Две с лишним недели перед чемпионатом мира, свободных от гонок, они находились под вашим, герр Гросс, кураторством. Что же такое вы с ними проделали, что они безнадежно рухнули в функциональную или какую иную яму? С парнями потенциально никак не более слабыми, чем новоиспеченный чемпион Долль, ваш соотечественник?

Особенно же удручает вот что. Штаб сборной, судя по всему, даже и не подозревал, что эти парни, Бабиков и Цветков, ничего не могут показать (во всяком случае в спринте и преследовании). Иначе вместо одного из них выступал бы Логинов. Работавший на отшибе от главной сборной. И, судя по свежему примеру Ирины Старых, вполне способный не в одной гонке, так в другой взметнуться в верхние слои табели о рангах.

Антон Шипулин, да, особняком. Он готовился по своей программе, это во-первых, а во-вторых, неизбывная его проблема заключается в чрезмерно подвижной-реакти вной нервной системе. Сцепился с Фуркадом – а обернулось только Антону во вред.

Резюмирую. Герру Гроссу самое время объясниться со всеми нами, неравнодушными, на тему «что немцу хорошо, то русскому смерть». Или он почему-либо не применяет в сборной России то, отчего немецкому биатлону нынче в Хохфильцене не просто хорошо, а лучше всех?





