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Антон Шипулин: Йоханнес дотащил бы меня до призового места

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антон Шипулин
Антон ШипулинИсточник: Reuters

Два воскресных пасьюта принесли сборной России два четвертых места. Антона Шипулина «деревянная» медаль не обрадовала.

- Антон, довольны четвертым местом? – вопрос биатлонисту в микст-зоне.
- Как можно быть довольным четвертым местом? – удивляется Шипулин. – Это, наверное, самая обидная позиция в спорте. Если расценивать пасьют, как отдельное соревнование, а не продолжение спринта, то гонка получилась хорошей. Единственное, что расстраивает, - опять на «лежке» не прошел габарит. Эти злосчастные габариты вечно мне мешают занимать призовые места. Но, видимо, такова моя судьба. Не собираюсь расстраиваться, буду нацеливаться на дальнейшее успешное выступление.

- Как оцениваете свою форму?
- Самочувствие в воскресенье было намного лучше, чем накануне. Надеюсь, что наследующей неделе сохраню эти кондиции.

- Хорошее выступление в пасьюте добавило вам уверенности, как финишеру?
- Все-таки я не всем доволен. Например, тактикой последнего круга. Теперь понимаю, что сначала надо было отдать все силы, чтобы догнать Йоханнеса Бе, и за ним уже держаться. Думаю, что он смог бы дотащить меня до медали. Жаль, что я этого не сделал: поначалу мне показалось, что призовые места совсем далеко, и надо разбираться с ближайшими соперниками. Но на последнем подъеме увидел, что мог бы побороться за медали и немного расстроился.

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- Неужели тренеры не подсказали?
- Тренеры подсказывали, но я же тоже видел, что происходит впереди. Однако не думал, что соперники будут так сильно сбавлять на последнем круге. В принципе, я не жалею. Я отдал почти все силы, сделал почти все, что мог.

- То есть, отстреляв на «ноль» на четвертом огневом рубеже, вы не думали, что будете бороться за медали?
- Видел, что ухожу седьмым. Слышал информацию от тренеров, что там было то ли 17 секунд отставания, то ли меньше. Видел, что три человека бегут передо мной, а перед ними еще те, кто шел в призах. Не думал, что это время можно отыграть. Все равно старался выкладываться на последнем кругу, обогнал троих, но Бьорндалена с Йоханнесом не смог. Думаю, Бьорндалену повезло, что Йоханнес его догнал: он его немножко подтащил до финиша. Тем самым вытащил его на подиум.

- Не удивило, что Бьорндален в его возрасте не «сдулся» на последнем кругу?
- Видимо, сказались сила воли, воля к победе. Плюс Йоханнес его подтянул.

- Плюс его жена Дарья Домрачева выиграла медаль.
- Это тоже сказалось.

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